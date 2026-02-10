A pesar de la dura crisis que padece la industria automotriz en la Argentina, la empresa Stellantis alcanzó un nuevo hito industrial con la producción de la unidad número 500.000 del Fiat Cronos en su Polo Industrial Córdoba, reafirmando el rol estratégico del modelo como referente del mercado argentino y símbolo de la producción nacional.
POLO INDUSTRIAL FERREYRA
Stellantis celebró los 500.000 Fiat Cronos producidos en Córdoba
La empresa Stellantis celebró la salida de la unidad número 500.000 de Fiat Cronos producidos en la provincia de Córdoba.
Durante 2025, el Fiat Cronos se posicionó como el auto de pasajeros más vendido del país, con más de 30.000 unidades comercializadas y, actualmente, lidera su segmento con una participación del 66% y representa el 5% del mercado total.
Otros hitos importantes de Fiat Cronos:
. Desde su lanzamiento, el modelo mostró un crecimiento sostenido, duplicando su participación en los patentamientos durante dos años consecutivos y consolidándose como líder del mercado durante tres años consecutivos.
. En 2020, con precios competitivos y financiación atractiva, alcanzó el 5% del mercado total, convirtiéndose en el tercer modelo más vendido.
. En febrero de 2022 alcanzó un récord histórico del 15,2% de market share, la mejor performance de un modelo Fiat desde 1993, consolidándose como uno de los pilares del liderazgo de Stellantis en Argentina.
El Fiat Cronos acompaña a miles de familias argentinas
Su entramado productivo lo convierte en el vehículo con mayor participación de componentes producidos por pequeñas y medianas empresas argentinas. Gracias a esto, el Fiat Cronos acompaña a miles de familias que eligen una movilidad accesible, estable y con estándares globales.
El modelo también se destaca como embajador industrial del país: más de 270.000 unidades fueron exportadas a mercados como Brasil, Paraguay, Chile y México, llevando el sello de la industria automotriz argentina a otras latitudes de la región.
Los alcances del lanzamiento de las 500.000 unidades del Fiat Cronos
“Estas 500.000 unidades reflejan que, cuando se combinan talento local, visión de largo plazo e inversión sostenida, la industria automotriz argentina está a la altura de los mejores estándares internacionales. Este logro es posible gracias al compromiso de los colaboradores, al Polo Industrial Córdoba y al trabajo conjunto con proveedores y la red de concesionarios de todo el país, que acompañan al producto desde su fabricación hasta su llegada a cada cliente”, expresó Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina.
La unidad 500.000 del Fiat Cronos marca un nuevo capítulo para Stellantis en Argentina, reafirmando al país como un polo industrial clave en la región, alineado con los objetivos globales del grupo en materia de innovación, competitividad y sustentabilidad.
