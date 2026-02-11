Estalló la bomba en Rosario: Escala la tensión con la policía y hay nuevo 'sirenazo'

Dicho enojo es el resultado de una acumulación de malestar que atraviesa la fuerza desde el comienzo de la gestión del radical: salarios pobres, sobrecarga horaria, problemas de salud mental.

Sin acuerdo con el gobierno de Maximiliano Pullaro

Por su parte, durante toda la jornada de martes hubo intentos informales de acercar posiciones entre la Provincia y aquellos efectivos que expresaron su malestar, tanto en Rosario como en Santa Fe Capital.

No obstante, el secretario de Análisis Criminal, Esteban Santantino, dialogó con la prensa asegurando que no existen "interlocutores válidos" para encauzar el diálogo. Según explicó, quienes se presentan como voceros del reclamo no logran representar ni transmitir de manera clara las demandas del conjunto de la fuerza.

Si bien respaldó el pedido salarial de la policía, se diferenció sobre las acciones ilegales.

"El canal de diálogo está abierto, pero hoy lo que necesitan los ciudadanos es a la policía en la calle". "El canal de diálogo está abierto, pero hoy lo que necesitan los ciudadanos es a la policía en la calle".

image El gobernador aún mantiene silencio.

Ante el silencio del gobernador santafesino, Santantino aclaró que Pullaro tiene "la firme decisión de resolver el conflicto". A su vez, desde la Provincia cuestionaron la legitimidad de quienes se presentan como voceros de la solicitud.

"No tenemos un canal de comunicación claro y asertivo. Quienes dicen representar a la policía no transmiten al personal nuestro planteo", sostuvo Santantino y agregó que el gobierno provincial no logra identificar con precisión cuál es el reclamo central.

Rosario, sin seguridad

Como cierre, el funcionario reconoció que la situación "es más compleja en Rosario", pese a que subrayó que la operatividad policial se mantiene en niveles aceptables.

"No estamos en total normalidad, hay dificultades, pero hoy tenemos mejores niveles de operatividad que años atrás", expresó. Asimismo, reafirmó las sanciones y confirmó que la Fiscalía ya interviene para determinar si hubo incumplimiento del deber, al tiempo que expresó su confianza en poder destrabar el conflicto y superar "una situación crítica" para la Provincia.

Nuevo sirenazo

Tras la reunión mantenida con autoridades provinciales durante la noche del martes, los efectivos que impulsan el pedido reivindicativo informaron que no se logró alcanzar un acuerdo que permita desactivar la medida. Por ende, durante las primeras horas del miércoles el escenario sigue siendo incierto y los sirenazos continúan activos. Cada vez llegan más vehículos.

Policías santafesinos, acompañados por familiares, permanecen apostados en la puerta de la Jefatura de Policía de Rosario, a la espera de novedades que puedan surgir tanto del ámbito administrativo como judicial.

En paralelo, bomberos limpian la calle para sacar los neumáticos ubicados frente a Jefatura. Sin embargo, policías volvieron a prender más gomas para visibilizar la bronca. Mientras tanto, se aguarda información oficial.

