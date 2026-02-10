Los robots humanoides están llegando y podrían generar hasta US$25 billones hacia 2050

Empresas en el mundo de los robots

Ahí entran en escena proyectos como Optimus, de Tesla; Figure F.03, de Figure AI; Digit, de Agility Robotics; y el propio Atlas. Tesla, por ejemplo, apunta a producir su robot Optimus por un costo cercano a los US$20.000 cuando alcance una escala de un millón de unidades anuales, una cifra radicalmente inferior a los US$100.000–US$200.000 que cuesta hoy un humanoide. Elon Musk incluso reorientó capacidad industrial al discontinuar los Model S y X para avanzar con la fabricación de robots.

China también innova con empresas como Unitree y UBTech, y eventos como los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Beijing. El país emerge como un competidor serio frente a Estados Unidos, tanto en tecnología como en escala productiva.

Cuántos robots se venderán

Las proyecciones de mercado son colosales. RBC estima ventas anuales de 350 millones de robots hacia 2050, lo que implicaría un mercado de US$9 billones. UBS, más cauta, calcula entre US$1,4 y US$1,7 billones, mientras que Morgan Stanley eleva la apuesta a US$25 billones si se incluyen autos, drones y otros formatos de IA física, según publicó Barron's.

Para los inversores, la oportunidad no está solo en los fabricantes de robots, sino en toda la cadena: chips, sensores, baterías, motores, tierras raras y energía.

Nvidia aparece como el gran beneficiario transversal, mientras que empresas industriales y automotrices —como Hyundai, Tesla, GM o Ford— podrían reinventarse como actores clave de la robótica.

image Crecimiento de robots humanoides, en miles de millones. Fuente: Barron's.

La industria aún enfrenta enormes desafíos de costos, fabricación y escala. Pero, como ocurrió con los autos eléctricos o la conducción autónoma, el consenso en Wall Street es que los robots ya no son una fantasía. Son el próximo gran negocio global.

