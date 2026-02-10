Los robots autónomos están dejando de ser ciencia ficción para convertirse en la próxima gran apuesta de Wall Street. Impulsados por los avances en inteligencia artificial, los robots humanoides comienzan a perfilarse como la siguiente fase del boom tecnológico, con proyecciones económicas que rivalizan con las de la industria automotriz o la de los smartphones.
TECNOLOGÍA Y MILLONES
Los robots humanoides están llegando y podrían generar hasta US$25 billones hacia 2050
Los robots humanoides impulsados por IA prometen revolucionar la industria y crear un mercado global que podría rivalizar con el del automóvil.
En la feria tecnológica CES 2025, celebrada en enero, gigantes del chip como Nvidia, Qualcomm, Intel y AMD compitieron por posicionarse como los grandes proveedores de “cerebros” para esta nueva generación de máquinas, publicó Barron's.
Los robots humanoides utilizan IA para aprender
A diferencia de los robots industriales tradicionales —anclados al suelo y programados para tareas repetitivas—, los nuevos humanoides utilizan modelos de IA capaces de aprender en entornos virtuales y trasladar ese conocimiento al mundo real.
“La IA encarnada” es como define esta tendencia Adam Jonas, analista de Morgan Stanley, quien estima que la robótica podría generar ingresos combinados por US$25 billones hacia 2050, marcando el inicio de una tercera revolución industrial.
Hoy, la industria robótica está dominada por empresas como ABB, Fanuc, Yaskawa y Kuka, que venden unas 500.000 unidades industriales al año. Sin embargo, su crecimiento está atado al ciclo manufacturero —en especial al automotriz—, lo que limita su expansión. El verdadero potencial está en los robots capaces de salir de la fábrica y convivir con humanos.
Empresas en el mundo de los robots
Ahí entran en escena proyectos como Optimus, de Tesla; Figure F.03, de Figure AI; Digit, de Agility Robotics; y el propio Atlas. Tesla, por ejemplo, apunta a producir su robot Optimus por un costo cercano a los US$20.000 cuando alcance una escala de un millón de unidades anuales, una cifra radicalmente inferior a los US$100.000–US$200.000 que cuesta hoy un humanoide. Elon Musk incluso reorientó capacidad industrial al discontinuar los Model S y X para avanzar con la fabricación de robots.
China también innova con empresas como Unitree y UBTech, y eventos como los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Beijing. El país emerge como un competidor serio frente a Estados Unidos, tanto en tecnología como en escala productiva.
Cuántos robots se venderán
Las proyecciones de mercado son colosales. RBC estima ventas anuales de 350 millones de robots hacia 2050, lo que implicaría un mercado de US$9 billones. UBS, más cauta, calcula entre US$1,4 y US$1,7 billones, mientras que Morgan Stanley eleva la apuesta a US$25 billones si se incluyen autos, drones y otros formatos de IA física, según publicó Barron's.
Para los inversores, la oportunidad no está solo en los fabricantes de robots, sino en toda la cadena: chips, sensores, baterías, motores, tierras raras y energía.
Nvidia aparece como el gran beneficiario transversal, mientras que empresas industriales y automotrices —como Hyundai, Tesla, GM o Ford— podrían reinventarse como actores clave de la robótica.
La industria aún enfrenta enormes desafíos de costos, fabricación y escala. Pero, como ocurrió con los autos eléctricos o la conducción autónoma, el consenso en Wall Street es que los robots ya no son una fantasía. Son el próximo gran negocio global.
