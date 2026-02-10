Ambos sectores en pugna, a favor y en contra de la Reforma Laboral, endurecieron sus discursos en vísperas del tratamiento parlamentario y se preparan para una marcha multitudinaria por la tarde, a la hora que el Congreso Nacional aborde el tema.
PREPARAN VALLADOS EN EL CONGRESO
Marcha la CGT por la Reforma Laboral pero el gobierno aplicará protocolo anti piquetes
La Casa Rosada diseñó un operativo frente al Congreso Nacional por la marcha convocada por la CGT, las CTA, la izquierda y varias organizaciones sociales.
Como es costumbre, las fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal) custodiarán el primer anillo de defensa del emblemático edificio. Luego, la Policía de la Ciudad tendrá a su cargo las inmediaciones y adyacencias.
Sobre fines de diciembre de 2025 hubo un intento de tratamiento y una respuesta masiva en las calles de quienes se oponían a la "modernización".
El Ministerio de Seguridad vallará el Congreso
El miércoles 11 de febrero a partir de las 11 de la mañana se espera una marcha contundente frente al parlamento.
Los grupos de izquierda que acompañarán a la CGT serán el Polo Obrero, el Partido Obrero, el MST, el PTS, el MAS, el Bloque Nacional Piquetero y Territorios en Lucha, entre otros.
Será el primer gran desafío callejero para la ministra Alejandra Monteoliva, quien reemplazó a Patricia Bullrich en la cartera de Seguridad.
Las columnas se congregarán en distintos puntos y convergerán luego sobre la histórica Plaza de los 2 Congresos a partir de las 15 horas.
El acto central está previsto para las 5 de la tarde y ya se dispuso un escenario central para las autoridades de la Confederación General del Trabajo.