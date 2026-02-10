Marcha la CGT por la Reforma Laboral pero el gobierno aplicará protocolo anti piquetes

La protesta coincide con el inicio del debate legislativo del proyecto en la Cámara Alta y anticipa la transformación de Rivadavia y Callao como el epicentro de un conflicto político y social de alta tensión, con miles de manifestantes en las calles y un fuerte despliegue de seguridad anunciado. La protesta coincide con el inicio del debate legislativo del proyecto en la Cámara Alta y anticipa la transformación de Rivadavia y Callao como el epicentro de un conflicto político y social de alta tensión, con miles de manifestantes en las calles y un fuerte despliegue de seguridad anunciado.

Los grupos de izquierda que acompañarán a la CGT serán el Polo Obrero, el Partido Obrero, el MST, el PTS, el MAS, el Bloque Nacional Piquetero y Territorios en Lucha, entre otros.

Anuncian acuerdo en el Senado de Argentina en torno a la reforma laboral que promueve el Gobierno



Patricia Bullrich, líder de La Libertad Avanza en la Cámara alta, informó en conferencia de prensa que se logró un acuerdo con un bloque de 44 senadores en torno a la… pic.twitter.com/hR5O4ONBzG — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) February 10, 2026

Será el primer gran desafío callejero para la ministra Alejandra Monteoliva, quien reemplazó a Patricia Bullrich en la cartera de Seguridad.

Las columnas se congregarán en distintos puntos y convergerán luego sobre la histórica Plaza de los 2 Congresos a partir de las 15 horas.

El acto central está previsto para las 5 de la tarde y ya se dispuso un escenario central para las autoridades de la Confederación General del Trabajo.