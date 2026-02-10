urgente24
ACTUALIDAD marcha > CGT > Reforma Laboral

PREPARAN VALLADOS EN EL CONGRESO

Marcha la CGT por la Reforma Laboral pero el gobierno aplicará protocolo anti piquetes

La Casa Rosada diseñó un operativo frente al Congreso Nacional por la marcha convocada por la CGT, las CTA, la izquierda y varias organizaciones sociales.

10 de febrero de 2026 - 23:29
Congreso Nacional vallado antes del tratamaiento de la Reforma Laboral

Congreso Nacional vallado antes del tratamaiento de la Reforma Laboral

Ambos sectores en pugna, a favor y en contra de la Reforma Laboral, endurecieron sus discursos en vísperas del tratamiento parlamentario y se preparan para una marcha multitudinaria por la tarde, a la hora que el Congreso Nacional aborde el tema.

Como es costumbre, las fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal) custodiarán el primer anillo de defensa del emblemático edificio. Luego, la Policía de la Ciudad tendrá a su cargo las inmediaciones y adyacencias.

En el oficialismo aseguran que no se permitirán cortes de calles pero, si la movilización es muy masiva, es posible que algunas arterias queden completamente obturadas. En el oficialismo aseguran que no se permitirán cortes de calles pero, si la movilización es muy masiva, es posible que algunas arterias queden completamente obturadas.

Seguir leyendo

Sobre fines de diciembre de 2025 hubo un intento de tratamiento y una respuesta masiva en las calles de quienes se oponían a la "modernización".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2003017833014583462&partner=&hide_thread=false

El Ministerio de Seguridad vallará el Congreso

El miércoles 11 de febrero a partir de las 11 de la mañana se espera una marcha contundente frente al parlamento.

La protesta coincide con el inicio del debate legislativo del proyecto en la Cámara Alta y anticipa la transformación de Rivadavia y Callao como el epicentro de un conflicto político y social de alta tensión, con miles de manifestantes en las calles y un fuerte despliegue de seguridad anunciado. La protesta coincide con el inicio del debate legislativo del proyecto en la Cámara Alta y anticipa la transformación de Rivadavia y Callao como el epicentro de un conflicto político y social de alta tensión, con miles de manifestantes en las calles y un fuerte despliegue de seguridad anunciado.

Los grupos de izquierda que acompañarán a la CGT serán el Polo Obrero, el Partido Obrero, el MST, el PTS, el MAS, el Bloque Nacional Piquetero y Territorios en Lucha, entre otros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2021331841739895020&partner=&hide_thread=false

Será el primer gran desafío callejero para la ministra Alejandra Monteoliva, quien reemplazó a Patricia Bullrich en la cartera de Seguridad.

Las columnas se congregarán en distintos puntos y convergerán luego sobre la histórica Plaza de los 2 Congresos a partir de las 15 horas.

El acto central está previsto para las 5 de la tarde y ya se dispuso un escenario central para las autoridades de la Confederación General del Trabajo.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES