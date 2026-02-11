Inflación en alza: Las familias compran "lo justo y necesario"

Los valores se relevan 2 veces por mes para cada producto, utilizando las plataformas de venta online de los 6 supermercados seleccionados.

Consumo en caída libre: Comprar lo justo y necesario

Uno de los puntos más interesantes del informe municipal es la brecha de precios, un dato clave para quienes buscan cuidar el mango. El estudio detectó diferencias superiores al 100% entre productos de primeras marcas y opciones alternativas.

Este margen de ahorro es especialmente notorio en bebidas y harinas, donde el consumidor que opta por segundas marcas puede reducir su ticket de compra a la mitad.

Al respecto, Sergio Cassinerio, presidente de la Cámara de Supermercados de Rosario, aseguró que las familias rosarinas compran cada vez más "lo justo y necesario" y dependen de promociones bancarias para sostener el gasto cotidiano.

"Hoy la gente dispone de un dinero muy específico. Aumentaron los alimentos, pero sobre todo aumentaron los servicios, los impuestos, los seguros, y eso hace que quede menos plata disponible para consumir". "Hoy la gente dispone de un dinero muy específico. Aumentaron los alimentos, pero sobre todo aumentaron los servicios, los impuestos, los seguros, y eso hace que quede menos plata disponible para consumir".

image Góndolas al rojo vivo.

El ajuste se percibe con claridad en los hábitos de compra. Muchos consumidores dejaron de adquirir determinados productos, optan por marcas más económicas y reemplazan consumos tradicionales. "Se pasa de la carne vacuna a la carne aviar o al cerdo, que son bastante más baratos, y así se va equilibrando el gasto”, indicó el titular de la Cámara.

Desde el sector advierten que el problema de fondo excede al comercio. "Muchos salarios acompañaron la inflación, pero lo que explotaron fueron los gastos satélites: servicios, impuestos, alquileres. A eso se suma la incertidumbre laboral y los cierres de empresas, con gente que directamente se queda sin sueldo", concluyó.

