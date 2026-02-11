Inflación en alza: Las familias compran "lo justo y necesario"

ROSARIO. Pésimo arranque de año para Javier Milei. Tras el número de la inflación de enero, el inicio de 2026 muestra un escenario de precios del consumo cotidiano muy por encima de las estimaciones nacionales. De acuerdo a un informe de la Dirección General de Estadística de la Municipalidad local, el costo de una canasta básica aumentó un 5%.
Números en rojo
Durante el primer mes, "Frutas y Verduras" registró la suba mensual más alta (26,8%), seguido por "Productos de limpieza", aunque con un solo dígito (7,6%). Por su parte, el único desplome se dio en "Harinas y Cereales" (-1,0%) gracias principalmente a una baja del 14,1% en las galletitas de agua, mientras que el resto de las categorías tuvo incrementos menores al 4%.
En comparación a enero de 2025, "Carnes, embutidos y huevos", sufrió un ajuste del 41% y el resto de las categorías registraron subas de entre 16,2% y 36,2%, con la excepción de "Conservas", cuya actualización interanual fue menor al 10%.
Seguimiento mensual de los precios
La Dirección General de Estadística realiza el seguimiento mensual de precios de 65 productos de "consumo hogareño", comercializados en 6 cadenas de supermercados de la ciudad de Rosario que disponen de precios online.
La determinación de relevar productos más económicos, en forma paralela, posibilita evaluar la alternativa de ahorro consumiendo estos productos en lugar de los de 1° marca. Los productos fueron agrupados en 11 categorías: “aceites, aderezos y condimentos”, “carnes, embutidos y huevos”, “conservas”, “dulces y azúcar”, “frutas y verduras”, “harinas y cereales”, “infusiones”, “lácteos”, “bebidas sin alcohol”, “artículos para el cuidado personal” y “productos de limpieza”.
Los valores se relevan 2 veces por mes para cada producto, utilizando las plataformas de venta online de los 6 supermercados seleccionados.
Consumo en caída libre: Comprar lo justo y necesario
Uno de los puntos más interesantes del informe municipal es la brecha de precios, un dato clave para quienes buscan cuidar el mango. El estudio detectó diferencias superiores al 100% entre productos de primeras marcas y opciones alternativas.
Este margen de ahorro es especialmente notorio en bebidas y harinas, donde el consumidor que opta por segundas marcas puede reducir su ticket de compra a la mitad.
Al respecto, Sergio Cassinerio, presidente de la Cámara de Supermercados de Rosario, aseguró que las familias rosarinas compran cada vez más "lo justo y necesario" y dependen de promociones bancarias para sostener el gasto cotidiano.
El ajuste se percibe con claridad en los hábitos de compra. Muchos consumidores dejaron de adquirir determinados productos, optan por marcas más económicas y reemplazan consumos tradicionales. "Se pasa de la carne vacuna a la carne aviar o al cerdo, que son bastante más baratos, y así se va equilibrando el gasto”, indicó el titular de la Cámara.
Desde el sector advierten que el problema de fondo excede al comercio. "Muchos salarios acompañaron la inflación, pero lo que explotaron fueron los gastos satélites: servicios, impuestos, alquileres. A eso se suma la incertidumbre laboral y los cierres de empresas, con gente que directamente se queda sin sueldo", concluyó.
