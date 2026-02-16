La cúpula de la CGT se reúne este lunes de manera virtual para definir si convoca a un paro general esta semana. Los líderes sindicales buscan frenar la Reforma Laboral que, tras su paso por el Senado, llega a la Cámara de Diputados.
INMINENTE REUNIÓN DE LA CGT
Bajo presión de la UOM y el Frente Sindical, la CGT define el paro general
La Confederación General de los trabajadores (CGT) debate de forma virtual un plan de lucha contra la Reforma Laboral que se tratará en Diputados
Sobre este particular, existe consenso interno para endurecer las medidas de fuerza ante los cambios en indemnizaciones y derechos laborales.
Reunión clave de la CGT: ¿Cuándo sería el paro general?
La urgencia de la convocatoria responde al avance legislativo del proyecto oficialista. Los cotitulares de la central obrera, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (Vidrio), encabezan el encuentro desde las 11:00 horas. Según fuentes cercanas a la conducción, la intención es coordinar una huelga nacional que coincida con el inicio del debate en la Cámara Baja.
Las fechas que se barajan con mayor fuerza para el cese de actividades son el miércoles 18 o jueves 19. Cristian Jerónimo fue tajante al respecto, asegurando que "están dadas las condiciones y los consensos colectivos" para avanzar hacia una protesta de escala nacional. Para gran parte del arco sindical, las movilizaciones callejeras ya no son suficientes y exigen una respuesta más contundente que paralice la actividad económica.
El rechazo sindical a la Reforma Laboral en Diputados
El eje del conflicto radica en los puntos críticos de la Reforma Laboral que ya cuenta con media sanción. La CGT ha manifestado un rechazo total a las modificaciones que afectan directamente el bolsillo y la estabilidad del trabajador. Entre los ítems más polémicos se encuentran:
- Indemnizaciones: Cambios en el cálculo y la implementación de nuevos fondos de cese.
- Jornada laboral y huelga: Limitaciones al ejercicio del derecho a la protesta y flexibilización de horarios.
- Licencias y Vacaciones: Nuevos esquemas para licencias por enfermedad o accidentes no laborales que el gremialismo considera un retroceso en materia de derechos adquiridos.
Con este escenario, la reunión que se llevará a cabo en breve es determinante. Si la central obrera confirma la medida, será el tercer paro general contra la gestión actual, marcando un punto de inflexión en la relación con el Ejecutivo mientras el Congreso se prepara para una votación que promete ser maratónica y conflictiva.
