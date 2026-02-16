Bajo presión de la UOM y el Frente Sindical, la CGT define el paro general

Las fechas que se barajan con mayor fuerza para el cese de actividades son el miércoles 18 o jueves 19. Cristian Jerónimo fue tajante al respecto, asegurando que "están dadas las condiciones y los consensos colectivos" para avanzar hacia una protesta de escala nacional. Para gran parte del arco sindical, las movilizaciones callejeras ya no son suficientes y exigen una respuesta más contundente que paralice la actividad económica.