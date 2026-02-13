Estalló la polémica en redes cuando la Oficina de Respuesta Oficial del gobierno de Javier Milei cometió una falacia contra una infografía del medio Chequeado sobre la reforma laboral, y todo se convirtió en un tiroteo de acusaciones cruzadas. Milei quiso acusar al medio de mentir pero inesperadamente la terminó ligando de rebote. ¿Cómo terminó pasando esto?
ESPANTAPÁJAROS OFICIAL
Ay, Javier: La Oficina de Respuesta metió la pata a fondo y Milei lo compartió
Javier Milei y la Oficina de Respuesta Oficial apuntaron sus armas a Chequeado, pero el tiro les salió por la culata por cometer "hombre de paja" tras otro.
Chequeado explica la reforma, la Oficina desmiente y Milei retuitea
Todo empezó el 11/02, cuando desde Chequeado publicaron una infografía titulada "La reforma laboral de Javier Milei: qué cambia", mostrando un esquema "Antes / Después" que resumía los cambios del proyecto aprobado.
Se incluía fraccionamiento de vacaciones, jornadas de hasta 12 horas con 12 de descanso, indemnizaciones calculadas sin aguinaldos ni bonos, banco de horas voluntario, actualización de juicios por inflación +3%, pago de sueldos en dólares opcional y fin de la ultraactividad de convenios colectivos. Lo importante para notar es que no se usaron palabras como "recorte" o "eliminación", solo se describieron los cambios tal como aparecen en el texto oficial del Senado.
Al día siguiente, la Oficina de Respuesta Oficial respondió citando el posteo en un tuit (compartido por Javier Milei) titulándolo "CHEQUEANDO A CHEQUEADO. FALSO", enumerando punto por punto supuestas falsedades: "Es falso que se reduzcan las vacaciones", "No se habilitan jornadas arbitrarias de 12 horas", "No se eliminan indemnizaciones ni aguinaldos", y otras nueve correcciones más.
El problema es que la respuesta oficial terminó cometiendo una falacia del hombre de paja o del espantapájaros, porque muchas de esas afirmaciones no estaban en la infografía y corregía cosas que Chequeado nunca había dicho. Con el retuit de Milei, el mensaje llegó a más de 1 millón de vistas y 22 mil likes, y recibió respuestas de los usuarios tanto a favor como en contra, peleándose por quién desinformaba qué.
Entre los comentarios, algunos apoyaban a la ORO y la reforma: "Para los salames que no saben buscar, ni leer ni investigar… aprendan a investigar y comprender", mientras que otros señalaban que la infografía era clara y que la ORO estaba exagerando: "Chicos, es obvio que la gente que maneja esta oficina ridícula no llegó ni a aprobar IPC. Dense cuenta del nivel de respuesta". Otros incluso hicieron referencias culturales: "Es como estar dentro de 1984. Al final George Orwell nos estaba pronosticando el futuro…".
La Oficina de Respuesta Oificial quiso pegar y terminó en el piso
Chequeado no se quedó de brazos cruzados y salió con un hilo detallando cada punto de la ORO, mostrando capturas de la infografía y del proyecto oficial para demostrar que "nos pusieron palabras en la boca”.
Sobre vacaciones, aclararon: "La infografía indica que se pueden fraccionar en tramos de 7 días, nada de reducirlas". Sobre la jornada laboral: "Chequeado no utilizó el término ‘arbitrarias’, sino que afirmó que la jornada laboral puede llegar a ser de hasta 12 horas, con 12 horas de descanso, de acuerdo con el proyecto aprobado". Y así con todos los puntos cuestionados, exponiendo las exageraciones y distorsiones de la Oficina sobre los hechos para defender la reforma en lugar de aclarar con precisión los cambios reales.
Igualmente, los comentarios de los usuarios mostraron una clara polarización. Algunos defendiendo la reforma y criticando a Chequeado: "JAJAJ se atajaban y claramente buscaron CONFUNDIR con esa infografía… FORROS DE MIERDA"; otros celebrando la verificación y criticando al gobierno: "‘De comun acuerdo’, ‘opcional’ jqjsjaja si claro, la empresa…", y varios neutrales o irónicos: "La verdad no existe más".
Lo que se puede deducir es que Chequeado se basó en los hechos del proyecto de ley, mientras que la ORO intentó corregir algo que no estaba mal, y Milei que siempre mostró su desprecio por las falacias (las ajenas, al menos) retuiteó la respuesta oficial. Pero en términos prácticos, la evidencia contra su oficina ganó por knock out.
----------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Quién es el empresario mexicano que vendió parte de Telecom y complicó al Grupo Clarín
Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma
PAMI: Los pagos fueron "insuficientes"; la suspensión se mantiene y suma otra provincia
Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'
La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra ya tiene su efecto dominó