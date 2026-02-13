Ay, Javier: La Oficina de Respuesta metió la pata a fondo y Milei lo compartió

Entre los comentarios, algunos apoyaban a la ORO y la reforma: "Para los salames que no saben buscar, ni leer ni investigar… aprendan a investigar y comprender", mientras que otros señalaban que la infografía era clara y que la ORO estaba exagerando: "Chicos, es obvio que la gente que maneja esta oficina ridícula no llegó ni a aprobar IPC. Dense cuenta del nivel de respuesta". Otros incluso hicieron referencias culturales: "Es como estar dentro de 1984. Al final George Orwell nos estaba pronosticando el futuro…".

La Oficina de Respuesta Oificial quiso pegar y terminó en el piso

Chequeado no se quedó de brazos cruzados y salió con un hilo detallando cada punto de la ORO, mostrando capturas de la infografía y del proyecto oficial para demostrar que "nos pusieron palabras en la boca”.

Sobre vacaciones, aclararon: "La infografía indica que se pueden fraccionar en tramos de 7 días, nada de reducirlas". Sobre la jornada laboral: "Chequeado no utilizó el término ‘arbitrarias’, sino que afirmó que la jornada laboral puede llegar a ser de hasta 12 horas, con 12 horas de descanso, de acuerdo con el proyecto aprobado". Y así con todos los puntos cuestionados, exponiendo las exageraciones y distorsiones de la Oficina sobre los hechos para defender la reforma en lugar de aclarar con precisión los cambios reales.

Embed [NUEVO] La Oficina de Respuesta Oficial contestó con desinformación una infografía de Chequeado sobre la reforma laboral



La cuenta oficial del gobierno de Javier Milei atribuyó a este medio afirmaciones que no figuran en la infografía original. El posteo fue retuiteado por el… pic.twitter.com/ej8XDFloJa — Chequeado (@Chequeado) February 13, 2026

Igualmente, los comentarios de los usuarios mostraron una clara polarización. Algunos defendiendo la reforma y criticando a Chequeado: "JAJAJ se atajaban y claramente buscaron CONFUNDIR con esa infografía… FORROS DE MIERDA"; otros celebrando la verificación y criticando al gobierno: "‘De comun acuerdo’, ‘opcional’ jqjsjaja si claro, la empresa…", y varios neutrales o irónicos: "La verdad no existe más".

Lo que se puede deducir es que Chequeado se basó en los hechos del proyecto de ley, mientras que la ORO intentó corregir algo que no estaba mal, y Milei que siempre mostró su desprecio por las falacias (las ajenas, al menos) retuiteó la respuesta oficial. Pero en términos prácticos, la evidencia contra su oficina ganó por knock out.

