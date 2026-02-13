urgente24
en vivo INFLACIÓN MENOR EN USA/ TERRORISMO VS INFILTRADOS

Viernes 13: La inteligencia artificial pincha la burbuja tech y Wall Street lo anticipa

Viernes complicado para los mercados por la amenaza de la IA. Foto: IA Grok.&nbsp;

Viernes complicado para los mercados por la amenaza de la IA. Foto: IA Grok. 

Viernes complicado para los mercados por la amenaza de la IA. Foto: IA Grok.&nbsp;

Viernes complicado para los mercados por la amenaza de la IA. Foto: IA Grok. 

Viernes 13 en los mercados mundiales. Nerviosismo por la inteligencia artificial. Monteoliva acusa terrorismo en la marcha por la reforma laboral.

13 de febrero de 2026 - 13:50

EN VIVO

VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2026. En el mercado mundial de valores sigue la sangría de las tecnológicas al calor del avance de la inteligencia artificial. La amenaza por la desaparición de funciones intermediarias es cada vez mayor y los especialistas vaticinan el fin de miles de compañías en pocos meses, que serán arrasadas por la automatización.

A esa ola se sumó el impacto financiero de una inflación más baja a la esperada en Estados Unidos, en torno al 2,4% anual proyectado. Todo ello derivó en una jornada marcada por las ventas en Wall Street, aunque con una ligera recuperación respecto a jornadas anteriores con fuerte base en acciones defensivas como commodities, salud y consumo básico.

En Argentina, el Gobierno nacional sigue acelerando el tratamiento legislativo de sus principales proyectos. A la media sanción de la reforma laboral, se sumó ayer la reforma de la Ley Penal Juvenil con una media sanción que baja la imputabilidad a los 14 años.

Respecto a los incidentes del 11 de febrero, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, acusó de terroristas a los activistas que atacaron al operativo de seguridad. En contrapartida, los gremios señaló presencia de infiltrados de inteligencia para generar disturbios.

Mientras tanto, el dólar se mantiene estable luego de regresar a niveles previos a octubre del 2025. Además, se aceleran los cuestionamientos por el crecimiento de la inflación en enero, con proyección de peores resultados para febrero en el acumulado.

Esto pasa en el vivo de Urgente24:

-----------------------

Live Blog Post

Febrero a fondo en el Senado

Con el calendario legislativo en cuenta regresiva, la Casa Rosada intensificó las negociaciones para que el Senado trate y vote dos proyectos considerados estratégicos: la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y la nueva Ley Penal Juvenil.

La intención oficial es que ambas iniciativas se definan en la última semana de febrero, antes del inicio de las sesiones ordinarias.

VER NOTA

Live Blog Post

Más respuestas de la Oficina de Respuestas

Estalló la polémica en redes cuando la Oficina de Respuesta Oficial del gobierno de Javier Milei cometió una falacia contra una infografía del medio Chequeado sobre la reforma laboral, y todo se convirtió en un tiroteo de acusaciones cruzadas. Milei quiso acusar al medio de mentir pero inesperadamente la terminó ligando de rebote. ¿Cómo terminó pasando esto?

VER NOTA

Live Blog Post

Más polémica en torno a la Hidrovía

La administración de Maximiliano Pullaro reforzó su posición respecto a la Hidrovía: reclamó un esquema de supervisión con capacidad técnica real, alejando la posibilidad de que el nuevo órgano derive en una estructura meramente formal. Rosario, en el centro de escena.

Sobre ese marco, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, participó en Buenos Aires de la reunión constitutiva convocada por el titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, acompañado por el subsecretario de Transporte, Jorge Henn. En ese ámbito, formalizó la propuesta para que Rosario sea la sede del Consejo, en lo que definió como un gesto concreto de federalismo.

VER NOTA

Live Blog Post

Monteoliva y Bullrich, concentradas en el marketing

Interesante intercambio tuvieron este viernes por el aire de LN+ María Laura Santillán y el columnista Gustavo Carabajal, especializado en policiales, cuando comentaban que el Gobierno impulsa la figura de "terrorismo" contra los manifestantes que se vieron involucrados en episodios de violencia durante la protesta contra la reforma laboral el miércoles frente al Congreso.

Tal como informó Urgente24, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que el Ejecutivo procedió a la correspondiente denuncia penal al considerar que atacar al Congreso y "agredir" a las fuerzas de seguridad es "un delito grave contra el orden constitucional".

VER NOTA

Live Blog Post

Se complica el inicio escolar para Axel Kicillof

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazó otra vez la oferta salarial del gobierno de Axel Kicillof y amenaza con ir al paro, con lo cual no comenzarían el ciclo lectivo 2026. Las demás organizaciones del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) ya aceptaron la propuesta en las paritarias.

La FEB hizo un congreso extraordinario para evaluar la oferta de aumento salarial presentada por el gobierno provincial en las paritarias. Los docentes afiliados al gremio que preside Liliana Olivera consideraron insuficiente al aumento y decidieron no empezar el ciclo lectivo 2026 hasta que no haya una mejora, según publicó el portal Infocielo.

VER NOTA

Live Blog Post

Disturbios y acusaciones cruzadas por el Congreso

La protesta frente al Congreso durante el debate de la reforma laboral derivó en un fuerte operativo de seguridad y en una investigación que ya tiene 17 personas identificadas por su presunta participación en los disturbios. El Ministerio de Seguridad Nacional confirmó que la información fue remitida a la Justicia y que se analiza ampliar las acusaciones bajo figuras penales de mayor gravedad.

La información ya fue remitida a la Justicia y forma parte de una causa que avanza en la Unidad de Flagrancia Este de la Ciudad de Buenos Aires.

VER NOTA

Live Blog Post

Argentina LNG, un salvavidas intangible (por ahora)

Tras la firma del acuerdo vinculante con Eni y XRG para impulsar el mayor proyecto de gas natural licuado (GNL) para exportar producción de Vaca Muerta al mundo, el presidente de la estatal YPF, Horacio Marín, habló de una sorpresa gigante con la entrada de una megaempresa al proyecto Argentina LNG.

Pero lo dijo tras detallar la magnitud de las obras, que demandarán inversiones por US$30 mil millones, y el impacto económico que transformará a la provincia de Río Negro en un polo exportador mundial.

VER NOTA

Más noticias en Urgente24:

El tiro por la culata: Gran enojo en La Libertad Avanza con Patricia Bullrich

El después de la protesta: La crisis de la policía de Santa Fe dejó grandes secuelas

El oficialismo dio media sanción en Diputados para la baja de edad de imputabilidad a 14 años

Los 6 principales canales nacionales de noticias, sumados, llegan a 7 puntos de rating

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES