Viernes 13: La inteligencia artificial pincha la burbuja tech y Wall Street lo anticipa

VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2026. En el mercado mundial de valores sigue la sangría de las tecnológicas al calor del avance de la inteligencia artificial. La amenaza por la desaparición de funciones intermediarias es cada vez mayor y los especialistas vaticinan el fin de miles de compañías en pocos meses, que serán arrasadas por la automatización.

A esa ola se sumó el impacto financiero de una inflación más baja a la esperada en Estados Unidos, en torno al 2,4% anual proyectado. Todo ello derivó en una jornada marcada por las ventas en Wall Street, aunque con una ligera recuperación respecto a jornadas anteriores con fuerte base en acciones defensivas como commodities, salud y consumo básico.

En Argentina, el Gobierno nacional sigue acelerando el tratamiento legislativo de sus principales proyectos. A la media sanción de la reforma laboral, se sumó ayer la reforma de la Ley Penal Juvenil con una media sanción que baja la imputabilidad a los 14 años.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Respecto a los incidentes del 11 de febrero, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, acusó de terroristas a los activistas que atacaron al operativo de seguridad. En contrapartida, los gremios señaló presencia de infiltrados de inteligencia para generar disturbios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.