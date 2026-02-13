Viernes 13: La inteligencia artificial pincha la burbuja tech y Wall Street lo anticipa

VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2026. En el mercado mundial de valores sigue la sangría de las tecnológicas al calor del avance de la inteligencia artificial. La amenaza por la desaparición de funciones intermediarias es cada vez mayor y los especialistas vaticinan el fin de miles de compañías en pocos meses, que serán arrasadas por la automatización.
Febrero a fondo en el Senado
Con el calendario legislativo en cuenta regresiva, la Casa Rosada intensificó las negociaciones para que el Senado trate y vote dos proyectos considerados estratégicos: la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y la nueva Ley Penal Juvenil.
La intención oficial es que ambas iniciativas se definan en la última semana de febrero, antes del inicio de las sesiones ordinarias.
