'Escola do samba' homenajea a Lula en Carnaval de Río y estalla la polémica

image La escuela de samba Académicos de Nitéroim, una de las 12 que concursará en el carnaval que empieza este domingo, estará dedicada a exaltar la figura del presidente brasileño. En un año electoral en el que Lula busca su reeleción, desde la oposición denuncian proselitismo financiado con dineros públicos. | GENTILEZA AFP

La demanda pretendía bloquear el homenaje a Lula bajo la justificación de ser una campaña anticipada y de supuesta malversación de fondos públicos. Diputados del partido Novo cuestionaron el millón de reales transferido a la escuela de samba mediante un aporte de la empresa estatal de turismo a la liga de escuelas de samba, que será distribuido equitativamente entre las agrupaciones. El Tribunal de Cuentas de la Unión rechazó suspender el pago, pero aceptó la denuncia.

No obstante, el juez dictaminó que no existen pruebas de perjuicio al patrimonio público ni a otros derechos legales que justificaran una intervención judicial.

image Imagen tomada con un dron el 28 de febrero de 2025 de juerguistas asistiendo a los desfiles del Carnaval de Río de Janeiro 2025 en la avenida Marques De Sapucai, en Río de Janeiro, Brasil.

El representante Kim Kataguiri declaró que apelará: "Creo que el razonamiento del juez es erróneo, ya que afirma que, además de la ilegalidad —y reconoce que nuestro caso la aborda—, debe existir un perjuicio a los fondos públicos. Y existe un perjuicio que asciende a un millón de reales de fondos públicos destinados a la campaña electoral anticipada. Por lo tanto, no le veo sentido al razonamiento presentado, y aún podemos apelar en segunda instancia".

La relatora del caso, Ana Estela Aranha, designada por Lula para el tribunal electoral, rechazó la dos demandas presentadas, alegando que "restringir de antemano las expresiones artísticas y culturales simplemente porque hay informes de manifestaciones políticas constituiría una censura previa, indirecta y una restricción desproporcionada al debate democrático, incluso si hubiera indicios de un posible evento futuro".

En esta misma jornada, la Primera Dama Rosângela Lula da Silva (alias 'Janja') participó en un ensayo de la escuela de samba que rendirá homenaje a Lula en el Carnaval de Río. Durante el ensayo técnico donde práctico los pasos de la performance, Janja estuvo acompañada por la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, y fue recibida por los partidarios de Lula.

"Estamos unidos para que el amor venza al miedo el 15 de febrero", escribió Janja en Instagram junto al video del ensayo.

Según se filtró, la canción elegida para el homenaje a Lula por los Académicos de Niterói es De lo alto del Mulungu surge la esperanza: Lula, el trabajador de Brasil. El tema incluye fragmentos como "olé, olé, olá, Lula!", "el amor venció al miedo" y una referencia al número 13, utilizado por el partido del presidente en las urnas.

Más noticias en Urgente24

Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'

La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra ya tiene su efecto dominó

Quién es el empresario mexicano que vendió parte de Telecom y complicó al Grupo Clarín

PAMI: Los pagos fueron "insuficientes"; la suspensión se mantiene y suma otra provincia