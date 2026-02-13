El Carnaval de Río de Janeiro arranca este domingo envuelto en polémica debido alanticipo de que habrá propaganda política, lo que le valió una denuncia de los bolsonaristas. En medio del jolgorio del desfile, la sambada, los cuerpos exuberantes y los brillos carnavalescos, se rendirá homenaje al presidente Luiz Inácio Lula da Silva mediante una performance de una 'escola do samba' que le hará honor e incluirá a la Primera Dama, Janja.
CONTROVERSIA EN DESFILE
'Escola do samba' homenajea a Lula en Carnaval de Río y estalla la polémica
En el Carnaval de Río de Janeiro, una escuela de samba rendirá homenaje al presidente Lula da Silva con una performance que relatará su trayectoria política y en la que desfilará la Primera Dama. Brasil, en campaña.
Los "Académicos de Niterói", una de las escuelas de samba que desfila en el Sambódromo de Río, decidió rendir homenaje a Lula a través de un espectáculo carnavalesco que incluirá carrozas, disfraces, ornamentos y una canción dedicada a exaltar la trayectoria política y su biografía, según lo anticipó la propia escuela. El show de honor que prepara para Lula, en el que participará la Primera Dama, le ha valido al Gobierno una denuncia por parte de diputados opositores por "propaganda electoral anticipada.
"No es propaganda, es un homenaje. Mucha gente de nuestra escuela logró formarse gracias a las políticas públicas del presidente", declaró Hamilton Junior, uno de los directores de la escuela de samba.
Escuela de samba rinde tributo a Lula da Silva en el Caranaval: la oposición estalla de furia
El Tribunal Superior Electoral de Brasil rechazó este viernes la demanda contra el Gobierno por supuesta 'propaganda anticipada electoral', presentada por los parlamentarios Kim Kataguiri (União-SP) y Damares Alves (Republicanos-DF), quienes cuestionaban el homenaje a Lula previsto para el domingo en el Carnaval de Río, organizado por la escuela de samba
Los parlamentario dijeron publicamente que podría tratarse de un delito electoral por ser una "campaña anticipada", justamente a pocos meses de las presidenciales de octubre, en las que Lula figura como favorito —debido a la falta de un candidato opositor que pueda capitalizar el voto bolsonarista ya que Jair Bolsonaro está preso e inhabilitado—
La demanda pretendía bloquear el homenaje a Lula bajo la justificación de ser una campaña anticipada y de supuesta malversación de fondos públicos. Diputados del partido Novo cuestionaron el millón de reales transferido a la escuela de samba mediante un aporte de la empresa estatal de turismo a la liga de escuelas de samba, que será distribuido equitativamente entre las agrupaciones. El Tribunal de Cuentas de la Unión rechazó suspender el pago, pero aceptó la denuncia.
No obstante, el juez dictaminó que no existen pruebas de perjuicio al patrimonio público ni a otros derechos legales que justificaran una intervención judicial.
El representante Kim Kataguiri declaró que apelará: "Creo que el razonamiento del juez es erróneo, ya que afirma que, además de la ilegalidad —y reconoce que nuestro caso la aborda—, debe existir un perjuicio a los fondos públicos. Y existe un perjuicio que asciende a un millón de reales de fondos públicos destinados a la campaña electoral anticipada. Por lo tanto, no le veo sentido al razonamiento presentado, y aún podemos apelar en segunda instancia".
La relatora del caso, Ana Estela Aranha, designada por Lula para el tribunal electoral, rechazó la dos demandas presentadas, alegando que "restringir de antemano las expresiones artísticas y culturales simplemente porque hay informes de manifestaciones políticas constituiría una censura previa, indirecta y una restricción desproporcionada al debate democrático, incluso si hubiera indicios de un posible evento futuro".
En esta misma jornada, la Primera Dama Rosângela Lula da Silva (alias 'Janja') participó en un ensayo de la escuela de samba que rendirá homenaje a Lula en el Carnaval de Río. Durante el ensayo técnico donde práctico los pasos de la performance, Janja estuvo acompañada por la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, y fue recibida por los partidarios de Lula.
"Estamos unidos para que el amor venza al miedo el 15 de febrero", escribió Janja en Instagram junto al video del ensayo.
Según se filtró, la canción elegida para el homenaje a Lula por los Académicos de Niterói es De lo alto del Mulungu surge la esperanza: Lula, el trabajador de Brasil. El tema incluye fragmentos como "olé, olé, olá, Lula!", "el amor venció al miedo" y una referencia al número 13, utilizado por el partido del presidente en las urnas.
