Finde en Córdoba: Cosquín Rock, carnavales y muchos festivales

En la grilla oficial figuran artistas como Q’Lokura, Airbag y La Delio Valdéz, entre otros. Todo ello en tres jornadas previstas para el 13, 14 y 15 de febrero.

Sommerfest en Villa General Belgrano

El festejo en el paraje alpino cordobés no para y la propuesta de verano llega con Sommerfest, un festival centrado en la propuesta cultural y gastronómica muy distinguida de Villa General Belgrano. “Música en vivo, espectáculos, espiche, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia”, promete la organización del evento que se realizará ente el 14 y 15 de febrero en el predio municipal frente a la plaza central.

Carnavales

En alusión a la fecha del feriado, varias localidades programaron sus carnavales para este fin de semana. Las propuestas, que tiñen de fiesta las calles principales de las ciudades, van desde festivales hasta actos más limitados, aunque siempre con la identidad de cada lugar.

La grilla cordobesa de carnavales está compuesta por los Carnavales de La Francia, Carnavales en La Falda, Carnavales en Agua de Oro, Corsos Dolorenses, Carnavales y Chaya en Miramar de Ansenuza, Carnaval en La Cumbrecita, Carnaval en Bialet Massé y muchos otros.

Carnaval

Otras propuestas

El fin de semana largo cordobés ofrece además una amplia variedad de actividades al aire libre y organizadas que pueden ser optadas por los turistas. Entre ellas se destaca el Astroturismo en Agua de Oro, la Regata Anual en el Dique La Quebrada de Río Ceballos, el Especial de San Valentín en La Cumbrecita, la Peatonal de la Cerveza en Bialet Massé y muchos otros.

