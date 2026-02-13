CÓRDOBA. Llegó un fin de semana central del verano en Córdoba. Con el Cosquín Rock 2026 como plato fuerte de la escena, la agenda cordobesa avanza con muchos eventos regionales y los carnavales como atractivo distintivo.
Finde en Córdoba: Cosquín Rock, carnavales y muchos festivales
Estalla el Cosquín Rock en Córdoba con grandes artistas. Además, hay decenas de festivales regionales para celebrar el verano.
Cosquín Rock 2026
Una nueva edición del Cosquín Rock se desatará este fin de semana. En el Aeródromo de Santa María de Punilla, los principales exponentes de la música contemporánea nacional e internacional estarán presentes en uno de los eventos más importantes de la agenda nacional, con la promesa de reunir a cientos de miles de personas con la coincidencia de un feriado largo.
Previsto para el 14 y 15 de febrero, el evento producido por José Palazzo llega con una amplia propuesta de artistas. Entre ellos, se destacan algunos como Abel Pintos, Airbag, Babasónicos, Ciro y los Persas, Divididos, Dillom, Franz Ferdinand, Fito Paez, Guasones, La Vela Puerca, Las Pastillas del Abuelo, Las Pelotas, Los Pericos, Turf, Trueno, Morat y muchos otros.
Además, el evento ofrece una amplia variedad de actividades para los asistentes y una amplia propuesta gastronómica en un predio que se divide en al menos tres escenarios.
Fiesta Nacional del Trigo
Al sur de la provincia de Córdoba, en la localidad de Leones, se desarrolla uno de los festivales regionales más importantes del verano. Se trata de la Fiesta Nacional del Trigo, que en su edición número 70 convoca al público de la región a tres noches únicas, con una grilla artística de primer nivel, pensadas para disfrutar en familia y con amigos, además de la competencia por la Reina Nacional del Trigo.
En la grilla oficial figuran artistas como Q’Lokura, Airbag y La Delio Valdéz, entre otros. Todo ello en tres jornadas previstas para el 13, 14 y 15 de febrero.
Sommerfest en Villa General Belgrano
El festejo en el paraje alpino cordobés no para y la propuesta de verano llega con Sommerfest, un festival centrado en la propuesta cultural y gastronómica muy distinguida de Villa General Belgrano. “Música en vivo, espectáculos, espiche, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia”, promete la organización del evento que se realizará ente el 14 y 15 de febrero en el predio municipal frente a la plaza central.
Carnavales
En alusión a la fecha del feriado, varias localidades programaron sus carnavales para este fin de semana. Las propuestas, que tiñen de fiesta las calles principales de las ciudades, van desde festivales hasta actos más limitados, aunque siempre con la identidad de cada lugar.
La grilla cordobesa de carnavales está compuesta por los Carnavales de La Francia, Carnavales en La Falda, Carnavales en Agua de Oro, Corsos Dolorenses, Carnavales y Chaya en Miramar de Ansenuza, Carnaval en La Cumbrecita, Carnaval en Bialet Massé y muchos otros.
Otras propuestas
El fin de semana largo cordobés ofrece además una amplia variedad de actividades al aire libre y organizadas que pueden ser optadas por los turistas. Entre ellas se destaca el Astroturismo en Agua de Oro, la Regata Anual en el Dique La Quebrada de Río Ceballos, el Especial de San Valentín en La Cumbrecita, la Peatonal de la Cerveza en Bialet Massé y muchos otros.
