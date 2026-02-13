Racing da el gran golpe y le arrebata un futbolista a Inter Miami CF de Messi

En el partido del pasado 7 de febrero ante Argentinos Juniors, Baltasar Rodríguez fue titular en el equipo de Costas y todo hace pensar que será el reemplazo natural del ex Unión.

El periodista César Luis Merlo aseguró: “Entiendo que la posible llegada de Baltasar Rodríguez al Inter Miami está prácticamente descartada, según fuentes del club de Estados Unidos”.

image

Cabe remarcar que el volante es jugador de Racing y en noviembre de 2023 firmó contrato hasta fines de 2027. Además, ya jugó a préstamo en Las Garzas.

Con la salida de Nardoni, Rodríguez seguramente tenga un lugar preponderante en la consideración del entrenador y, por eso mismo, se frenó parcialmente su llegada a Miami.

Lautaro Salucho, especialista en Racing de TyC Sports, dio detalles al respecto: “El representante está en Miami y el jugador empieza a ver que tiene continuidad y que Costas lo quiere. Están esperando qué oferta hace Inter y qué sucede en Racing”.

Racing quiere seguir ganando

Racing Club había comenzado 2026 de manera alarmante.

Cosechó tres derrotas consecutivas en el inicio del Torneo Apertura de la Liga Profesional y llegó a ubicarse en la última posición de la tabla anual.

El pasado 7 de febrero, el equipo de Gustavo Costas volvió a la victoria ante Argentinos Juniors y ahora quiere mantenerse en la senda del triunfo.

El siguiente encuentro será mañana, 14 de febrero, frente a Banfield desde las 17:30, y la Academia tendrá la posibilidad de contar con público visitante.

Embed

El posible once de Costas para ese compromiso sería:

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomás Conechny.

En cuanto al mercado de pases, en Avellaneda siguen de cerca la situación de Santos respecto a Marco Di Césare.

+ EN GOLAZO24

Impacto en Boca por la información que filtró Tato Aguilera sobre Claudio Úbeda

Todo podrido con Gallardo en River luego de la derrota ante Argentinos: "Altercado"