Racing da el gran golpe y le arrebata un futbolista a Inter Miami CF de Messi

Racing Club de Gustavo Costas consiguió su primera victoria en el Torneo Apertura de la Liga Profesional el pasado sábado 7 de febrero, cuando venció a Argentinos Juniors, y buscará mantenerse en la senda del triunfo cuando enfrente a Banfield en condición de visitante.
En cuanto al mercado de pases, en las últimas horas se incrementaron las chances de que que la Academia se quedara con un jugador que también era pretendido por el Inter Miami CF de Lionel Messi.
Gustavo Costas se quedó con el deseo de Inter Miami CF
Facundo Mura terminó bien considerado por Gustavo Costas en Racing durante 2025 y finalmente se convirtió en refuerzo del Inter Miami CF.
El equipo de Lionel Messi y Javier Mascherano pretendía quedarse con otro futbolista de la Academia, pero todo indica que ese jugador finalmente continuará en Avellaneda.
La salida de Juan Nardoni fue un golpe fuerte para Gustavo Costas, ya que perdió a un futbolista clave en la mitad de la cancha, a pesar de que su rendimiento en el último tiempo no había sido el mejor.
En el partido del pasado 7 de febrero ante Argentinos Juniors, Baltasar Rodríguez fue titular en el equipo de Costas y todo hace pensar que será el reemplazo natural del ex Unión.
El periodista César Luis Merlo aseguró: “Entiendo que la posible llegada de Baltasar Rodríguez al Inter Miami está prácticamente descartada, según fuentes del club de Estados Unidos”.
Cabe remarcar que el volante es jugador de Racing y en noviembre de 2023 firmó contrato hasta fines de 2027. Además, ya jugó a préstamo en Las Garzas.
Con la salida de Nardoni, Rodríguez seguramente tenga un lugar preponderante en la consideración del entrenador y, por eso mismo, se frenó parcialmente su llegada a Miami.
Lautaro Salucho, especialista en Racing de TyC Sports, dio detalles al respecto: “El representante está en Miami y el jugador empieza a ver que tiene continuidad y que Costas lo quiere. Están esperando qué oferta hace Inter y qué sucede en Racing”.
Racing quiere seguir ganando
Racing Club había comenzado 2026 de manera alarmante.
Cosechó tres derrotas consecutivas en el inicio del Torneo Apertura de la Liga Profesional y llegó a ubicarse en la última posición de la tabla anual.
El pasado 7 de febrero, el equipo de Gustavo Costas volvió a la victoria ante Argentinos Juniors y ahora quiere mantenerse en la senda del triunfo.
El siguiente encuentro será mañana, 14 de febrero, frente a Banfield desde las 17:30, y la Academia tendrá la posibilidad de contar con público visitante.
El posible once de Costas para ese compromiso sería:
Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomás Conechny.
En cuanto al mercado de pases, en Avellaneda siguen de cerca la situación de Santos respecto a Marco Di Césare.
