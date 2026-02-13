Javier Milei está en racha: Cierra una semana 'perfecta', pero la economía no permite celebrar

Tras varias horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Previamente la reforma penal juvenil obtuvo media sanción. En tan sólo dos días, el gobierno de Javier Milei logró imponerse tres veces frente a la oposición: el miércoles fue el turno de la Modernización Laboral.
Se llegó al límite en Aeroparque
El Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery llegó al límite de su capacidad para albergar empresas explotadoras de servicios de rampas y handling de equipaje en sus instalaciones. Así lo informó el Gobierno nacional mediante una resolución del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) publicada en el Boletín Oficial.
La medida responde a los cambios recientes que la Secretaría de Transporte introdujo, liberando el negocio del manejo de rampas en favor de los privados tras años de exclusividad de la estatal Intercargo. Esa política preveía límites físicos y operacionales que ahora se manifestaron en el aeropuerto más transitado del país.
Deja tu comentario