Javier Milei está en racha: Cierra una semana 'perfecta', pero la economía no permite celebrar

Live Blog Post

El Gobierno de Santa Fe defendió la baja de imputabilidad: "Si hay delito grave, hay pena"

Tras la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación al proyecto de Régimen Penal Juvenil —que establece, entre otras modificaciones, la baja de la edad de punibilidad de 16 a 14 años— el gobernador Maximiliano Pullaro, y la diputada nacional y ex vicegobernadora Gisela Scaglia fijaron una postura coincidente y volvieron a mostrarse alineados en uno de los ejes centrales de la agenda de seguridad.

Ambos dirigentes respaldaron el avance legislativo y reafirmaron una posición que sostienen desde hace años en la provincia.

Por un lado, Pullaro fue contundente: “Lo dijimos siempre: delito de mayor, pena de mayor”. Recordó que esa postura ya formaba parte de su mirada cuando era jefe del Ministerio de Seguridad provincial y subrayó que la media sanción representa “un paso fundamental hacia el orden y la justicia”.

El gobernador sostuvo que animarse a modificar leyes que, a su criterio, no responden a la realidad actual es clave para fortalecer la seguridad pública. En esa línea, advirtió sobre la utilización de menores por parte de organizaciones criminales y remarcó que el Estado no puede permitir que sean empleados como ejecutores o escudos en estructuras delictivas.

En sintonía, Scaglia defendió el proyecto y evitó plantearlo en términos partidarios. “Si la ley sale, no es el logro de un gobierno sino de muchos argentinos que reclaman hace años una actualización del régimen penal juvenil”, señaló. Para la legisladora, la responsabilidad penal no puede quedar anulada cuando existe conciencia del delito: “Si hay delito grave, hay pena”.