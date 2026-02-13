urgente24
LA INFLACIÓN CRUJE

Javier Milei está en racha: Cierra una semana 'perfecta', pero la economía no permite celebrar

El gobierno de Javier Milei se anota otra victoria política tapando la inflación que continúa siendo crítica. Los ojos puestos en los mercados.

13 de febrero de 2026 - 10:14

Tras varias horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Previamente la reforma penal juvenil obtuvo media sanción. En tan sólo dos días, el gobierno de Javier Milei logró imponerse tres veces frente a la oposición: el miércoles fue el turno de la Modernización Laboral.

La jornada legislativa tuvo como primer hito la media sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil, que bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14. Luego, el oficialismo consiguió luz verde para el entendimiento comercial que deberá ser tratado por la Cámara Alta.

Por su parte, la economía sigue dando que hablar: El número que mide cuánto cuesta no caer en la pobreza y la indigencia se movió con fuerza en enero, empujado fundamentalmente por el precio de la comida.

En el primer mes del año, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) saltó 5,8% mensual y la Canasta Básica Total (CBT) subió 3,9%, con variaciones interanuales de 37,6% y 31,6%, respectivamente, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Con los números oficiales sobre la mesa se registra el mayor salto en el umbral de indigencia en un año. Además, la CBA casi duplicó a la inflación general de enero que registró el octavo aumento consecutivo, marcando su nivel más alto desde marzo del año pasado.

El poder adquisitivo no se recupera desde 2023. Cayeron salarios públicos y privados reales mientras la inflación vive un repunte.

Tras la buena semana por los triunfos legislativos, la administración libertaria espera buena señal en los mercados.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

----------------

Live Blog Post

Se llegó al límite en Aeroparque

El Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery llegó al límite de su capacidad para albergar empresas explotadoras de servicios de rampas y handling de equipaje en sus instalaciones. Así lo informó el Gobierno nacional mediante una resolución del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) publicada en el Boletín Oficial.

La medida responde a los cambios recientes que la Secretaría de Transporte introdujo, liberando el negocio del manejo de rampas en favor de los privados tras años de exclusividad de la estatal Intercargo. Esa política preveía límites físicos y operacionales que ahora se manifestaron en el aeropuerto más transitado del país.

Live Blog Post

Tras el acuerdo UE-Mercosur, Pablo Quirno se reunió con su par chino y con Ursula von der Leyen

El canciller, Pablo Quirno, participa de la Conferencia de Seguridad en Múnich y, luego de reunirse con su par chino, Wang Yi, hizo lo propio con la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Live Blog Post

Sesiones extraordinarias: El Gobierno incluirá al financiamiento universitario

El Poder Ejecutivo nacional decidió ampliar el temario de las sesiones extraordinarias para incluir un proyecto de ley que proponga un nuevo esquema de financiamiento para las universidades, luego de rechazar la aplicación de la norma sancionada y ratificada por el Congreso tras el veto presidencial.

La medida se oficializará mediante un decreto, que también formalizará la extensión del período de sesiones por un día, para que duren hasta el sábado 28 de febrero.

La determinación llega en medio de un intenso intercambio entre la administración nacional y los rectores, dado que se llevaron adelante reuniones técnicas y políticas entre representantes del Gobierno y autoridades universitarias para buscar una salida negociada tras la apelación a la medida cautelar que obliga a la aplicación de la ley vigente.

Live Blog Post

Se vienen aumentos de colectivos de jurisdicción nacional

Los colectivos que circulan entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires volverán a aumentar en las próximas semanas. Así lo informó la Secretaría de Transporte, que presentó una propuesta para actualizar los cuadros tarifarios del transporte público automotor de pasajeros de jurisdicción nacional, con subas previstas para febrero y marzo

De acuerdo con la propuesta oficial, el primer aumento se aplicará a partir del próximo martes, cuando el boleto mínimo pasará a costar $650, lo que representa un incremento del 31% respecto del valor actual. En tanto, desde el 16 de marzo, la tarifa mínima ascenderá a $700, lo que implica una suba acumulada del 41 por ciento.

Desde el Gobierno señalaron que esta actualización busca “garantizar la sostenibilidad del sistema y fomentar la competitividad en el sector automotor”.

Live Blog Post

Tras la victoria en Diputados, LLA apuesta al Senado

"Un paso decisivo para terminar con la puerta giratoria. Quien comete un delito, tiene que responder ante la Justicia sin importar la edad. Próximo paso: el Senado. VIVA LA LIBERTAD CARAJO!!!", celebró la cuenta oficial de La Libertad Avanza tras la media sanción en Cámara de Diputados.

Live Blog Post

'Toto' Caputo saca chapa con el crecimiento de las exportaciones PyMES

El minisitro de Economía, Luis Caputo, destacó el crecimiento de las exportaciones PyMES. Según precisó, el aumento fue de 36,2% interanual, siendo las más altas desde enero de 2014.

"Los datos reflejan que las expo del sector siguen creciendo fuertemente y cada vez mas empresas exportan. Desde el lado de las importaciones, la caída en enero muestra que las éstas ya no funcionan como cobertura y hoy están mucho mas vinculadas a la demanda. A su vez, que crezca la cantidad de PyMEs importadoras es positivo, porque genera más competencia, menos intermediarios, y les permite a las PyMEs acceder a mejores o más baratos insumos y/o bienes de capital", manifestó.

Live Blog Post

Tras los incidentes en el Congreso, Nación presentará una denuncia por terrorismo

El Gobierno presentará una denuncia por terrorismo contra los detenidos por los incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso durante el debate de la reforma laboral. Al respecto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que los hechos constituyeron una acción organizada para generar caos y "desestabilizar" el orden institucional.

Según la funcionaria, durante la protesta se detectaron personas con "bombas Molotov, combustible inflamable y objetos contundentes" destinados a "agredir" a las fuerzas de seguridad. En ese marco, sostuvo que la calificación penal no se limitará a daños o atentado contra la autoridad, sino que se avanzará con una denuncia por haber cometido "actos de terrorismo".

El escrito oficial firmado por Lisandro Franco y presentado por el Ministerio de Seguridad, acusó a los "71 detenidos" de intentar "generar un escenario de terror" y de afectar el funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina. También añadió que el saldo de identificados ascendió a 17 personas, a quienes se los acusa de "atentado al orden constitucional y a la vida democrática", "resistencia a la autoridad, lesiones graves y daños".

Live Blog Post

Inflación y el Talón de Aquiles de Milei

El índice de inflación de enero golpeó las expectativas de la administración de Javier Milei sobre la erradicación definitiva de la aceleración de precios para mediados del 2026. La proyección, lanzada públicamente por el presidente durante la campaña 2025, se encontró con una realidad distinta, en la que el freno al IPC podría ser mucho más lento a lo esperado.

En ese sentido, el universo de economistas lanzó una variedad de diagnósticos referidos al pilar central del Gobierno nacional, que logró frenar la estampida inflacionaria liberada por la administración de Alberto Fernández. Entre ellos, la expansión monetaria, un señalamiento que surgió incluso desde dentro del ala liberal en el exterior.

Live Blog Post

Una de cal y otra de arena: El empleo privado creció en Santa Fe, pero desde que asumió Milei se perdieron 12.300 puestos laborales

La información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) proporcionada por la Secretaría de Trabajo de la Nación para Santa Fe da cuenta que el empleo privado registrado experimentó en noviembre un leve crecimiento respecto del mes anterior.

Con estacionalidad se contabilizan en dicho mes 511.400 empleos, cuando en octubre alcanzaron 510.700.

Sin embargo, desde el comienzo de la actual gestión de gobierno, la provincia perdió 12.300 empleos. En diciembre de 2023 se contabilizaban 523.700 trabajadores y trabajadoras en el sector privado.

A nivel nacional se verificó una caída del empleo privado registrado del 0,2% respecto del mes anterior.

Live Blog Post

Reforma Laboral: Que el RIMI (RIGI para Pymes) no quede atrás

La media sanción de la reforma laboral aprobada en el Senado incluyó la creación del “Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversiones”, también conocido como “Rigi para Pymes”.

La iniciativa venía siendo reclamado por la UIA y la cadena agroindustrial; contó en la Cámara alta con el rechazo del interbloque Popular que preside José Mayans (peronismo y aliados) porque “prioriza beneficios a las empresas (incentivos fiscales) sin garantizar mejoras reales en empleo”.

El régimen está dirigido a empresas que califiquen como Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (hasta la categoría Tramo 2) que inviertan dentro de los dos primeros años desde la entrada en vigencia del régimen, si es que Diputados convalida la iniciativa y la convierte en ley.

El RIMI ofrece dos incentivos tributarios principales para mejorar la rentabilidad y el flujo de caja, según analiza el Iaraf. Destaca la amortización acelerada en Ganancias, que permite descontar el gasto de la inversión mucho más rápido de lo habitual, reduciendo el impuesto a pagar en los primeros años.

El esquema incluye Bienes muebles en 2 cuotas anuales; obras para el 60% de su vida útil estimada; riego, energía, ganado y mallas antigranizo en 1 sola cuota (deducción inmediata). Además los saldos a favor de IVA generados por estas inversiones podrán solicitarse para devolución luego de 3 meses (actualmente son 6 meses), lo cual mejora la liquidez financiera de la empresa.

Live Blog Post

Cúneo Libarona respaldó el proyecto de Régimen Penal Juvenil: "El que las hace, las paga"

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, volvió a respaldar con firmeza el proyecto de Régimen Penal Juvenil que ya obtuvo media sanción en Diputados y que propone bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. En declaraciones radiales, el funcionario remarcó que la iniciativa apunta a transmitirle a la sociedad un mensaje claro: “El que las hace, las paga”.

“La ley tiene que transmitirle a la sociedad un concepto de límite. Basta de impunidad. El mensaje más importante es para la víctima: nos ocupamos”, sostuvo ¿en diálogo con la prensa. En ese sentido, destacó que el proyecto no solo establece responsabilidad penal, sino que también contempla “enormes cantidades de garantías, derechos y obligaciones” para los menores en conflicto con la ley, con el objetivo de favorecer su reinserción social.

Cúneo Libarona fue contundente al señalar que el sistema vigente “fracasó” y explicó que el nuevo régimen fue diseñado a partir de un articulado de 46 puntos que buscan modernizar el abordaje penal juvenil. “Hoy tenemos menores que actúan con dolo y cometen delitos gravísimos: homicidios, abusos sexuales, uso de armas, incluso venta de material de pedofilia en ámbitos escolares. Eso genera impunidad y ausencia total de tratamiento para el menor”, afirmó.

Live Blog Post

Plano internacional: Sin Trump, cumbre en Múnich

Los líderes de Europa se reúnen este viernes en la Conferencia de Seguridad en Múnich, una cumbre geopolítica que marca la agenda mundial y establece ciertas directrices para una defensa conjunta. Allí, el año pasado, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance lanzó polémicas declaraciones que provocaron una escalada transatlántica. En la actualidad, el foro de seguridad acontece en pleno roce entre Bruselas y el Gobierno de Donald Trump por los planes estadounidenses de anexión de Groenlandia.

Jefes de Estado, ministros de defensa, jefes de inteligencia y altos mandos militares del Occidente decidirán si imponer más sanciones a Rusia, a Irán y a otros gobierno considerados como archirrivales a la hegemonía europea. También debatirán si es conveniente usar la fuerza, aplicar medidas punitivas económicas o tolerar una escalada para evitar un mal mayor.

Live Blog Post

Encuesta: La Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno no fue bien recibida

El gobierno de Javier Milei creó días atrás la Oficina de Respuesta Oficial dependiente de la Secretaría de Comunicación de la Casa Rosada, para desmentir la información de la prensa y los periodistas. Un sondeo reveló que la dependencia no es bien vista por la mayoría de los consultados, excepto entre votantes libertarios.

El 47% está en contra de la oficina de Respuesta Oficial creada por Javier Milei y el 33% se mostró a favor mientras que un 10% no contestó, según un sondeo realizado por la consultora QSocial.

Live Blog Post

Los números no cierran

La inflación de enero fue de 2,9% en el primer mes del año, marcando un incremento interanual del 32,4%, y acelerando en 0,1 p.p respecto al 2,8% de diciembre pasado. Se ubicó además por encima de las expectativas previas del sector privado, que estimó entre 2,4% y 2,5%, y marcó el octavo mes consecutivo de aceleración. Pero hubo provincias que incluso superaron los datos nacionales.

De esta manera, y en medio de los fuertes cuestionamientos por la decisión del gobierno de Javier Milei de postergar la actualización de los ponderadores del índice y la salida del titular del INDEC, se mantuvo otra constante: la alta disparidad en los resultados de los IPC que miden las provincias.

Live Blog Post

SMN: Viernes bajo alerta amarilla

El fenómeno afectará a todo Jujuy, parte de Salta, todo Tucumán, parte de La Rioja, todo Santiago del Estero, Este de Formosa, casi todo Chaco, Norte de Santa Fe, todo Corrientes y toda Misiones.

La inestabilidad se presentará en un contexto de elevada humedad.

Live Blog Post

El Gobierno de Santa Fe defendió la baja de imputabilidad: "Si hay delito grave, hay pena"

Tras la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación al proyecto de Régimen Penal Juvenil —que establece, entre otras modificaciones, la baja de la edad de punibilidad de 16 a 14 años— el gobernador Maximiliano Pullaro, y la diputada nacional y ex vicegobernadora Gisela Scaglia fijaron una postura coincidente y volvieron a mostrarse alineados en uno de los ejes centrales de la agenda de seguridad.

Ambos dirigentes respaldaron el avance legislativo y reafirmaron una posición que sostienen desde hace años en la provincia.

Por un lado, Pullaro fue contundente: “Lo dijimos siempre: delito de mayor, pena de mayor”. Recordó que esa postura ya formaba parte de su mirada cuando era jefe del Ministerio de Seguridad provincial y subrayó que la media sanción representa “un paso fundamental hacia el orden y la justicia”.

El gobernador sostuvo que animarse a modificar leyes que, a su criterio, no responden a la realidad actual es clave para fortalecer la seguridad pública. En esa línea, advirtió sobre la utilización de menores por parte de organizaciones criminales y remarcó que el Estado no puede permitir que sean empleados como ejecutores o escudos en estructuras delictivas.

En sintonía, Scaglia defendió el proyecto y evitó plantearlo en términos partidarios. “Si la ley sale, no es el logro de un gobierno sino de muchos argentinos que reclaman hace años una actualización del régimen penal juvenil”, señaló. Para la legisladora, la responsabilidad penal no puede quedar anulada cuando existe conciencia del delito: “Si hay delito grave, hay pena”.

Live Blog Post

Mercados a la vista: El dólar oficial y su valor más bajo en tres meses

La jornada arrancó con el dólar oficial en $1.415 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el BCRA sumó más de US$2.000 millones en 2026.

Live Blog Post

Otro pésimo dato para el Gobierno

El número que mide cuánto cuesta no caer en la pobreza y la indigencia se movió con fuerza en enero, empujado fundamentalmente por el precio de la comida, según informó el INDEC.

En el primer mes del año, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) saltó 5,8% mensual y la Canasta Básica Total (CBT) subió 3,9%, con variaciones interanuales de 37,6% y 31,6%, respectivamente, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El incremento registrado en alimentos estuvo impulsado principalmente por subas en Carnes y Verduras, que además es lo que más pesa en los hogares de menores ingresos. La lista de alimentos que más aumentaron respecto de diciembre, según la lista del INDEC, ubicó en el tope al tomate redondo (92,6%), naranja (30,1%), papa (29,6%), lechuga (21,1%), manzana deliciosa (18,6%), filet de merluza fresco (12,8%), pollo entero (8,9%), hamburguesas congeladas (6%), jamón cocido (5,9%); asado (5,6%); zapallo anco (4,9%); manteca (4,6%); leche en polvo (4,3%); aceite de girasol (3,6%); cuadril (3,3%); nalga (3,3%); carne picada común (3,1%) y queso sardo (3%).

Live Blog Post

Legisladora de LLA celebró la media sanción en Diputados: "Seguimos trabajando por una Argentina cada vez más segura y libre"

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de ley que modifica el Régimen Penal Juvenil y baja la edad de punibilidad a los 14 años. La iniciativa fue aprobada con 149 votos a favor y 100 en contra, y ahora deberá ser debatida por el Senado de la Nación.

Tras la votación, la diputada nacional por la provincia de Santa Fe, Romina Diez, celebró el avance legislativo y destacó el impacto que, según sostuvo, tendrá la norma en materia de seguridad. “Seguimos trabajando por una Argentina cada vez más segura y libre. El nuevo Régimen Penal Juvenil establece responsabilidad penal y apunta a reducir la reincidencia delictiva”, manifestó.

En esa misma línea, la legisladora y presidenta de La Libertad Avanza remarcó el cambio de enfoque que propone la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional. “Lo más importante es que volvemos a poner a las víctimas en el centro, porque sin orden no hay libertad”, sostuvo.

Live Blog Post

En medio del 'industricidio', Luis Caputo busca reactivar la economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirá este viernes con el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), tras los cruces del Gobierno con referentes del sector, entre ellos, el dueño del Grupo Techint, Paolo Rocca.

El titular del Palacio de Hacienda recibirá a Martín Rappallini, en un encuentro que se presenta como un punto de análisis sobre la situación crítica que atraviesa la industria nacional. El mismo se inserta en una agenda económica cargada tras la reciente visita de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Buenos Aires y en un escenario donde la caída de la actividad y del consumo profundiza la preocupación empresarial.

Live Blog Post

Dólares que se alejan: La falta de lluvias amenaza las expectativas de Javier Milei

Mientras el Gobierno de Javier Milei mantiene las velas prendidas al campo y espera terminar de atravesar el siempre difícil puente del verano hasta que empiecen a fluir los dólares de la cosecha gruesa, que entrarán desde mediados de marzo, la falta de lluvias en la principal región productiva amenaza con jugarle una mala pasada.

Es que un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BcBA) indica que en los últimos siete días se incrementó el área bajo condición hídrica regular/seca "por escasez de lluvias en el Centro y Sur del área agrícola".

Live Blog Post

Sin señales de desaceleración

Tras el dato del 2,9% del IPC en enero se consolidó la tendencia alcista de la inflación en los últimos 8 meses. La expectativa del Gobierno es que eso se corte en febrero, pero las consultoras privadas ya detectaron aumentos en lo que va de este mes se pone en duda un quiebre en la tendencia.

Según el último informe de la consultora LCG, “en la 2da semana de febrero los Alimentos y Bebidas presentaron una inflación del 1% semanal”. Se trata de un porcentaje que estaría por encima de lo observado en varios tramos de enero.

Live Blog Post

Salarios en rojo

La economía de los hogares argentinos empeoró en los últimos dos años. El poder adquisitivo de los salarios formales cayó notoriamente en los últimos meses del 2025 y reflejaron una merma desde diciembre 2023, cuando asumió el presidente Javier Milei.

Así lo planteó el economista Nadín Argañaraz a través de la comparación de la evolución de los salarios con respecto a la inflación. Distinguió los salarios entre Sector privado registrado, Sector público total, Público provincial y Público nacional.

Live Blog Post

La inflación sigue crujiendo

La inflación volvió a quedar bajo la lupa luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos -INdEC- informara un 2,9% mensual en enero y una variación interanual de 32,4%. Un registro que confirma que el proceso de desaceleración continúa, aunque todavía lejos de consolidar un sendero compatible con estabilidad plena.

La columna de Juan Carlos de Pablo se detiene menos en el dato puntual y más en la interpretación que se hace de él, sobre todo después del ruido político que rodeó el cambio en la estructura de ponderaciones del índice y la salida de Marco Lavagna del organismo estadístico, un episodio que generó cuestionamientos en el plano comunicacional pero que, según la evidencia de mercado, no alteró decisiones financieras concretas.

Live Blog Post

La Libertad Avanza volvió a imponerse frente a la oposición

Por un lado, la reforma penal juvenil obtuvo media sanción en Diputados. En caso de aprobarse en el Senado Nacional, la edad de imputabilidad pasaría de los 16 años a los 14 años y los jueces podrían aplicar una pena máxima de prisión de hasta 15 años.

Nuestro país, en caso de lograrse la segunda media sanción en la cámara alta, quedaría alineada a nivel del subcontinente con Panamá y Paraguay.

Por otra parte, Diputados ratificó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Argentina apuesta a ser el primer país del Mercosur en validarlo: la aprobación en diputados contó con el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas y casi todos los espacios provinciales.

El tratado entre el Mercosur y la UE no podía sufrir modificaciones, debía ser aprobado o rechazado en su totalidad.

