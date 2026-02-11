El mercado volvió a mostrar tensión hoy, 11/02, con un episodio que marcó la agenda en Nueva York y contagió parcialmente a los activos argentinos. Las acciones de Telecom Argentina (TEO) registraron caídas de hasta casi 9% en los ADRs que cotizan en Wall Street, después de que uno de sus principales accionistas decidiera reducir su posición.
UN VIEJO CONOCIDO DE ARGENTINA
Quién es el empresario mexicano que vendió parte de Telecom y complicó al Grupo Clarín
La venta de un paquete accionario del socio del Grupo Clarín presionó a Telecom en Nueva York: el ADR cayó casi 9% y crece la incertidumbre en el mercado.
David Martínez movió la aguja
La operación, comunicada por el empresario mexicano David Martínez a través de su vehículo Fintech Telecom, consistió en la venta de 4.050.549 acciones de Clase B a US$ 11,15 cada una. La noticia, anticipada por Bloomberg Línea, sorprendió a los inversores y se reflejó de inmediato en los precios. Según Forbes, Telecom estaría valuada en alrededor de US$ 13.000 millones.
Al mediodía en Nueva York, el ADR de Telecom operaba con pérdidas de casi 9%, cotizando por debajo de los US$ 12 que había registrado días antes, mientras que el lunes cerró en US$ 12,50 y el martes se ubicó en US$ 11,39.
Al cierre de hoy, la pérdida había constituido el 8,41%. Analistas privados estimaron frente al mismo medio que la caída responde en parte al propio precio pactado por Martínez en la venta, que presionó a la baja el valor de mercado.
Los negocios de David Martínez en Argentina
Aparte de su sociedad con el Grupo Clarín durante veinte años en Telecom, Martínez posee el 25% de Genneia. Es el segundo inversor más grande en esta empresa de energía renovable detrás de Argentum Investments LLC y por sobre Jorge Pablo Brito, dueño del Banco Macro, quien tiene alrededor del 8% de la propiedad.
En el pasado participó en restructuraciones de deuda soberana en América Latina, incluído Argentina.
Forbes plantea que el primer acercamiento del mexicano con el país del tango fue en 1994 cuando "compró bonos del gobierno por 834 millones de dólares". Posteriormente, participó del canje de deuda realizado en 2005 y empezó a invertir en compañías locales.
La venta de Martínez de parte de su posición en Telecom
La participación del inversor mexicano en la compañía se redujo en cerca de 2,3 puntos porcentuales (aproximadamente 0,9% del total). Antes de la transacción, Martínez controlaba casi el 41% del capital, una porción estratégica en una firma que es pilar del sector de telecomunicaciones argentino.
Telecom comparte control con otro actor dominante: Cablevisión Holding (CVH), parte del grupo Clarín, que se mantiene como uno de los principales accionistas junto con FC Telecom. La dispersión de control y la venta de paquetes relevantes suelen ser señales que los mercados interpretan como alerta, especialmente en activos emergentes con alta sensibilidad al apetito global por riesgo.
Otros ADR reflejan mayor riesgo en el mercado
El episodio se inscribe en un contexto de volatilidad para los valores argentinos que cotizan en los principales mercados internacionales. En las últimas ruedas, los ADRs en general mostraron tendencia bajista, con múltiples papeles retrocediendo en Wall Street ante un clima de mayor aversión al riesgo y persistentes presiones macroeconómicas. Información reciente señala caídas de hasta 5,9% en los ADRs argentinos, con indicadores financieros como el riesgo país respaldando un perfil de incertidumbre.
En el ámbito local, el índice S&P Merval también se movió en terreno negativo en varias sesiones recientes, reflejando la correlación entre las expectativas de crecimiento interno y la percepción externa de los inversores.
La venta de parte de la participación de un accionista clave en Telecom –junto con un contexto global de aversión al riesgo– generó un impacto inmediato en el valor de sus ADRs, reflejando cómo los mercados financieros internacionales reaccionan a señales microestructurales incluso antes de que estas se traduzcan en cambios fundamentales en las operaciones de las empresas.
