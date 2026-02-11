Quién es el empresario mexicano que vendió parte de Telecom y complicó al Grupo Clarín

En el pasado participó en restructuraciones de deuda soberana en América Latina, incluído Argentina.

Forbes plantea que el primer acercamiento del mexicano con el país del tango fue en 1994 cuando "compró bonos del gobierno por 834 millones de dólares". Posteriormente, participó del canje de deuda realizado en 2005 y empezó a invertir en compañías locales.

La venta de Martínez de parte de su posición en Telecom

La participación del inversor mexicano en la compañía se redujo en cerca de 2,3 puntos porcentuales (aproximadamente 0,9% del total). Antes de la transacción, Martínez controlaba casi el 41% del capital, una porción estratégica en una firma que es pilar del sector de telecomunicaciones argentino.

image David Martínez, socio del Grupo Clarín, es accionista del 40% de Telecom.

Telecom comparte control con otro actor dominante: Cablevisión Holding (CVH), parte del grupo Clarín, que se mantiene como uno de los principales accionistas junto con FC Telecom. La dispersión de control y la venta de paquetes relevantes suelen ser señales que los mercados interpretan como alerta, especialmente en activos emergentes con alta sensibilidad al apetito global por riesgo.

Otros ADR reflejan mayor riesgo en el mercado

El episodio se inscribe en un contexto de volatilidad para los valores argentinos que cotizan en los principales mercados internacionales. En las últimas ruedas, los ADRs en general mostraron tendencia bajista, con múltiples papeles retrocediendo en Wall Street ante un clima de mayor aversión al riesgo y persistentes presiones macroeconómicas. Información reciente señala caídas de hasta 5,9% en los ADRs argentinos, con indicadores financieros como el riesgo país respaldando un perfil de incertidumbre.

En el ámbito local, el índice S&P Merval también se movió en terreno negativo en varias sesiones recientes, reflejando la correlación entre las expectativas de crecimiento interno y la percepción externa de los inversores.

La venta de parte de la participación de un accionista clave en Telecom –junto con un contexto global de aversión al riesgo– generó un impacto inmediato en el valor de sus ADRs, reflejando cómo los mercados financieros internacionales reaccionan a señales microestructurales incluso antes de que estas se traduzcan en cambios fundamentales en las operaciones de las empresas.

