Impacto en Boca por la información que filtró Tato Aguilera sobre Claudio Úbeda

“La rompe en la Reserva de Boca, entró bien con Estudiantes y Vélez en Primera. Tomy Aranda tiene chances de ser titular en lugar de Zenón”, aseguró el periodista de TyC Sports.

Tomás Aranda ha tenido algunos minutos en el inicio de este 2026 y Chicho Serna llegó a describirlo como “el mejor jugador de las inferiores”.

Habrá que ver si finalmente comienza como titular frente a Platense.

image

Boca busca reponerse ante Platense

Sin dudas, la derrota ante Vélez fue un cimbronazo para Boca Juniors. No solo por no haber sumado puntos, sino también por el nivel mostrado dentro del campo de juego.

El Xeneize logró la victoria ante Deportivo Riestra y Newell’s, aunque no exhibió un gran rendimiento en ninguno de los dos partidos.

Frente a rivales con algo más de jerarquía y en condición de visitante, el equipo de Claudio Úbeda cayó ante Estudiantes y el ya mencionado Vélez.

Por eso mismo, el entrenador analiza variantes de cara al partido ante Platense del próximo domingo 15 de febrero en La Bombonera, desde las 19:30.

Embed

Serían tres las modificaciones para recibir al Calamar: Williams Alarcón reemplazaría a Milton Delgado en la mitad de la cancha y Leandro Paredes volvería a ocupar el puesto de mediocentro. En el extremo izquierdo, Ángel Romero o Tomás Aranda ingresarían en lugar de Kevin Zenón. Por último, Iker Zufiaurre reemplazaría a Gonzalo Gelini por el sector derecho del ataque.

El equipo, entonces, quedaría diagramado de la siguiente manera:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Iker Zufiaurre, Miguel Merentiel y Ángel Romero o Tomás Aranda.

Será un duelo clave desde lo anímico tanto para el Xeneize como para su entrenador, Claudio Úbeda.

+ EN GOLAZO24

Todo podrido con Gallardo en River luego de la derrota ante Argentinos: "Altercado"

River 0-1 AAAJ: Gallardo expulsado, lesiones y nulo juego, en una noche fatídica