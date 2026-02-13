urgente24
Florencia Peña disparó contra el periodismo militante: "Hay mucho oficialismo"

La actriz Florencia Peña hizo público su respaldo a Nancy Pazos y además aprovechó para apuntar contra la prensa que demuestra su claro apoyo ael Gobierno.

13 de febrero de 2026 - 08:46
Florencia Peña cargó contra el periodismo militante: "Hay mucho oficialismo".

En una entrevista con Intrusos, programa emitido por América TV y conducido por Adrián Pallares, la actriz defendió la acción de su colega y destacó su conocimiento en materia política. “La banco, lo hizo para visibilizar lo que está pasando en el Congreso. Es una periodista que sabe mucho de política y me gusta escucharla”, afirmó, quien también subrayó la importancia de que existan voces diversas en el debate público.

Durante la entrevista, deslizó además una crítica hacia el periodismo que considera alineado con el oficialismo. “Hay pocos periodistas que estén en la vereda de enfrente, hay mucho oficialismo. Es lindo escuchar muchas voces”, sostuvo, en referencia a la cobertura mediática del tratamiento de la reforma laboral. Sus declaraciones reavivaron la discusión sobre el rol de los medios en contextos de alta polarización política.

Finalmente, la artista vinculó el debate parlamentario con su experiencia personal como empleadora y manifestó preocupación por el impacto de la reforma en los trabajadores. Si bien admitió que algunas cuestiones pueden ser modernizadas, advirtió que “se miró muy poco el derecho del laburante” y remarcó la necesidad de proteger conquistas laborales.

Florencia Peña se alejará de los escenarios

Es preciso recordar que hace algunos días Florencia Peña contó en dialogo con Radio Brisas que su intención es dejar de hacer teatro.

De acuerdo a lo que explicó la actriz hará temporada durante el invierno para bajar el ritmo tras varios años de trabajo intenso: “Estoy muy cansada”.

Por otro lado, aprovechó para halagar la ciudad de Mar del Plata donde hizo el musical "Pretty Women" con el que ganó el premio Estrella de Mar 2026 a "Mejor Actriz de Teatro Musical".

“Mar del Plata es un lugar que a mí me fascina porque es una ciudad con mar. Hay algo de eso para mí porque soy bastante cosmopolita. Y es una ciudad con mar y además, tenés todo. A mí me gusta ir a fiestas electrónicas, por ejemplo. Y si querés teatro, también tenés”, explicó sobre la ciudad balnearia.

