¡HBO se volvió loco! El nuevo spin off de 'Juego de Tronos' podría durar 30 años

El público responde y confirma que la apuesta funciona

El arranque de El Caballero de los Siete Reinos fue torcido, con un comienzo con críticas mixtas y un 64% de aprobación en Rotten Tomatoes; después, la serie se recuperó rápido y ya alcanza un 72% de aprobación tras el cuarto episodio, según datos de la misma plataforma y FlixPatrol. Incluso, el episodio más destacado hasta ahora, "Siete", logró un 9,7/10 en IMDb, convirtiéndose en uno de los capítulos mejor calificados de toda la franquicia.

image Tras las críticas iniciales, la serie recuperó público y hoy tiene un 72% de aprobación en Rotten Tomatoes. La audiencia valora el ritmo pausado y la construcción de los personajes que evita los errores del final de Juego de Tronos.

El primer bloque de episodios adaptó la primera novela de Dunk y Egg, centrada en el torneo de Ashford, y permitió al equipo creativo profundizar en la relación entre los protagonistas, mostrando sus decisiones, dudas y lealtades sin apurarse, algo que contrastó fuertemente con la sensación de "apuro" de las últimas temporadas de Juego de Tronos.

Con la segunda temporada ya asegurada para 2027, HBO quiere, por un lado, corregir los errores del pasado, y por el otro, instalar un modelo distinto de contar historias: uno donde la paciencia, la construcción de los personajes y la coherencia a largo plazo sean la clave para mantener a la audiencia enganchada y a la franquicia relevante durante décadas, en lugar de quemarla en pocos años.

