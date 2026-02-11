HBO se la juega en grande: con El Caballero de los Siete Reinos, la cadena apunta a una historia que se desplegaría durante décadas, siguiendo a personajes hasta ahora secundarios en Juego de Tronos que podrían volverse el corazón de Poniente. Si todo sale como planean, este spin off promete mantenernos pegados a la pantalla más tiempo del que imaginamos.
HAY HISTORIA PARA RATO
¡HBO se volvió loco! El nuevo spin off de 'Juego de Tronos' podría durar 30 años
HBO Max apuesta todo a la nueva serie de Juego de Tronos, quiere seguir a sus dos protagonistas por décadas. ¿Quién va a aguantar tanta fantasía bien hecha?
El plan a largo plazo de HBO que podría cambiar cómo vemos Juego de Tronos
Antes que nada, hay que entender la ambición detrás del proyecto: El Caballero de los Siete Reinos cuenta la historia de Dunk y Egg, un caballero de paso y su joven escudero, en una etapa previa a los conflictos que todos conocemos, y lo hace con un plan de 12 a 15 temporadas que se desplegarían a lo largo de 30 años, lo que permitiría ver crecer a los personajes en tiempo real y construir una trama de largo aliento, algo casi imposible en el mundo de la televisión actual.
Según Ira Parker, showrunner de la serie, la primera tanda de 4-5 temporadas cubriría la infancia de Egg, luego habría un salto de diez años para mostrarlo como príncipe y, finalmente, otra década para seguirlo como adulto. "En algunos aspectos, sabemos mucho más sobre lo que pasa después de estas tres novelas porque hay material de apoyo", dijo Parker a Esquire, y agregó que así hay "menos peligro… no ningún peligro, solo menos" de repetir los errores del final de Juego de Tronos.
La estrategia no solo evita tener que recastear a Egg, interpretado por Dexter Sol Ansell, sino que además respeta los libros de George R.R. Martin y permite que la historia se despliegue con calma y detalle, evitando los apuros o los rellenos artificiales.
Además, asegura un producto anual para HBO Max que mantiene viva la franquicia con la certeza de que los personajes envejecen de manera natural frente a los ojos del público, algo que ninguna otra serie de fantasía se anima a hacer.
El público responde y confirma que la apuesta funciona
El arranque de El Caballero de los Siete Reinos fue torcido, con un comienzo con críticas mixtas y un 64% de aprobación en Rotten Tomatoes; después, la serie se recuperó rápido y ya alcanza un 72% de aprobación tras el cuarto episodio, según datos de la misma plataforma y FlixPatrol. Incluso, el episodio más destacado hasta ahora, "Siete", logró un 9,7/10 en IMDb, convirtiéndose en uno de los capítulos mejor calificados de toda la franquicia.
El primer bloque de episodios adaptó la primera novela de Dunk y Egg, centrada en el torneo de Ashford, y permitió al equipo creativo profundizar en la relación entre los protagonistas, mostrando sus decisiones, dudas y lealtades sin apurarse, algo que contrastó fuertemente con la sensación de "apuro" de las últimas temporadas de Juego de Tronos.
Con la segunda temporada ya asegurada para 2027, HBO quiere, por un lado, corregir los errores del pasado, y por el otro, instalar un modelo distinto de contar historias: uno donde la paciencia, la construcción de los personajes y la coherencia a largo plazo sean la clave para mantener a la audiencia enganchada y a la franquicia relevante durante décadas, en lugar de quemarla en pocos años.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra ya tiene su efecto dominó
Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'
Pami no pagó y ya cortaron prestaciones a jubilados, mientras más provincias encienden la mecha
El peor momento en la relación de los hermanos Milei: Javier no cede ante Karina
El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento