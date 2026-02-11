Mundial 2026: La ridícula exigencia a Cristiano Ronaldo por parte de la FPF

Por si todo lo anterior fuera poco la Selección de Portugal antes de Cristiano Ronaldo había jugado solo 3 mundiales, con él disputará el 6º de manera consecutiva en el 2026. Con la Eurocopa pasa lo mismo, antes de CR7 participó en 3, mientras que con él lo hizo en 6, además fue campeón de Europa en 2016. Además de todo esto fue 2 veces campeón de la Nations League, poniendo definitivamente a Portugal en el mapa futbolístico.

Por estas cuestiones la Federación Portuguesa de Fútbol no está en condiciones de exigirle nada a Cristiano Ronaldo, ya que gracias a él hoy Portugal está dentro de las selecciones mejor consideradas a nivel mundial, y eso ya es suficiente logro para un solo jugador.

+ de Golazo24

River sorprendió a todos y cerró un acuerdo relámpago con Flamengo: "Préstamo"

Boca tomó una decisión final con Edwuin Cetré y hay terremoto en Estudiantes

Tiembla Eduardo Domínguez: Estudiantes podría perder a su figura excluyente