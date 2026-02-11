Mundial 2026: La ridícula exigencia a Cristiano Ronaldo por parte de la FPF

Es sabido que Cristiano Ronaldo cambió al fútbol portugués, hay un antes y un después de él, no solo en las participaciones mundialistas, sino en la obtención de títulos. Portugal fue una antes de CR7 y otra después. Eso le permitió levantar la vara y subir las exigencias, pero la que impuso la Federación Portuguesa de Fútbol al máximo goleador de la historia del fútbol y a la selección lusa para el Mundial 2026 roza lo ridículo.
Hace ya un tiempo que se sabe que los dirigentes del fútbol portugués suben la vara y las exigencias cada vez que Portugal participa de un torneo importante, ya sea Mundial, Eurocopa o Nations League. Pero ahora han llegado lanzar un comunicado interno donde se deja en claro las exigencias de la Federación Portuguesa de Fútbol a Cristiano Ronaldo y toda la selección lusa. Las mismas suenan irreales.
Según se supo la Federación Portuguesa de Fútbol no acepta otro resultado de la Selección de Portugal comandada por Cristiano Ronaldo que no sea llegar a la final del Mundial 2026. Cualquier otro resultado que no sea estar en el último partido se lo considera, nada más y nada menos que, UN FRACASO.
La idea de la FPF de considerar a cualquier otro resultado que no sea llegar a la final como un fracaso es realmente ridícula, y más con este grupo de jugadores que le dieron los pocos títulos que tiene el país en toda su historia. Pedirles que sean finalistas o campeones mundiales es irreal, ya que hay seleccionados mucho mejores y más armados.
Lo inentendible es que la FPF le exija algo así a un tipo como Cristiano Ronaldo, que superó a Eusebio y a todas las figuras históricas de Portugal. No solo por ser el máximo goleador de la Selección de Portugal en toda su historia, sino por ser el máximo goleador en la historia del fútbol mundial, además de ser el máximo goleador a nivel selecciones en todo el mundo.
Por si todo lo anterior fuera poco la Selección de Portugal antes de Cristiano Ronaldo había jugado solo 3 mundiales, con él disputará el 6º de manera consecutiva en el 2026. Con la Eurocopa pasa lo mismo, antes de CR7 participó en 3, mientras que con él lo hizo en 6, además fue campeón de Europa en 2016. Además de todo esto fue 2 veces campeón de la Nations League, poniendo definitivamente a Portugal en el mapa futbolístico.
Por estas cuestiones la Federación Portuguesa de Fútbol no está en condiciones de exigirle nada a Cristiano Ronaldo, ya que gracias a él hoy Portugal está dentro de las selecciones mejor consideradas a nivel mundial, y eso ya es suficiente logro para un solo jugador.
