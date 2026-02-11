Superliga-gate: Javier Tebas expone y liquida a un Florentino Pérez derrotado

"La UEFA nos pide que volvamos a la ECA, pero sepan que está asociación de clubes, patrocinada por UEFA, está muy lejos de permitir a los clubes trabajar en libertad. Entre sus propias normas, la ECA, ahora llamada EFC, obliga a sus miembros a renunciar a cualquier reclamación judicial contra la UEFA. Naturalmente no vamos a renunciar a reclamar los cuantiosos daños que nos ha causado la UEFA con el proyecto de la Superliga. Sería renunciar a miles de millones de euros que vamos a reclamar".

De esta forma no solo lo liquidó con el texto, sino que lo expuso con el video, dejando en evidencia que esta vez el señor Florentino Pérez fue ampliamente derrotado y no le quedó otra que claudicar ante la UEFA, que utilizó la mano dura para romper toda idea de revolución futbolística. Un mensaje para todos aquellos que quieran revelarse.

