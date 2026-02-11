Lo que se puede llamar la Superliga- gate terminó este miércoles con un acuerdo entre el Real Madrid (Florentino Pérez) y UEFA, donde el equipo español, último integrante del proyecto, lo abandonó definitivamente, algo que se puede considerar una victoria de UEFA. Luego de esto el presidente de La Liga, Javier Tebas, expuso a Florentino Pérez y lo dejó mal parado.
Superliga-gate: Javier Tebas expone y liquida a un Florentino Pérez derrotado
Florentino Pérez y Real Madrid abandonaron el proyecto de la Superliga y firmaron un acuerdo con UEFA. Javier Tebas destrozó al presidente “Merengue”.
Javier Tebas tira munición pesada a Florentino Pérez por la Superliga
En 2021 la Superliga europea arrancó prometiendo revolucionar el fútbol para siempre y destruyendo a la UEFA, hoy el último club en pie, Real Madrid y Florentino Pérez, cae derrotado ante el máximo organismo del fútbol europeo y firma un acuerdo renunciando a la idea del torneo. La UEFA logró imponerse con fuertes amenazas de sanciones, ante esto casi todos los clubes renunciaron, el resto fueron cayendo de a uno.
Luego de consumado el acuerdo, el que salió con munición gruesa contra Florentino Pérez fue Javier Tebas, presidente de La Liga. El mandamás del fútbol español lanzó en sus redes sociales:
"Hace menos de 90 días, Florentino Pérez sostenía que pactar con la UEFA era poco menos que una claudicación. Ahora empieza la fase habitual: construir el relato por los portaCOCES, para que una rectificación parezca una victoria estratégica. El problema no es cambiar. Es negar que se ha cambiado. Cuando uno tiene liderazgo real, no necesita reescribir lo que dijo hace 90 días. Una competición de uno contra sí mismo era imposible".
Esta publicación va acompañada con el video de hace 3 meses donde se lo ve a florentino Pérez decir lo siguiente:
"La UEFA nos pide que volvamos a la ECA, pero sepan que está asociación de clubes, patrocinada por UEFA, está muy lejos de permitir a los clubes trabajar en libertad. Entre sus propias normas, la ECA, ahora llamada EFC, obliga a sus miembros a renunciar a cualquier reclamación judicial contra la UEFA. Naturalmente no vamos a renunciar a reclamar los cuantiosos daños que nos ha causado la UEFA con el proyecto de la Superliga. Sería renunciar a miles de millones de euros que vamos a reclamar".
De esta forma no solo lo liquidó con el texto, sino que lo expuso con el video, dejando en evidencia que esta vez el señor Florentino Pérez fue ampliamente derrotado y no le quedó otra que claudicar ante la UEFA, que utilizó la mano dura para romper toda idea de revolución futbolística. Un mensaje para todos aquellos que quieran revelarse.
