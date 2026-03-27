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INVESTIGADO POR ZIGZAGUEAR

Colapinto terminó en la 16ª y 17ª posición en las 2 prácticas de Japón

El piloto argentino de Fórmula 1 Colapinto terminó en las 2 tandas de Susuka detrás de su compañero Pierre Gasly. Franco fue denunciado por Max Verstappen.

27 de marzo de 2026 - 08:23
Franco Colapinto corre en Japón

Franco Colapinto corre en Japón

Los comisarios deportivos de la prueba nipona determinaron que Franco Colapinto obstaculizó innecesariamente al coche n.º 3 de Max Verstappen y le impusieron una sanción (una advertencia) tras la segunda sesión de entrenamientos libres en el circuito Susuka de Japón.

El piloto argentino estaba calentando neumáticos y por ello obstaculizó al neerlandés de Red Bull (4 veces campeón del mundo) debido a un zigzagueo considerado peligroso.

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Ambos deportistas fueron llamados a declarar y luego la FIA (Federación Internacional del Automóvil) emitió un comunicado explicando lo sucedido. En el mismo se detalla que el conductor del coche número 43 (Colapinto) recibió avisos progresivos de su equipo sobre la aproximación del auto de Verstappen. Ambos deportistas fueron llamados a declarar y luego la FIA (Federación Internacional del Automóvil) emitió un comunicado explicando lo sucedido. En el mismo se detalla que el conductor del coche número 43 (Colapinto) recibió avisos progresivos de su equipo sobre la aproximación del auto de Verstappen.

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Franco Colapinto fue advertido por una maniobra realizada delante de Max Verstappen

Franco Colapinto fue advertido por una maniobra realizada delante de Max Verstappen

Como consecuencia del accionar del albiceleste, el cuádruple campeón del mundo debió frenar y eso le hizo perder una vuelta rápida.

El “daño” fue menor porque se trataba de pruebas libres. Si hubiera ocurrido dentro de una tanda de clasificación la sanción para el profesional de Alpine hubiera sido mucho más severa.

colapinto en china
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) en el Gran Premio de Japón.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) en el Gran Premio de Japón.

El Alpine no "aparece"

Oscar Piastri, piloto de McLaren y actual campeón del mundo, registró el mejor tiempo de la segunda práctica libre del Gran Premio de Japón 2026.

Superó a los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli, los grandes favoritos en la actual temporada.

Por su parte, Colapinto finalizó en la 16ª ubicación en la primera tanda y en la 17ª posición en la complementaria. Probó durante varias vueltas tanto con neumáticos duros como blandos, buscando la puesta a punto para la clasificación oficial que se dará en la madrugada del sábado 28 de marzo. Por su parte, Colapinto finalizó en la 16ª ubicación en la primera tanda y en la 17ª posición en la complementaria. Probó durante varias vueltas tanto con neumáticos duros como blandos, buscando la puesta a punto para la clasificación oficial que se dará en la madrugada del sábado 28 de marzo.

Pierre Gasly, su compañero, tampoco tuvo una actuación descollante, se ubicó en ambas ocasiones apenas por delante de Franco (14ª posición en la segunda tanda).

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