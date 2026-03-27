Los comisarios deportivos de la prueba nipona determinaron que Franco Colapinto obstaculizó innecesariamente al coche n.º 3 de Max Verstappen y le impusieron una sanción (una advertencia) tras la segunda sesión de entrenamientos libres en el circuito Susuka de Japón.
INVESTIGADO POR ZIGZAGUEAR
Colapinto terminó en la 16ª y 17ª posición en las 2 prácticas de Japón
El piloto argentino de Fórmula 1 Colapinto terminó en las 2 tandas de Susuka detrás de su compañero Pierre Gasly. Franco fue denunciado por Max Verstappen.
El piloto argentino estaba calentando neumáticos y por ello obstaculizó al neerlandés de Red Bull (4 veces campeón del mundo) debido a un zigzagueo considerado peligroso.
Como consecuencia del accionar del albiceleste, el cuádruple campeón del mundo debió frenar y eso le hizo perder una vuelta rápida.
El “daño” fue menor porque se trataba de pruebas libres. Si hubiera ocurrido dentro de una tanda de clasificación la sanción para el profesional de Alpine hubiera sido mucho más severa.
El Alpine no "aparece"
Oscar Piastri, piloto de McLaren y actual campeón del mundo, registró el mejor tiempo de la segunda práctica libre del Gran Premio de Japón 2026.
Superó a los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli, los grandes favoritos en la actual temporada.
Pierre Gasly, su compañero, tampoco tuvo una actuación descollante, se ubicó en ambas ocasiones apenas por delante de Franco (14ª posición en la segunda tanda).