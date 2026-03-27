Colapinto terminó en la 16ª y 17ª posición en las 2 prácticas de Japón

colapinto en china El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) en el Gran Premio de Japón. FOTO NA @BulletSportsMgt

El Alpine no "aparece"

Oscar Piastri, piloto de McLaren y actual campeón del mundo, registró el mejor tiempo de la segunda práctica libre del Gran Premio de Japón 2026.

Superó a los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli, los grandes favoritos en la actual temporada.

Por su parte, Colapinto finalizó en la 16ª ubicación en la primera tanda y en la 17ª posición en la complementaria. Probó durante varias vueltas tanto con neumáticos duros como blandos, buscando la puesta a punto para la clasificación oficial que se dará en la madrugada del sábado 28 de marzo. Por su parte, Colapinto finalizó en la 16ª ubicación en la primera tanda y en la 17ª posición en la complementaria. Probó durante varias vueltas tanto con neumáticos duros como blandos, buscando la puesta a punto para la clasificación oficial que se dará en la madrugada del sábado 28 de marzo.

Pierre Gasly, su compañero, tampoco tuvo una actuación descollante, se ubicó en ambas ocasiones apenas por delante de Franco (14ª posición en la segunda tanda).