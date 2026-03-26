Vinculan a Franco Colapinto con Maia Reficco y se desahoga: "Estoy..."

franco colapinto (1) Franco Colapinto rompe el silencio sobre supuesto noviazgo.

¿Qué dijo Franco Colapinto cuando le preguntaron si tiene novia?

Fue durante una entrevista con ESPN que el joven, de 22 años, aseguró que está soltero.

El periodista Juan Fossaroli le preguntó al piloto de Alpine que hizo el fin de semana libre y respondió: “Estuve tranquilo, pasé un finde tranquilo, conociendo lugares”.

En eso, el periodista lanzó: “¿Novia? ¿Nada? ¿No conocimos novia todavía?”. Colapinto, entre risas, dijo rápidamente: “¡Estoy solterísimo todavía!”.

De esta manera, Franco Colapinto echó por tierra todos los titulares sobre un presunto noviazgo con Maia Reficco.

El descargo de Franco Colapinto tras rumores de romance

A propósito de los nuevos rumores de romance, Franco Colapinto aprovechó para hacer un descargo contra los medios de comunicación.

“Ustedes los periodistas inventan muchas boludeces, porque les gusta vender. Lo que venda, lo que haga un par de clicks. Es una notita vendida. A mí el chisme me gusta, tengo que decir que el chisme me gusta, pero cuando es mío no me gusta tanto, la verdad”, sentenció el piloto.

No es la primera vez que Colapinto enfrenta rumores de este tipo. A mediados de noviembre de 2024, el piloto levantó sospechas tras ser visto junto a la actriz Eugenia "la China" Suárez en Madrid.

Finalmente, Colapinto terminó bromeando con el periodista por la estrecha amistad que ambos tienen.

“No te sería nunca infiel Juan a vos. Punch está de novio, boludo. ¿No la viste a la novia de Punch en el zoológico? Me mató, por eso no lo fui a ver, gil, cómo se va a poner de novio, boludo”, dijo el piloto.

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Franco Colapinto competirá por primera vez en Suzuka

Más allá de los rumores de romance con Maia Reficco, Franco Colapinto es noticia por estas horas debido a su participación en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, algo que le causa mucha ilusión.

En ese sentido, el piloto argentino habló de lo que será su primera carrera en Suzuka.

“Es un circuito que siempre quise correr. Desde chiquito que lo miraba por la tele y decía ‘Qué pista’. Estar acá y conocer Japón es uno de los países que me quedaba pendiente y no había tenido la chance de venir a conocer. Es un fin de semana muy lindo y los fanáticos son muy respetuosos, muy apasionados”, dijo en ESPN.

"En general, es una pista que siempre tuve muchas ganas de venir, y creo que va a ser una de mis favoritas (...) parece una pista muy divertida", completó.

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