Tras procesamiento de Spagnuolo, la causa ANDIS cambió de juez

“La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”, sostuvo Casanello en su fallo.

Un párrafo deja entrever que había más responsabilidades, de mál alto nivel: “El esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados. Dentro de la propia Andis, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores (...). A todo esto, la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades. La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados".

------------

Otras noticias en Urgente24:

La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra, ya tiene su efecto dominó

Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'

Pami no pagó y ya cortaron prestaciones a jubilados, mientras más provincias encienden la mecha

El peor momento en la relación de los hermanos Milei: Javier no cede ante Karina

El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento