Dos días después de que el juez Sebastián Casanello procesara a Diego Spagnuolo y otros 18 ex funcionarios por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la causa cambió de juez: quedó a cargo Ariel Lijo.
ENTRA LIJO
Tras procesamiento de Spagnuolo, la causa ANDIS cambió de juez
La causa que investiga presunta corrupción en ANDIS cambió de juez, tras el procesamiento de Diego Spagnuolo: sale Casanello, entra Ariel Lijo.
Casanello cesó en la subrogancia en el juzgado federal 11 -que está vacante desde que falleció Claudio Bonadio- donde está radicado el expediente. Como el magistrado no solicitó prorrogar la subrogancia, se designó por sorteo a otro juez para continuar con las causas de dicho juzgado. Y salió Ariel Lijo.
La causa está delegada en el fiscal Franco Picardi, que seguirá al frente del caso, ya que lo que cambia es solo el juez que firma por el juzgado federal 11.
Ahora, el magistrado queda a cargo de la causa ANDIS, en la que el pasado lunes 09/02 Casanello procesó a Diego Spagnuolo y a Daniel Garbellini -ex número dos de la Agencia-, Miguel Angel Calvete y Pablo Atchabahian, ambos vinculados a las droguerías implicadas en las presuntas maniobras defraudatorias, entre otros.
“La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”, sostuvo Casanello en su fallo.
Un párrafo deja entrever que había más responsabilidades, de mál alto nivel: “El esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados. Dentro de la propia Andis, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores (...). A todo esto, la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades. La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados".
