Misterioso descubrimiento en el núcleo de la Tierra podría cambiarlo todo

Tierra Investigadores quedan sorprendidos por descubrimiento en las profundidades de la Tierra.

¿Qué oculta el núcleo de la Tierra?

Los investigadores hallaron que el núcleo de la Tierra podría contener docenas de hidrógeno, tanto, como 45 océanos.

"Se estima que el núcleo terrestre contiene entre un 0,07 % y un 0,36 % en peso de H, equivalente a entre 9 y 45 océanos de agua", escribieron los autores.

De hecho, las nuevas estimaciones de los científicos apuntan a que la mayor reserva de hidrógeno de la Tierra podría estar escondida en su núcleo.

El autor principal del estudio, Dongyang Huang, lo dijo a CNN: “El núcleo de la Tierra almacenaría la mayor parte del agua durante el primer millón de años de su historia”.

Le siguen en abundancia de agua el manto y la corteza. “La superficie, donde reside la vida, es la que menos contiene”, añadió Huang, quien también es profesor asistente en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad de Pekín.

Asimismo, el estudio sugiere que el agua de la Tierra ha estado presente desde su formación, en lugar de aparecer más tarde a través de impactos de cometas y otros cuerpos helados.

"Dicha cantidad requeriría que la Tierra obtuviera la mayor parte de su agua de las etapas principales de la acreción terrestre, en lugar de a través de cometas durante la adición tardía", se lee en el estudio.

¿Cómo lo lograron?

Para lograr este hallazgo, los científicos debieron usar una técnica completamente distinta a lo que ya se había probado.

Scientific American explica lo que los investigadores hicieron:

"Extrajeron diminutas muestras de hierro (que representan el núcleo) y vidrio de silicato hidratado (que representa el océano de magma primitivo de la Tierra) entre yunques de diamante, las calentaron a unos 4827 grados Celsius (unos 8720 grados Fahrenheit) y las sometieron a presiones de 111 gigapascales.

El equipo redujo estas muestras, ya de por sí minúsculas, a agujas con una punta de tan solo unos 20 nanómetros y las bombardeó con un haz de iones enfocado para separar los átomos uno a uno para su análisis. Los resultados revelaron cómo el silicio, el oxígeno y el hidrógeno se unen dentro del hierro durante la formación de un planeta como la Tierra. Estas proporciones permitieron a Huang y a sus colegas extrapolar la cantidad de hidrógeno presente en el núcleo".

Los hallazgos fueron asombrosos y se publicaron en Nature Communications.

