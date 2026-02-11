Rizobacter no logra salir de la luz roja de FIX SCR

En términos estrictamente financieros no se trata de un incumplimiento consumado. Sin embargo, la señal que interpreta el mercado es otra. Cuando una compañía decide renegociar aun teniendo caja disponible, el foco se traslada desde la liquidez inmediata hacia la sustentabilidad estructural del balance.

FIX advirtió que evaluará los términos y condiciones que surjan de esa negociación y que la calificación podría continuar bajando si la empresa efectivamente ingresa en período de cura o si no consigue las mayorías necesarias entre los bonistas.

Números que muestran fragilidad

Al cierre de septiembre de 2025, la deuda total ascendía a $196.798 millones, con un EBITDA de $14.492 millones, lo que arroja un ratio de Deuda Total / EBITDA de 13,6x y una cobertura de intereses medida como EBITDA / Intereses de apenas 0,8x.

Traducido a términos simples, la generación operativa no cubre con holgura el costo financiero.

El margen EBITDA anual móvil fue de 6,4%, mejorando frente al 3,9% previo, aunque todavía lejos de niveles históricos más robustos. La mejora operativa reciente responde en buena medida a un manejo eficiente del capital de trabajo, que permitió generar flujos libres positivos por US$65 millones acumulados y reducir deuda en aproximadamente US$40 millones, quedando en US$144 millones al 30 de septiembre de 2025.

Ese ajuste ayudó, pero no resolvió el problema estructural.

Liquidez ajustada y vencimientos exigentes

La caja, junto con inventarios de rápida realización y flujo operativo, alcanzaba US$58 millones, lo que cubría solo 0,7x la deuda de corto plazo, estimada en US$82 millones.

En paralelo, FIX remarcó la necesidad de refinanciar vencimientos por US$16,7 millones en junio de 2026, lo que coloca presión adicional sobre el cronograma financiero.

El dato que más inquieta a los inversores es la concentración de deuda en el corto plazo.

El 56,7% del total corresponde a obligaciones de vencimiento inmediato. Con coberturas débiles, cualquier ruido en el acceso al mercado puede amplificar la tensión.

El frente corporativo complica

El análisis de FIX incorpora además el fuerte vínculo con BIOX, su controlante, que atraviesa un estrés financiero propio tras incumplimientos de ratios en sus Notas Convertibles por US$103 millones.

En enero de 2026 se ejecutó judicialmente una garantía de Pro Farm Group por US$15 millones, monto inferior a lo esperado, quedando pendiente la resolución del remanente.

Este frente limita la flexibilidad financiera del grupo y reduce la probabilidad de asistencia en caso de necesidad.

En mercados emergentes, el respaldo del holding suele ser un ancla de confianza. Cuando ese sostén también está bajo presión, el riesgo percibido se multiplica.

Fortaleza competitiva, pero con margen estrecho

No todo es negativo. FIX reconoce la buena posición competitiva de Rizobacter, con liderazgo en nutrición y protección de cultivos y una inversión en investigación y desarrollo equivalente al 10,1% del resultado operativo promedio de los últimos cinco años.

Las nuevas plantas en Brasil y Argentina deberían aportar eficiencia productiva y diversificación de ingresos.

Sin embargo, en escenarios de tensión financiera, el mercado suele priorizar liquidez y estructura de capital por encima de ventajas tecnológicas.

Convertir fortaleza operativa en generación de caja sostenible que permita recomponer ratios de cobertura y bajar apalancamiento.

El mercado mira la negociación

La clave ahora pasa por la negociación con los bonistas. Si la empresa logra acordar términos razonables y despejar el cronograma de vencimientos, la presión podría estabilizarse. FIX dejó abierta la puerta a una eventual mejora en caso de resolución favorable de litigios y recomposición de flexibilidad financiera.

En cambio, un fracaso en las tratativas o el ingreso formal en período de cura podrían derivar en nuevas bajas.

Para los inversores institucionales, la ecuación combina tres variables centrales: evolución del EBITDA, capacidad de refinanciar en 2026 y desenlace del frente BIOX.

