La reforma laboral, a todo o nada: Arde la calle con la mirada puesta en el Senado

La ex diputada Sandra Mendoza murió este miércoles (11/02) tras estar internada en terapia intensiva en una clínica en la Ciudad de Buenos Aires. El fallecimiento fue confirmado por Juliana Di Tullio durante el debate de la reforma laboral. Se trata de una histórica dirigente del PJ chaqueño, y fue esposa del ex gobernador Jorge Capitanich.

“Ni bien se inició la sesión tuvimos una noticia que hace juego con el día, que es una noticia muy triste, que es el fallecimiento de una compañera, una amiga en términos personales. Alguien a quien el Chaco quiere mucho, la provincia del Chaco quiere independientemente de qué pertenencia política tiene. Ella es Sandra Mendoza, una diputada que durante sus ocho años de mandato fue compañera de muchos de quienes están aquí sentados, aquí sentadas", expresó Di Tullio, quien pidió un minuto de silencio.

