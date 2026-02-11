urgente24
en vivo EMPIEZA EL DEBATE/ TENSIÓN POLICIAL EN SANTA FE

La reforma laboral, a todo o nada: Arde la calle con la mirada puesta en el Senado

Un nuevo día frente al Congreso, esta vez con la reforma laboral en debate.&nbsp;

Un nuevo día frente al Congreso, esta vez con la reforma laboral en debate. 

Un nuevo día frente al Congreso, esta vez con la reforma laboral en debate.&nbsp;

Un nuevo día frente al Congreso, esta vez con la reforma laboral en debate. 

Embestida por la media sanción de la reforma laboral. Organizaciones laborales se vuelcan a la calle. Pullaro y sus horas más dificiles en Santa Fe.

11 de febrero de 2026 - 13:11

EN VIVO

MIÉRCOLES 11 DE FEBRERO DE 2026. Llegó el día clave para la reforma laboral que empuja el Gobierno nacional. Con el inicio del debate en el Senado, el bloque de La Libertad Avanza buscará asegurar la media sanción del proyecto que sufrió fuertes modificaciones en las últimas horas, en especial empujadas por los sindicatos.

Más allá de los cambios en materia laboral, que serían menos profundos que los planteados inicialmente, el Gobierno quiere cosechar una victoria parlamentaria para poder justificar la extensión de las sesiones extraordinarias. Una señal que el mercado espera para definir su apoyo o no.

En las calles del Congreso, aumenta la concentración de organizaciones que reclaman un freno a los cambios que afectan al régimen de relación de dependencia y derechos derivados de la misma. Se espera que la tensión incremente hacia la hora de la votación, con un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad en la zona.

Al mismo tiempo, pero en Santa Fe, el Gobierno de Maximiliano Pullaro transita horas complejas por una protesta policial que derivó en la amenaza de acuartelamiento. Con Rosario como epicentro, las autoridades provinciales ensayan una oferta salarial para mejorar los ingresos de los efectivos, que cesaron tareas en horas de la mañana.

Esto pasa en el vivo de Urgente24:

--------------------------------

Live Blog Post

Inflación arriba, dólar abajo, una mala señal

El economista y consultor Ricardo Delgado evaluó este miércoles el escenario planteado tras la publicación de la inflación de enero, que mostró un nuevo alza que dejó el índice rozando el 3%.

Delgado, director de Analytica, calificó como "muy malo" el resultado medido por el INDEC y consideró que la dinámica de precios "está empezando a preocupar a los mercados".

VER NOTA

Live Blog Post

Cambio de juez en la causa ANDIS

Dos días después de que el juez Sebastián Casanello procesara a Diego Spagnuolo y otros 18 ex funcionarios por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la causa cambió de juez: quedó a cargo Ariel Lijo.

Casanello cesó en la subrogancia en el juzgado federal 11 -que está vacante desde que falleció Claudio Bonadio- donde está radicado el expediente. Como el magistrado no solicitó prorrogar la subrogancia, se designó por sorteo a otro juez para continuar con las causas de dicho juzgado. Y salió Ariel Lijo.

VER NOTA

Live Blog Post

Falleció Sandra Mendoza, histórica dirigente del PJ

La ex diputada Sandra Mendoza murió este miércoles (11/02) tras estar internada en terapia intensiva en una clínica en la Ciudad de Buenos Aires. El fallecimiento fue confirmado por Juliana Di Tullio durante el debate de la reforma laboral. Se trata de una histórica dirigente del PJ chaqueño, y fue esposa del ex gobernador Jorge Capitanich.

“Ni bien se inició la sesión tuvimos una noticia que hace juego con el día, que es una noticia muy triste, que es el fallecimiento de una compañera, una amiga en términos personales. Alguien a quien el Chaco quiere mucho, la provincia del Chaco quiere independientemente de qué pertenencia política tiene. Ella es Sandra Mendoza, una diputada que durante sus ocho años de mandato fue compañera de muchos de quienes están aquí sentados, aquí sentadas", expresó Di Tullio, quien pidió un minuto de silencio.

VER NOTA

Live Blog Post

Sigue cayendo el empleo privado

El empleo privado formal volvió a caer en el mes de noviembre, con la pérdida de más de 13.000 puestos de trabajo y retrocesos en la mayoría de los sectores y provincia. En especial, Santa Cruz, provincia que tuvo la máxima caída desde la asunción de Javier Milei.

Según un informe de la consultora Politikon Chaco, la provincia registró una baja del 16,2% en el empleo formal desde el cambio de gestión nacional.

VER NOTA

Live Blog Post

Más fallas parlamentarias del oficialismo

En Urgente24 destacamos en varias oportunidades la inexperiencia de María Ibarzabal Murphy, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia. Esta vez envió al Senado el acuerdo para el traspaso del fuero laboral federal a la CABA, pero no en forma de proyecto y pretende incluirlo a la fuerza en la Reforma Laboral.

Ayer (10/2) dimos cuenta del envío por parte del Gobierno de Javier Milei al Senado del acuerdo para el traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad de Buenos Aires, lo que significa un duro golpe a la CGT y la denominada “industria del juicio”, ya que la central obrera cuenta con los fallos favorables de los jueces federales.

VER NOTA

Más noticias en Urgente24:

Estalló la bomba en Rosario: Escala la tensión con la policía y hay nuevo 'sirenazo'

"En el último año se produjeron 5 suicidios de policías santafesinos y luego evitamos un 6to caso"

Reforma Laboral: El Gobierno sacó el capítulo de Ganancias y otras 27 modificaciones para poder aprobarla

IPC de enero en 2,9%: La inflación acumuló 8 meses de suba

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES