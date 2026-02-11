La reforma laboral, a todo o nada: Arde la calle con la mirada puesta en el Senado

MIÉRCOLES 11 DE FEBRERO DE 2026. Llegó el día clave para la reforma laboral que empuja el Gobierno nacional. Con el inicio del debate en el Senado, el bloque de La Libertad Avanza buscará asegurar la media sanción del proyecto que sufrió fuertes modificaciones en las últimas horas, en especial empujadas por los sindicatos.
Inflación arriba, dólar abajo, una mala señal
El economista y consultor Ricardo Delgado evaluó este miércoles el escenario planteado tras la publicación de la inflación de enero, que mostró un nuevo alza que dejó el índice rozando el 3%.
Delgado, director de Analytica, calificó como "muy malo" el resultado medido por el INDEC y consideró que la dinámica de precios "está empezando a preocupar a los mercados".
