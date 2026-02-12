Estudiantes tomó una decisión con Edwuin Cetré que en Boca no pueden creer

En Estudiantes precisan el dinero para equilibrar las cuentas, por lo que no gustó la última oferta de Boca. El Xeneize propuso un préstamo con opción de compra, sin modificar los montos que ya se habían acordado también con DIM.

Desde La Plata no aceptarían esta última propuesta debido a la necesidad de contar con los fondos de una venta directa.

image

¿Qué pasó ahora con Edwuin Cetré?

Lo de Boca con Edwuin Cetré parece estar caído, aunque en las últimas horas surgieron distintas versiones sobre el futuro del jugador.

Para sorpresa de todos, el periodista Ignacio Tara, de TyC Sports, aseguró: “Estudiantes retomó negociaciones con Athletico Paranaense”.

Cabe recordar que, en primera instancia, el pase al conjunto brasileño se había caído y el Pincha había emitido un comunicado al respecto:

"A pesar de los avances previos, la operación ha quedado sin efecto debido a divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones", informó Estudiantes de La Plata a principios de febrero.

Si bien en ese momento parecía que la negociación estaba truncada, ahora se volvieron a abrir las conversaciones, lo que resulta llamativo.

El periodista platense Fer Pujol dio más detalles sobre la situación del colombiano. Primero fue tajante con una noticia reciente: “Edwuin Cetré no fue ofrecido por su representación a River”.

Luego agregó: “Además, se manejan tres posibles destinos por fuera de Boca para el colombiano, cuya salida sigue activa en este mercado de pases. Solo sale por venta, reafirman desde Estudiantes”.

image

Con la confirmación de que “solo sale por venta”, se reduce aún más la posibilidad de que el equipo de La Plata acepte un préstamo propuesto por Boca Juniors, mientras que el jugador tiene al menos tres competidores más interesados en su contratación.

+ EN GOLAZO24

