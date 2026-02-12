Todo parecía indicar que Edwuin Cetré iba a continuar su carrera en Boca Juniors, pero finalmente su pase se frenó y, por el momento, está caído. Estudiantes de La Plata tomó una decisión fuerte con el colombiano que sorprendió al Xeneize.
"RETOMÓ NEGOCIACIONES"
Estudiantes tomó una decisión con Edwuin Cetré que en Boca no pueden creer
Sigue la novela entre Boca Juniors y Estudiantes de La Plata por el colombiano Edwuin Cetré. ¿Qué pasó ahora?
El club, liderado institucionalmente por Juan Sebastián Verón, necesita dinero para equilibrar las cuentas, y ahora aparecen noticias contundentes respecto al extremo del equipo campeón del fútbol argentino.
Idas y vueltas entre Boca y Estudiantes
Lo de Boca y Estudiantes con Edwuin Cetré ya se puede catalogar como una de las novelas del mercado de pases.
Todo parecía indicar que el colombiano iba a llegar al Xeneize, pero tras unos estudios médicos privados que se realizó el jugador, el club de la Ribera decidió frenar la operación.
Según el periodista César Luis Merlo: “Boca iba a poner 4,5 millones de dólares por el 100% del pase. El León iba a recibir 3,2 millones de ese total.”
En Estudiantes precisan el dinero para equilibrar las cuentas, por lo que no gustó la última oferta de Boca. El Xeneize propuso un préstamo con opción de compra, sin modificar los montos que ya se habían acordado también con DIM.
Desde La Plata no aceptarían esta última propuesta debido a la necesidad de contar con los fondos de una venta directa.
¿Qué pasó ahora con Edwuin Cetré?
Lo de Boca con Edwuin Cetré parece estar caído, aunque en las últimas horas surgieron distintas versiones sobre el futuro del jugador.
Para sorpresa de todos, el periodista Ignacio Tara, de TyC Sports, aseguró: “Estudiantes retomó negociaciones con Athletico Paranaense”.
Cabe recordar que, en primera instancia, el pase al conjunto brasileño se había caído y el Pincha había emitido un comunicado al respecto:
"A pesar de los avances previos, la operación ha quedado sin efecto debido a divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones", informó Estudiantes de La Plata a principios de febrero.
Si bien en ese momento parecía que la negociación estaba truncada, ahora se volvieron a abrir las conversaciones, lo que resulta llamativo.
El periodista platense Fer Pujol dio más detalles sobre la situación del colombiano. Primero fue tajante con una noticia reciente: “Edwuin Cetré no fue ofrecido por su representación a River”.
Luego agregó: “Además, se manejan tres posibles destinos por fuera de Boca para el colombiano, cuya salida sigue activa en este mercado de pases. Solo sale por venta, reafirman desde Estudiantes”.
Con la confirmación de que “solo sale por venta”, se reduce aún más la posibilidad de que el equipo de La Plata acepte un préstamo propuesto por Boca Juniors, mientras que el jugador tiene al menos tres competidores más interesados en su contratación.
+ EN GOLAZO24
Sacudón en Boca y San Lorenzo por la última información sobre Alexis Cuello
Tiembla Gustavo Costas: Racing podría perder a otro jugador titular
Riquelme sacude a Boca y va por un 9 ex River: "Está en carpeta"
Impacto total en River por lo que se dice sobre Kevin Castaño