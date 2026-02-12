Esta noche a partir de las 21:15hs River se enfrentará Argentinos Juniors en La Paternal por la quinta fecha del Torneo Apertura, un encuentro clave para el Millonario luego de haber sido humillado por Tigre. El proceso de preparación para esta cita tuvo inconvenientes para el equipo de Marcelo Gallardo por culpa de nada menos que Bad Bunny.
INSÓLITO
Sale a la luz el último problema de River por culpa de Bad Bunny
En la previa al encuentro contra Argentinos Juniors se reveló el problema que surgió en River por culpa de Bad Bunny.
Bad Bunny viene de ser noticia a nivel mundial por dos hechos más que importante. Fue la gran figura de la entrega de los Grammy 2026 siendo ganador incluso del mejor álbum del año y posteriormente fue tendencia global por haber sido el artista principal en el show de medio tiempo del Súper Bowl con una propuesta totalmente latina en uno de los escenarios más estadounidenses que hay.
Ahora Bad Bunny se prepara para dar tres conciertos en la Argentina que tendrán lugar los días 13, 14 y 15 de febrero en el Estadio Monumental. Desde comienzos de esta semana la producción del show se apoderó de la casa de River y esto le terminó generando un inconveniente de planificación a Marcelo Gallardo y el resto del plantel.
Se sabe que River, a diferencia de varios clubes de la Argentina, tiene una concentración propia en el Estadio Monumental, donde todo el plantel cuenta con instalaciones y habitaciones de primer nivel par poder hacer noche allí previo a cada partido. Sin embargo, en la previa a un show musical esto debe ser modificado.
RIver cambió toda la ligística por Bad Bunny
El cuerpo técnico de Marcelo Gallardo entendió que con el tumulto de gente que recorren los pasillos del Monumental en este momento para preparar el show de Bad Bunny hacía imposible que el plantel pudiera descansar con tranquilidad allí. De hecho tampoco se pudo llevar a cabo la sesión de entrenamientos en el verde césped del Antonio Vespucio Liberti como sucede antes de cada partido.
Por todo esto Gallardo cambió la planificación y en el día de ayer se llevó a cabo la última práctica en el predio que River posee en Ezeiza y posteriormente todos se trasladaron a un hotel cercano al campo de entrenamientos. Esto hará que indefectiblemente el viaje a La Paternal sea mucho más largo en un horario complejo para atravesar la ciudad de una punta a la otra.
Más en GOLAZO24
Estudiantes tomó una decisión con Edwuin Cetré que en Boca no pueden creer