Nuevo sorteo en la causa Hotesur: Quién será el juez que juzgará a CFK y Máximo Kirchner

Los fiscales sostienen que parte de los ingresos de las empresas vinculadas a Báez, cuya principal firma fue Austral Construcciones, terminaron ingresando a las compañías de la familia Kirchner a través de contratos de alquiler hotelero e inmobiliario.

Máximo Kirchner y CFK en la mira del juez

Uno de los ejes centrales de la acusación es la relación entre este expediente y el ya juzgado caso Vialidad. En esa causa, el Tribunal Oral Federal 2 concluyó que existió una maniobra de defraudación al Estado en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz.

La hipótesis fiscal sostiene que el dinero percibido por Austral Construcciones habría sido posteriormente redireccionado mediante contratos privados hacia Hotesur y Los Sauces, configurando así un circuito de lavado.

Para el Ministerio Público, el proceso no se limitó al empresario sino que habría alcanzado a quienes figuraban como titulares finales de las sociedades involucradas.

Las demoras que postergan el juicio

Pese a que la Corte Suprema dejó firme la reapertura del expediente a fines de 2024, el juicio aún no tiene fecha. La principal razón es técnica: resta concluir una pericia contable clave sobre la firma Los Sauces.

Una pericia anterior, centrada en Hotesur, ya fue incorporada al expediente. Sin embargo, el informe complementario todavía no ingresó formalmente al tribunal, en parte por cambios en el equipo de peritos intervinientes.

Hasta que esa prueba no esté finalizada y agregada al expediente, el TOF 5 no podrá fijar el cronograma de audiencias.

Un proceso con alto impacto político

Será la primera vez que Cristina Kirchner y Máximo Kirchner enfrenten juntos un juicio oral por presuntos hechos de corrupción. El debate, cuando se inicie, tendrá fuerte repercusión institucional y política.

Por ahora, la designación del tercer juez representa un avance formal en la organización del tribunal. Pero el inicio del juicio dependerá de que se completen las pruebas pendientes y se ordene definitivamente el expediente.

El caso Hotesur-Los Sauces, así, entra en una etapa de definición procesal, mientras continúa sumando capítulos dentro de la agenda judicial argentina.

