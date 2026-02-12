Ahora en Diputados: Turno de la Ley Penal Juvenil y se sacude Telecom

JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026. Media sanción para la reforma laboral en el Senado y ahora es turno de Diputados, que abre el concierto con la Ley Penal Juvenil. El oficialismo busca bajar la edad de imputabilidad hacia los 14 años en un proyecto polémico y cuestionado por la oposición, que señala falta de estructura penitenciaria para albergar a los menores.
Protesta desvirtuada por servicios, denuncia la CGT
El secretario general de la CGT, Jorge Sola, replicó las críticas por la supuesta falta de contundencia de la manifestación de ayer (11/02) afuera del Congreso, a la vez que volvió a cuestionar la reforma laboral, que ya cuenta con media sanción del Senado.
En una entrevista con 'Infobae a las Nueve', y consultado sobre la magnitud de la movilización sindical, Sola defendió la capacidad de convocatoria de la central obrera: “Había cien mil personas en la plaza. Yo estuve ahí adentro, caminé cada una de las columnas. Por supuesto, hubo otros grupos que se sumaron a los que nosotros no controlábamos. Nosotros, la protesta y el reclamo en paz social, lo hemos mantenido en cada situación de la democracia argentina”.
