Ahora en Diputados: Turno de la Ley Penal Juvenil y se sacude Telecom

El secretario general de la CGT, Jorge Sola, replicó las críticas por la supuesta falta de contundencia de la manifestación de ayer (11/02) afuera del Congreso, a la vez que volvió a cuestionar la reforma laboral, que ya cuenta con media sanción del Senado.

En una entrevista con 'Infobae a las Nueve', y consultado sobre la magnitud de la movilización sindical, Sola defendió la capacidad de convocatoria de la central obrera: “Había cien mil personas en la plaza. Yo estuve ahí adentro, caminé cada una de las columnas. Por supuesto, hubo otros grupos que se sumaron a los que nosotros no controlábamos. Nosotros, la protesta y el reclamo en paz social, lo hemos mantenido en cada situación de la democracia argentina”.

