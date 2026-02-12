urgente24
en vivo TEMBLOR EN CUYO/ CÓMO SIGUE LA REFORMA LABORAL

Ahora en Diputados: Turno de la Ley Penal Juvenil y se sacude Telecom

Se redefine la gestión penal de los menores en Argentina. Lo hace Diputados.&nbsp;

Se redefine la gestión penal de los menores en Argentina. Lo hace Diputados. 

Se redefine la gestión penal de los menores en Argentina. Lo hace Diputados.&nbsp;

Se redefine la gestión penal de los menores en Argentina. Lo hace Diputados. 

Diputados debate la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. El dólar sigue cayendo y perfora los 1.400 pesos. Telecom sacude el poder en Argentina.

12 de febrero de 2026 - 13:46

EN VIVO

JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026. Media sanción para la reforma laboral en el Senado y ahora es turno de Diputados, que abre el concierto con la Ley Penal Juvenil. El oficialismo busca bajar la edad de imputabilidad hacia los 14 años en un proyecto polémico y cuestionado por la oposición, que señala falta de estructura penitenciaria para albergar a los menores.

Al mismo tiempo, se debate el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, que podría ser ratificado por Argentina. Mientras en Europa persisten las protestas, la concreción del entendimiento va rumbo a ser ejecutado.

En el mercado cambiario, el dólar sigue bajando y ya perforó la línea de los 1.400 pesos. La variable genera optimismo en el Banco Central que acumula reservas hace pocas semanas, pero pesimismo en el sector industrial y fabril nacional ya que se agranda la brecha de competitividad, mientras aumentan los costos en moneda extranjera.

Por último, pero no menor, sigue la turbulencia para Telecom en Wall Street. En una maniobra poco difundida, el empresario mexicano David Martínez se desprendió de gran parte de sus acciones (cerca del 40%) y dejó a sus socios del Grupo Clarín (40%) en un importante brete de poder justo en tiempos de definiciones sobre el control de las telecomunicaciones en Argentina.

Esto pasa en el vivo de Urgente24:

-----------------------------

Live Blog Post

Protesta desvirtuada por servicios, denuncia la CGT

El secretario general de la CGT, Jorge Sola, replicó las críticas por la supuesta falta de contundencia de la manifestación de ayer (11/02) afuera del Congreso, a la vez que volvió a cuestionar la reforma laboral, que ya cuenta con media sanción del Senado.

En una entrevista con 'Infobae a las Nueve', y consultado sobre la magnitud de la movilización sindical, Sola defendió la capacidad de convocatoria de la central obrera: “Había cien mil personas en la plaza. Yo estuve ahí adentro, caminé cada una de las columnas. Por supuesto, hubo otros grupos que se sumaron a los que nosotros no controlábamos. Nosotros, la protesta y el reclamo en paz social, lo hemos mantenido en cada situación de la democracia argentina”.

VER NOTA

Live Blog Post

El dólar en modo perforadora

El dólar sostenía este jueves su tendencia a la baja y en el mercado mayorista, donde opera el Banco Central, la cotización perforó los $1.400 por 1ra vez desde noviembre.

La caída del precio es apuntalada por una mayor oferta por el ingreso de deuda de las empresas y una baja de la demanda por un dólar debilitado a nivel global y la renovación del 100% de la deuda licitada el miércoles, lo que no dejó pesos que corran a la divisa estadounidense. Las tasas de interés además vuelven más atractivo quedarse en pesos.

VER NOTA

Live Blog Post

La actividad puede caer aún más

El economista Diego Giacomini volvió a encender el debate sobre el rumbo macroeconómico al advertir que, si se sostiene el apretón monetario iniciado en agosto de 2025, la inflación podría volver a bajar de manera transitoria, aunque al costo de un enfriamiento profundo de la economía real y la actividad.

La definición es menor en un contexto donde el mercado empieza a preguntarse si el freno de precios observado en los últimos meses tiene bases sólidas o si responde, en gran medida, a la fuerte restricción de liquidez impuesta por el Banco Central (BCRA).

VER NOTA

Live Blog Post

Jugar al fútbol es una actividad de riesgo, para el Gobierno

Tras la media sanción en el Senado de la reforma laboral, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió este jueves (12/02) algunos puntos cuestionados del proyecto, como la licencia por enfermedad y las horas extras, entre otros.

En diálogo con Radio Mitre, el funcionario explicó uno de los últimos cambios en la reforma laboral, vinculado a las licencias por enfermedad, que fue incorporado en las últimas horas.

VER NOTA

Más noticias en Urgente24:

Régimen Penal Juvenil: "Tirar a los menores a la cárcel es crear escuelas de delincuentes"

Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma

Javier Milei se 'instala' en USA: Dos viajes y 3 eventos en 30 días

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES