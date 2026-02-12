Con la media sanción ya obtenida en el Senado, el oficialismo intenta cerrar filas en torno a la reforma laboral y evitar que el proyecto sufra alteraciones en la Cámara de Diputados. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, fue categórica: “La ley es esta”.
OJO CON LOS REBELDES
Patricia Bullrich marca la cancha: "La reforma laboral no se toca en Diputados"
El mensaje no fue casual. La dirigente dejó en claro que el texto aprobado tras intensas negociaciones no debería ser modificado en Diputados y que, de ocurrir cambios, el Senado tendría la última palabra. En términos legislativos, eso implicaría que el proyecto debería volver a la Cámara Alta para ratificar o rechazar las modificaciones.
Patricia Bullrich y una advertencia política
Bullrich sostuvo que el oficialismo trabajó durante semanas para construir una mayoría que permitiera alcanzar la media sanción. Según detalló, el proyecto fue revisado y ajustado hasta último momento, con acuerdos alcanzados incluso en la madrugada previa a la votación.
“Reconstruimos una mayoría”, afirmó, en referencia al respaldo de los senadores que acompañaron el texto final. En ese contexto, la advertencia hacia Diputados apunta a preservar ese equilibrio alcanzado.
La estrategia es clara: evitar reabrir una negociación que ya demandó concesiones y que podría volver a tensar el frente parlamentario.
Los puntos que el oficialismo considera centrales
Desde el bloque libertario insisten en que el “corazón” de la ley permanece intacto. Entre los ejes que destacan se encuentra la modificación en el sistema de negociación de convenios colectivos, con mayor peso territorial, y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo destinado a cubrir contingencias laborales y pasivos empresariales.
Bullrich también subrayó que el esquema de indemnización no fue alterado en su estructura principal y que se mantuvieron aspectos vinculados a las obras sociales sindicales.
Para el oficialismo, estos puntos brindan previsibilidad tanto a trabajadores como a empleadores y forman parte del objetivo de “modernización” del sistema laboral.
Reforma Laboral y el reloj legislativo
Además de marcar posición, Bullrich fijó un horizonte temporal: que la reforma esté aprobada antes del 1° de marzo. La fecha no es menor, ya que coincide con el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso.
El mensaje combina presión política y urgencia institucional. La intención es que la Cámara Baja trate el proyecto con rapidez y sin introducir cambios sustanciales.
Etapa decisiva
Con la discusión trasladada ahora a Diputados, el oficialismo enfrenta el desafío de sostener el consenso alcanzado en el Senado y evitar nuevas negociaciones que alteren el equilibrio logrado.
La reforma laboral entra así en su fase final, con un Senado decidido a defender el texto aprobado y una Cámara Baja que tendrá la llave para convertirlo en ley o reabrir el debate.
