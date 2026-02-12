Patricia Bullrich marca la cancha: "La reforma laboral no se toca en Diputados"

Los puntos que el oficialismo considera centrales

Desde el bloque libertario insisten en que el “corazón” de la ley permanece intacto. Entre los ejes que destacan se encuentra la modificación en el sistema de negociación de convenios colectivos, con mayor peso territorial, y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo destinado a cubrir contingencias laborales y pasivos empresariales.

Bullrich también subrayó que el esquema de indemnización no fue alterado en su estructura principal y que se mantuvieron aspectos vinculados a las obras sociales sindicales.

Para el oficialismo, estos puntos brindan previsibilidad tanto a trabajadores como a empleadores y forman parte del objetivo de “modernización” del sistema laboral.

Reforma Laboral y el reloj legislativo

Además de marcar posición, Bullrich fijó un horizonte temporal: que la reforma esté aprobada antes del 1° de marzo. La fecha no es menor, ya que coincide con el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso.

El mensaje combina presión política y urgencia institucional. La intención es que la Cámara Baja trate el proyecto con rapidez y sin introducir cambios sustanciales.

Etapa decisiva

Con la discusión trasladada ahora a Diputados, el oficialismo enfrenta el desafío de sostener el consenso alcanzado en el Senado y evitar nuevas negociaciones que alteren el equilibrio logrado.

La reforma laboral entra así en su fase final, con un Senado decidido a defender el texto aprobado y una Cámara Baja que tendrá la llave para convertirlo en ley o reabrir el debate.

