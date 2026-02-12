Telefe ve cómo su conductor estrella se muda a OLGA para la apuesta más ambiciosa

Qué es Desafío Atenea y por qué no es como cualquier otro concurso

Desafío Atenea reunirá a 150 estudiantes de universidades de todo el país, organizados en 50 equipos de tres integrantes, todos de la misma universidad aunque no necesariamente de la misma carrera, lo cual permite que compitan perfiles distintos y rompe con la idea del saber encapsulado. La competencia comenzará a grabarse en abril en un teatro de la Ciudad de Buenos Aires y luego se emitirá por OLGA.

image Competirán 150 universitarios por 30 millones en un show en vivo.

La dinámica incluye pruebas de cultura general, desafíos de creatividad y ejercicios de resolución que irán eliminando equipos hasta llegar a una final que definirá al mejor equipo universitario del país. Como incentivo, hay 30 millones de pesos para el equipo ganador, además de otros reconocimientos que buscarán destacar el desempeño académico y el trabajo en conjunto.

"Estoy muy orgulloso de Desafío Atenea. Es una idea que venía soñando hace tiempo: que se reúnan los estudiantes de todo el país, formando equipos y representando a sus universidades y que disfruten del conocimiento como un gran juego. Que hoy pueda hacerse realidad con OLGA y Kocawa me da muchísima alegría", sintetizó Iván.

La inscripción ya está abierta en www.desafioatenea.com y en el Instagram oficial @desafio.atenea, donde está el enlace directo para anotarse y seguir las novedades. Mientras la universidad pública atraviesa debates presupuestarios y el mérito académico queda afuera de la conversación masiva, que un canal de streaming apueste a poner la inteligencia en el centro es una toma de posición.

image La apuesta de Desafío Atenea busca convertir el saber académico en espectáculo federal.

Es una forma de decir que el conocimiento puede ser competitivo, televisivo y convocante, sin perder seriedad. Y que el prime time ya no es un horario: es una comunidad conectada.

