OLGA volvió a mover el mercado y esta vez fue directo al corazón de Telefe, llevándose a uno de sus conductores más fuertes para un proyecto que promete rating. No es un pase más ni un capricho del streaming, es una jugada que puede cambiar el entretenimiento argentino y todavía hay varias cartas que no se dieron vuelta.
"LO SUEÑO HACE TIEMPO"
Telefe ve cómo su conductor estrella se muda a OLGA para la apuesta más ambiciosa
OLGA le birló a Telefe una de sus figuras más potentes y arma un show que puede cambiar el entretenimiento. ¿Se viene el golpe del año en la TV?
El pase que sacude a Telefe y fortalece al streaming de OLGA
El protagonista de este sacudón es Iván de Pineda, conductor de Pasapalabra en Telefe desde hace años y uno de los pocos que logró sostener en pantalla abierta un formato donde la cultura general no espanta rating sino que lo construye. Que OLGA lo sume para liderar Desafío Atenea, su próxima gran propuesta, es una jugada estratégica llena de prestigio, credibilidad y público joven.
El perfil de Iván está atado al conocimiento desde siempre, como recordó en una entrevista con LA NACION: "Aprendí a leer a los cuatro años. Cuando mi familia se dio cuenta qué me gustaba, pudieron alentarme y fomentarme eso. Fue increíble porque era muy miope y no existían los avances oftalmológicos que hoy existen, como los lentes de contacto. Aquella limitación era una complicación para realizar deportes, sin embargo, no impedían la lectura. Todo lo contrario, era un escape muy saludable ante la imposibilidad de realizar otras actividades: Leía todo lo que llegaba a mis manos, hasta las enciclopedias".
De Pineda se construyó alrededor de la curiosidad y el viaje como forma de aprendizaje. También lo explicó así: "La vida me llevó a viajar y a establecerme en diversas ciudades de Europa y los Estados Unidos, a estar mucho en el Lejano Oriente. La moda me dio mucho, soy muy curioso y esa posibilidad de viajar e interactuar con gente tan diferente fue un gran aprendizaje".
Esa experiencia hoy es un capital simbólico para un canal como OLGA, que según datos públicos fue el canal de streaming más visto del mundo en YouTube en dos oportunidades durante 2025, en eventos concretos como los shows de Milo J y María Becerra.
Qué es Desafío Atenea y por qué no es como cualquier otro concurso
Desafío Atenea reunirá a 150 estudiantes de universidades de todo el país, organizados en 50 equipos de tres integrantes, todos de la misma universidad aunque no necesariamente de la misma carrera, lo cual permite que compitan perfiles distintos y rompe con la idea del saber encapsulado. La competencia comenzará a grabarse en abril en un teatro de la Ciudad de Buenos Aires y luego se emitirá por OLGA.
La dinámica incluye pruebas de cultura general, desafíos de creatividad y ejercicios de resolución que irán eliminando equipos hasta llegar a una final que definirá al mejor equipo universitario del país. Como incentivo, hay 30 millones de pesos para el equipo ganador, además de otros reconocimientos que buscarán destacar el desempeño académico y el trabajo en conjunto.
"Estoy muy orgulloso de Desafío Atenea. Es una idea que venía soñando hace tiempo: que se reúnan los estudiantes de todo el país, formando equipos y representando a sus universidades y que disfruten del conocimiento como un gran juego. Que hoy pueda hacerse realidad con OLGA y Kocawa me da muchísima alegría", sintetizó Iván.
La inscripción ya está abierta en www.desafioatenea.com y en el Instagram oficial @desafio.atenea, donde está el enlace directo para anotarse y seguir las novedades. Mientras la universidad pública atraviesa debates presupuestarios y el mérito académico queda afuera de la conversación masiva, que un canal de streaming apueste a poner la inteligencia en el centro es una toma de posición.
Es una forma de decir que el conocimiento puede ser competitivo, televisivo y convocante, sin perder seriedad. Y que el prime time ya no es un horario: es una comunidad conectada.
