Telefe quiere aparecer en todo: Reality, fútbol y apuesta total al streaming

En Telefe estamos fortaleciendo nuestra propuesta de streaming como parte de un ecosistema de contenidos integrado, pensado para amplificar el alcance de nuestras historias, conectar con las audiencias desde múltiples plataformas y generar oportunidades de valor para las marcas. A través de contenidos relevantes y formatos innovadores, buscamos ofrecer soluciones que acompañen los objetivos de comunicación de nuestros socios, con el respaldo de la escala y el liderazgo de Telefe.

En términos más simples, Gran Hermano es la excusa perfecta para vender pauta en todos lados al mismo tiempo, y Telefe no piensa dejar pasar esa oportunidad después de haber demostrado que el reality todavía mueve rating, redes y billeteras.

Fútbol en modo streaming y la conquista del público joven

En el Summit también hubo una señal fuerte hacia el deporte, porque el 10 de marzo arranca Andá pa allá, un nuevo espacio deportivo con Grego Rossello, Maxi López, el Turco Husain, Sarita Sklate y Agusneta, que va a girar alrededor del torneo local, la CONMEBOL Libertadores y el camino al Mundial 2026 con la Selección Argentina como imán inevitable.

La Libertadores sigue siendo el torneo más potente del continente en términos de interés y conversación, y llevar ese debate al streaming con un tono más relajado pero informado es una manera de meterse en una conversación que hoy dominan señales deportivas tradicionales y streamers independientes que hablan de fútbol sin corbata y sin cassette.

image El canal suma también fútbol en streaming y una ficción vertical con Wanda Nara y Maxi López para captar audiencias jóvenes.

En paralelo, Telefe también anunció Triángulo amoroso, su primera ficción vertical protagonizada por Wanda Nara y Maxi López, una apuesta pensada para verse desde el celular y en formato ágil, entendiendo que buena parte del público joven ya no consume ficción sentado frente al televisor sino desplazando el dedo por la pantalla.

A eso se suman Todo lo contrario, con Boffe, Caro Trippar y Lean Saifir espiando la casa de Gran Hermano por las tardes, y la continuidad de El after con Diego Poggi a la medianoche, un espacio que cruza videos virales, actualidad y lo que pase en la programación del canal, siempre con interacciones en tiempo real.

image La estrategia integra TV y celular en un mismo circuito de negocio.

Telefe quiere que su pantalla grande y el celular funcionen como un mismo circuito, donde el contenido salta de un lado al otro sin perder audiencia ni negocio, y donde la conversación digital sea el centro mismo de la estrategia, porque si algo entendieron es que hoy el que domina el stream no solo gana likes, gana mercado.

