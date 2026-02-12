Telefe reunió a sus principales anunciantes en el Summit Digital y dejó claro que su apuesta ya no pasa solamente por la televisión tradicional, sino por un ecosistema donde el streaming ocupa un lugar central y redefine cómo se consumen sus contenidos. En ese movimiento estratégico, el fútbol aparece como una pieza clave que podría cambiar la competencia en 2026.
PISA EL ACELERADOR
Telefe quiere aparecer en todo: Reality, fútbol y apuesta total al streaming
Telefe le mete fichas al streaming con GH, fútbol y ficción vertical. Una estrategia que va mucho más allá de la TV y apunta directo al negocio digital.
La máquina perfecta de Telefe: Rating, streaming y marcas
En el estudio de streaming, con Grego Rossello oficiando de anfitrión y cara visible del nuevo ecosistema, Telefe confirmó el regreso de su tanque insignia bajo el nombre "Gran Hermano: Generación Dorada", una edición que buscará exprimir la marca que mejor resultado le dio en los últimos años y que, lejos de agotarse, se convirtió en una máquina de producir contenido paralelo.
La novedad no es solo el reality en sí, sino todo lo que lo rodea y lo transforma en una especie de universo propio que no descansa nunca. Santiago del Moro encabezará La cumbre, un mano a mano en vivo con el eliminado apenas cruza la puerta; La Tora y Fefe Bongiorno reaccionarán cada noche a lo que pase en las galas; Fede Popgold, Daniela Celis y Mica Viciconte estarán en La jugada desmenuzando las estrategias antes del programa; y Coty Romero tomará el control de La noche de los ex, apuntando directo a la base de fanáticos más activa.
A eso se le suma la Liga de Streamers, con Caro Trippar, Boffe, Rober Galati, Coker y Juariu comentando el reality desde sus propios canales, algo que no es menor porque Telefe entendió que hoy el prime time no empieza a las 22.30 sino cuando alguien abre Twitch o YouTube y se engancha con una reacción en vivo.
Santiago Perincioli, VP de Revenues de Telefe, lo explicó durante el evento:
En términos más simples, Gran Hermano es la excusa perfecta para vender pauta en todos lados al mismo tiempo, y Telefe no piensa dejar pasar esa oportunidad después de haber demostrado que el reality todavía mueve rating, redes y billeteras.
Fútbol en modo streaming y la conquista del público joven
En el Summit también hubo una señal fuerte hacia el deporte, porque el 10 de marzo arranca Andá pa allá, un nuevo espacio deportivo con Grego Rossello, Maxi López, el Turco Husain, Sarita Sklate y Agusneta, que va a girar alrededor del torneo local, la CONMEBOL Libertadores y el camino al Mundial 2026 con la Selección Argentina como imán inevitable.
La Libertadores sigue siendo el torneo más potente del continente en términos de interés y conversación, y llevar ese debate al streaming con un tono más relajado pero informado es una manera de meterse en una conversación que hoy dominan señales deportivas tradicionales y streamers independientes que hablan de fútbol sin corbata y sin cassette.
En paralelo, Telefe también anunció Triángulo amoroso, su primera ficción vertical protagonizada por Wanda Nara y Maxi López, una apuesta pensada para verse desde el celular y en formato ágil, entendiendo que buena parte del público joven ya no consume ficción sentado frente al televisor sino desplazando el dedo por la pantalla.
A eso se suman Todo lo contrario, con Boffe, Caro Trippar y Lean Saifir espiando la casa de Gran Hermano por las tardes, y la continuidad de El after con Diego Poggi a la medianoche, un espacio que cruza videos virales, actualidad y lo que pase en la programación del canal, siempre con interacciones en tiempo real.
Telefe quiere que su pantalla grande y el celular funcionen como un mismo circuito, donde el contenido salta de un lado al otro sin perder audiencia ni negocio, y donde la conversación digital sea el centro mismo de la estrategia, porque si algo entendieron es que hoy el que domina el stream no solo gana likes, gana mercado.
