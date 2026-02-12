Explota una nueva polémica en el vestuario madridista. Una noticia que parece ser apenas la punta del iceberg de los problemas internos del Real Madrid. Ahora, el mentor de Arda Güler denuncia un presunto acoso constante de algunas estrellas del conjunto merengue contra el joven turco. Mucho ego y poco fútbol.
"MOBBING"
El mentor de Arda Güler denuncia acoso al jugador en el vestuario del Real Madrid
El ego de algunos jugadores madridistas habría implosionado, según Serhat Pekmezci, que públicamente disparó contra el plantel que hoy dirige Álvaro Arbeloa.
La noticia se dio a conocer hoy por la mañana, antes del ingreso del plantel a Valdebebas, y cayó como un baldazo de agua fría sobre el clima que se había intentado recomponer en las últimas 48 horas. La cena a puertas cerradas en el restaurante de Vinícius Júnior, organizada por Dani Carvajal, buscaba unir al grupo de cara a los partidos que definirán la Liga y la Champions en esta nueva etapa bajo el mando de Álvaro Arbeloa, con el respaldo físico de Antonio Pintus.
Sin embargo, según sostuvo Serhat Pekmezci, el turco (uno de los futbolistas con mejor rendimiento reciente y de los más valorados por el madridismo), que estaba llamado a liderar el mediocampo blanco tras la salida de Toni Kroos y Luka Modric, habría optado por el silencio mientras padecía marginaciones reiteradas por parte de compañeros con mayor jerarquía dentro del vestuario. De confirmarse, el episodio también ayudaría a explicar el trasfondo de la salida de Xabi Alonso, presuntamente cansado de la resistencia interna de figuras consagradas.
Serhat Pekmezci denuncia “mobbing” y apunta a la interna del vestuario
Serhat Pekmezci, formador y mentor de Arda Güler en sus primeros pasos en Fenerbahçe, fue quien encendió la polémica con declaraciones al medio turco Sports Digitale. Allí utilizó un término fuerte en el contexto europeo: mobbing. “Arda Güler está siendo víctima de acoso”, afirmó. Y agregó: “No es que se haya quejado conmigo, pero sabía que esto iba a pasar. Le dije que tuviera paciencia”.
Lejos de quedarse en una descripción general, apuntó directamente hacia dentro del plantel del Real Madrid: “El acoso vino de los jugadores. Hay un grupo que no ha sido capaz de aceptar a Arda; por desgracia, son futbolistas con un ego muy elevado”. Incluso reveló que la situación ya comenzó a afectar al joven mediocampista: “ Arda es muy paciente y muy consciente, pero incluso él ha empezado a rebelarse y a preguntarse: ‘¿Por qué siempre yo?’”.
Las declaraciones no solo golpean al jugador, sino que abren un interrogante mayor sobre la dinámica interna del vestuario. Pekmezci sugirió que esta misma “toxicidad” fue uno de los factores que precipitaron la salida de Xabi Alonso, quien habría encontrado resistencias difíciles de gestionar en su breve etapa al frente del equipo.
El impacto también salpica directamente a la actual conducción de Álvaro Arbeloa. El exdefensor asumió con la misión de ordenar el grupo en plena transición generacional, tras la despedida de referentes como Toni Kroos y Luka Modric. La denuncia pública, en este contexto, tensiona aún más una etapa que buscaba estabilidad y unidad.
Si la versión del mentor escala o encuentra eco interno, el desafío ya no será solo deportivo: será de liderazgo y control de egos en uno de los vestuarios más exigentes del mundo.
Alarma Mbappé y más bajas: Arbeloa pierde margen ante la Real Sociedad
En medio de la polémica interna, el plano deportivo suma preocupación. Kylian Mbappé no se entrenó por segundo día consecutivo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y es duda razonable para el duelo del sábado ante la Real Sociedad.
El delantero francés continúa con molestias en su rodilla izquierda, resentida desde el esguince sufrido en diciembre. Aunque el club no emitió parte médico oficial, el hecho de que trabajara nuevamente en el gimnasio encendió las alarmas. A esta altura de la temporada, el cuerpo técnico prefiere no forzar a su principal figura ofensiva.
La preocupación no termina ahí. Raúl Asencio tampoco pudo entrenarse debido a un proceso gripal, lo que lo deja en duda para integrar la convocatoria. Y el panorama se complejiza aún más con la lesión de Jude Bellingham, cuya ausencia ya venía condicionando el armado del mediocampo.
En este contexto, Álvaro Arbeloa estudia variantes tácticas para un partido siempre exigente en el Reale Arena. Sin Mbappé y con Bellingham entre algodones, el margen de error se reduce al mínimo en una Liga que está al rojo vivo y en una Champions que no permite tropiezos.
