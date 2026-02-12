El mentor de Arda Güler denuncia acoso al jugador en el vestuario del Real Madrid

Las declaraciones no solo golpean al jugador, sino que abren un interrogante mayor sobre la dinámica interna del vestuario. Pekmezci sugirió que esta misma “toxicidad” fue uno de los factores que precipitaron la salida de Xabi Alonso, quien habría encontrado resistencias difíciles de gestionar en su breve etapa al frente del equipo.

El impacto también salpica directamente a la actual conducción de Álvaro Arbeloa. El exdefensor asumió con la misión de ordenar el grupo en plena transición generacional, tras la despedida de referentes como Toni Kroos y Luka Modric. La denuncia pública, en este contexto, tensiona aún más una etapa que buscaba estabilidad y unidad.

Si la versión del mentor escala o encuentra eco interno, el desafío ya no será solo deportivo: será de liderazgo y control de egos en uno de los vestuarios más exigentes del mundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/iHQGuler/status/2021953469725520363?s=20&partner=&hide_thread=false Arda’s goals from today’s training. pic.twitter.com/MfFIS2fB7V — Arda Güler (fan) (@iHQGuler) February 12, 2026

Alarma Mbappé y más bajas: Arbeloa pierde margen ante la Real Sociedad

En medio de la polémica interna, el plano deportivo suma preocupación. Kylian Mbappé no se entrenó por segundo día consecutivo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y es duda razonable para el duelo del sábado ante la Real Sociedad.

El delantero francés continúa con molestias en su rodilla izquierda, resentida desde el esguince sufrido en diciembre. Aunque el club no emitió parte médico oficial, el hecho de que trabajara nuevamente en el gimnasio encendió las alarmas. A esta altura de la temporada, el cuerpo técnico prefiere no forzar a su principal figura ofensiva.

La preocupación no termina ahí. Raúl Asencio tampoco pudo entrenarse debido a un proceso gripal, lo que lo deja en duda para integrar la convocatoria. Y el panorama se complejiza aún más con la lesión de Jude Bellingham, cuya ausencia ya venía condicionando el armado del mediocampo.

En este contexto, Álvaro Arbeloa estudia variantes tácticas para un partido siempre exigente en el Reale Arena. Sin Mbappé y con Bellingham entre algodones, el margen de error se reduce al mínimo en una Liga que está al rojo vivo y en una Champions que no permite tropiezos.

