Baby Etchecopar cuestionó la baja de imputabilidad: "No es solución"

Al ser consultado por la conductora Pamela David sobre qué hacer con los menores de edad que delinquen, contestó: "Por más que bajemos la imputabilidad los chicos van a seguir robando y van a ir más temprano presos". Y añadió que desde hace 43 años han destruido el "sistema educativo" como así también "la dignidad del colegio". "Acá parecen que los peores tienen privilegios", se quejó.

Baby Etchecopar apuntó con dureza contra Javier Milei

Hace algunos días Baby Etchecopar se sumó a las críticas internas al oficialismo con un video publicado en Instagram y replicado por su emisora.

Sin rodeos, el periodista aclaró que su cuestionamiento no era por rechazo político: “Yo no le pego a Milei. De hecho, lo voté, pero reflexiono como votante sobre cosas que me molestan”. El conductor apuntó a la estrategia mediática del líder libertario y cuestionó algunos actos públicos: “Cuando hay una parte del país que se prende fuego, hay gente que se quedó sin casas”.

Su frase más destacada resumió la crítica: “A veces no solo hay que ser Presidente, sino parecerlo”.

Las recientes apariciones del mandatario nacional generaron controversia teniendo en cuenta que mientras tanto, incendios y pérdidas afectaban a comunidades en el sur del país, generando cuestionamientos sobre la prioridad de ciertos actos públicos frente a la gestión de crisis.

