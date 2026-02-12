La media sanción de la reforma laboral en el Senado tuvo un acompañamiento contundente de Córdoba, con sus tres representantes votando favorablemente la iniciativa del oficialismo. Tanto Alejandra Vigo de Provincias Unidas, como Carmen Álvarez Rivero (LLA) y Luis Juez (PRO) dieron luz verde a los cambios en materia laboral que ahora deberán ser tratados en la Cámara baja.
LO QUE VIENE
Previsible: Córdoba acompaña la reforma laboral vía matrimonio Vigo-Schiaretti
Los tres representantes de Córdoba en el Senado votaron favorablemente. Alejandra Vigo y un anticipo de lo que haría su esposo, Juan Schiaretti.
De los dos últimos no se esperaba otra cosa que el apoyo. De fuerte cercanía con la Casa Rosada, los ex Juntos por el Cambio avanzaron con el aval reformista acompañando el discurso de La Libertad Avanza y garantizando la primera victoria legislativa del año del Gobierno.
Ahora bien, la duda estaba centrada sobre la postura de Vigo, quien representa la voluntad del Gobierno provincial encabezado por Martín Llaryora. La senadora, de amplia trayectoria en el mundo sindical y laboral, también fue positiva frente a la iniciativa libertaria.
Durante su alocución en el debate, Vigo admitió que la reforma planteada podría no generar incentivos a nuevos puestos de trabajo, pero sí podría tener efecto en una baja de la litigiosidad laboral. “Vale el tiro”, aseguró en un argumento que careció del grosor que supo exhibir en otras ocasiones.
Alejandra Vigo y un anticipo para Juan Schiaretti
La postura de Vigo en el Senado bien puede ser un preludio de lo que hará el sub bloque cordobés y Provincias Unidas en la Cámara baja. Ese espacio estará encabezado por nada menos que Juan Schiaretti, ex gobernador y pareja actual de la senadora.
El antecesor de Llaryora regresará hoy a Diputados luego de una ausencia programada por cuestiones de salud. Su presencia en el debate por la reforma laboral estaría garantizada, como interlocutor principal del bloque de gobernadores dialoguistas que ya facilitaron la media sanción en el Senado.
Un cambio de postura sería contradictorio para Schiaretti, quien sostiene una relación estrecha con el gobernador cordobés. Algo que, de suceder, podría entorpecer enormemente los canales de diálogo del Gobierno provincial con el nacional.
Con eso en juego, la posibilidad de un acompañamiento de Schiaretti y su bloque para la sanción definitiva de la reforma laboral es alta, al igual que otras iniciativas como la Ley Penal Juvenil. De esa manera, el Gobierno provincial mantendría su postura estratégica para mantener la negociación por fondos nacionales que llegan a cuenta gotas a las arcas locales, justo en la previa al periodo electoral sobre el que el propio Llaryora admitió intenciones de participar.
En Córdoba, Milei no es el rival
Esto último fue tomando claridad en las últimas semanas cuando el propio gobernador cordobés apuntó a los rivales que desea enfrentar en 2027. Evitando la confrontación con La Libertad Avanza, Llaryora apuntó contra la oposición local, fuertemente identificada con figuras como la del propio Juez o el radical Rodrigo de Loredo.
Respecto a ambos, el mandatario provincial lanzó críticas indirectas acusándolos de bloquear la gestión y el avance en seguridad, además de “hacer mérito” para una aceptación libertaria que no llegará.
