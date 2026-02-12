Previsible: Córdoba acompaña la reforma laboral vía matrimonio Vigo-Schiaretti

Alejandra Vigo 3.jpg Alejandra Vigo acompañó la reforma laboral en el Senado.

Alejandra Vigo y un anticipo para Juan Schiaretti

La postura de Vigo en el Senado bien puede ser un preludio de lo que hará el sub bloque cordobés y Provincias Unidas en la Cámara baja. Ese espacio estará encabezado por nada menos que Juan Schiaretti, ex gobernador y pareja actual de la senadora.

El antecesor de Llaryora regresará hoy a Diputados luego de una ausencia programada por cuestiones de salud. Su presencia en el debate por la reforma laboral estaría garantizada, como interlocutor principal del bloque de gobernadores dialoguistas que ya facilitaron la media sanción en el Senado.

Un cambio de postura sería contradictorio para Schiaretti, quien sostiene una relación estrecha con el gobernador cordobés. Algo que, de suceder, podría entorpecer enormemente los canales de diálogo del Gobierno provincial con el nacional.

Con eso en juego, la posibilidad de un acompañamiento de Schiaretti y su bloque para la sanción definitiva de la reforma laboral es alta, al igual que otras iniciativas como la Ley Penal Juvenil. De esa manera, el Gobierno provincial mantendría su postura estratégica para mantener la negociación por fondos nacionales que llegan a cuenta gotas a las arcas locales, justo en la previa al periodo electoral sobre el que el propio Llaryora admitió intenciones de participar.

schiaretti Juan Schiaretti toma su banca esta tarde.

En Córdoba, Milei no es el rival

Esto último fue tomando claridad en las últimas semanas cuando el propio gobernador cordobés apuntó a los rivales que desea enfrentar en 2027. Evitando la confrontación con La Libertad Avanza, Llaryora apuntó contra la oposición local, fuertemente identificada con figuras como la del propio Juez o el radical Rodrigo de Loredo.

Respecto a ambos, el mandatario provincial lanzó críticas indirectas acusándolos de bloquear la gestión y el avance en seguridad, además de “hacer mérito” para una aceptación libertaria que no llegará.

