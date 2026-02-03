Rodrigo de Loredo quiere volver al Estado en 2027 vía Milei

De cualquier modo, el radical avanzaría en intentar un segundo acercamiento considerando que el apoyo del oficialismo nacional sería una condición indispensable para siquiera proyectar competitividad contra el aparato del peronismo cordobés. Un oficialismo que llegará a la oportunidad de reelección con el desafío de renovar la creatividad para hacer campaña en medio de un periodo de sequía fiscal prolongada.

Juez De Loredo 3P.jpg Luis Juez y Rodrigo de Loredo.

Luis Juez y Gabriel Bornoroni, rivales pero necesarios

La participación de De Loredo en una futura batalla electoral quedaría condicionada directamente por las decisiones de Juez y Bornoroni. Tanto el senador como el diputado se perciben en condiciones de reclamar una candidatura con el apoyo directo del presidente Javier Milei, con quién mantienen un contacto personal.

En el caso del senador, todavía un aliado externo de La Libertad Avanza, la aspiración a una nueva y última candidatura a la gobernación podría romper definitivamente la sociedad que entabló con De Loredo en 2021 y que se fue erosionando al calor de la implosión de Juntos por el Cambio. Si bien Juez encararía un cuarto intento con todo lo que ello conlleva, la potencia de su oferta se centraría en el apoyo presidencial.

Gabriel Bornoroni 5P Gabriel Bornoroni, con llegada a Javier Milei.

Con más argumentos en ese rumbo se orienta Bornoroni, integrante clave del oficialismo a nivel nacional. El hombre de Karina Milei y Martín Menem en Córdoba ganó una importante cuota de crédito político tras la victoria legislativa aplastante de su candidato Gonzalo Roca, quien venció a nada menos que Juan Schiaretti.

Ahora bien, la decisión de apoyo a una lista opositora unificada por parte de la Casa Rosada quedaría supeditada a la relación que Llaryora guarde con la Nación. Por momentos tensa y por otros amigable, la necesidad oficial de bloquear la reelección del peronista podría fluctuar haciendo cambiar el escenario local.

Otras noticias de Urgente24

Grave: La Nación desmemoriada (al menos sobre Santiago Viola)

Marcha atrás con nuevo IPC: "Es manipulación, un escándalo"

Golpe final: YPF volvió a elegir a Río Negro por sobre territorio de Kicillof para la última gran obra

Los laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos