Morena Beltrán en el centro de la polémica por lo que dijo de Exequiel Zeballos

Como referencia del impacto, el tuit publicado por ESPN Argentina superó, hasta el momento de redactar esta nota, las 800 respuestas y casi 300 citas, cifras poco habituales para los debates que se producen en el programa conducido por Sebastián “Pollo” Vignolo.

Sin embargo, la realidad indica que, por ahora, Zeballos no aparece entre las prioridades de Lionel Scaloni. En el sector izquierdo del ataque, los nombres que suelen ser convocados son Thiago Almada y Nicolás González, quienes incluso son utilizados como volantes y no como delanteros, a diferencia del “Changuito”.

El análisis del presente de Zeballos en Boca, cada vez más figura.



Hasta el momento, Boca Juniors, dirigido por Claudio Úbeda, disputó tres encuentros en lo que va del Torneo Apertura, con un saldo de dos victorias y una derrota, esta última frente a Estudiantes de La Plata.

Si bien el Xeneize todavía no encontró su mejor versión futbolística, logró ser efectivo en los resultados: sumó de a tres en los dos partidos que disputó en La Bombonera, ante Deportivo Riestra y Newell’s Old Boys.

El próximo compromiso representará una prueba exigente para el conjunto de la Ribera, ya que deberá visitar el José Amalfitani para enfrentarse a Vélez Sarsfield, equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

El Fortín es uno de los punteros de la Zona A, junto a Platense. Ganó dos partidos y empató el restante frente a Independiente, en Avellaneda, lo que marca el buen inicio de torneo del equipo de Liniers.

El encuentro se disputará el domingo 8 de febrero a las 22:15, en el barrio de Liniers.

En cuanto al mercado de pases, todo indica que Boca mantiene la intención de incorporar un delantero, aunque por el momento no se registraron avances concretos por ningún nombre en particular.

