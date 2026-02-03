Morena Beltrán en el centro de la polémica por lo que dijo de Exequiel Zeballos

Boca Juniors venció a Newell’s Old Boys el pasado domingo 1 de febrero y, hasta el momento, suma 6 puntos en el Torneo Apertura. Desde finales de 2025, Exequiel Zeballos se consolidó como uno de los mejores rendimientos del Xeneize y, en ese contexto, Morena Beltrán dio una opinión sobre el delantero que generó repercusión.
La periodista de ESPN se volvió viral en redes sociales a partir de un comentario sobre el futbolista del club de la Ribera y su posible proyección hacia la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni.
Exequiel Zeballos se convirtió en uno de los jugadores más destacados de Boca Juniors en el último tiempo. Habitualmente parte desde la izquierda del ataque y cuenta con un desborde y un uno contra uno que hoy tienen pocos futbolistas en el fútbol argentino.
Este buen presente motivó un comentario de Morena Beltrán que rápidamente se viralizó en redes sociales. “Si el Changuito Zeballos se va a Europa y tiene dos o tres partidos buenos, llega al Mundial”, afirmó la periodista, generando una fuerte repercusión.
Más adelante, la panelista de ESPN F90 reforzó su postura al señalar: “La Selección Argentina no tiene un jugador con ese uno contra uno”.
Como referencia del impacto, el tuit publicado por ESPN Argentina superó, hasta el momento de redactar esta nota, las 800 respuestas y casi 300 citas, cifras poco habituales para los debates que se producen en el programa conducido por Sebastián “Pollo” Vignolo.
Sin embargo, la realidad indica que, por ahora, Zeballos no aparece entre las prioridades de Lionel Scaloni. En el sector izquierdo del ataque, los nombres que suelen ser convocados son Thiago Almada y Nicolás González, quienes incluso son utilizados como volantes y no como delanteros, a diferencia del “Changuito”.
Hasta el momento, Boca Juniors, dirigido por Claudio Úbeda, disputó tres encuentros en lo que va del Torneo Apertura, con un saldo de dos victorias y una derrota, esta última frente a Estudiantes de La Plata.
Si bien el Xeneize todavía no encontró su mejor versión futbolística, logró ser efectivo en los resultados: sumó de a tres en los dos partidos que disputó en La Bombonera, ante Deportivo Riestra y Newell’s Old Boys.
El próximo compromiso representará una prueba exigente para el conjunto de la Ribera, ya que deberá visitar el José Amalfitani para enfrentarse a Vélez Sarsfield, equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto.
El Fortín es uno de los punteros de la Zona A, junto a Platense. Ganó dos partidos y empató el restante frente a Independiente, en Avellaneda, lo que marca el buen inicio de torneo del equipo de Liniers.
El encuentro se disputará el domingo 8 de febrero a las 22:15, en el barrio de Liniers.
En cuanto al mercado de pases, todo indica que Boca mantiene la intención de incorporar un delantero, aunque por el momento no se registraron avances concretos por ningún nombre en particular.
