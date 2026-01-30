Alerta en Boca: el mítico club de Europa que viene por Zeballos

Exequiel Zeballos pasó un 2025 donde estuvo a punto de marcharse de Boca sin pena ni gloria a ser una pieza fundamenta siendo de los pocos titulares indiscutidos del plantel. El Changuito fue revalorizado por Claudio Úbeda y es por eso que ahora está en el radar de varios equipos importantes de Europa y uno de ellos está listo para acelerar y quedárselo.