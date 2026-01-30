Boca está iniciando un 2026 donde aún no se ve un sistema de juego aceitado y dentro de la incertidumbre el jugador más claro y desequilibrante para el Xeneize el Exequiel Zeballos. Ahora se supo que un club mítico de Europa que tiene una fuerte relación con los jugadores argentinos quiere llevárselo y busca que sea ya mismo.
¿SE VA?
Alerta en Boca: el mítico club de Europa que viene por Zeballos
En las últimas horas un club más que importante de Europa entabló conversaciones con Boca para llevarse a Zeballos.
Exequiel Zeballos pasó un 2025 donde estuvo a punto de marcharse de Boca sin pena ni gloria a ser una pieza fundamenta siendo de los pocos titulares indiscutidos del plantel. El Changuito fue revalorizado por Claudio Úbeda y es por eso que ahora está en el radar de varios equipos importantes de Europa y uno de ellos está listo para acelerar y quedárselo.
Napoli es el club que está dispuesto a hacer un esfuerzo grande para quedarse con Exequiel Zeballos, lo que significaría para el Changuito la posibilidad de llegar al último campeón de la Serie A en Italia. No es la primera vez que el club donde Diego Maradona quedó inmortalizado viene a la carga por el jugador de Boca y ahora la cosa va en serio.
Napoli quiere a Zeballos, pero...
Napoli ya demostró tener intenciones certeras de contratar a Zeballos pero existe un gran inconveniente que tiene que ver con el Fair Play Financiero. En este momento el Gli Azzurri no tiene límite presupuestario para comprar futbolistas y solamente puede incorporar caras nuevas mediante un préstamo, una metodología que Boca no está dispuesto a aceptar.
Ahora mismo Napoli está trabajando para obtener un permiso de FIFA para que le permitan incorporar y, una vez aprobado presentarle a Boca una oferta interesante por Zeballos. De todas maneras la misma no alcanzaría los 20 millones de euros de la cláusula de salida y parece que Juan Román Riquelme no está dispuesto a dejar ir al delantero por menos.
Mientras tanto en Boca aseguran que tienen charlas con el entorno del Changuito Zeballos para extender el contrato que termina el 31 de diciembre de este año. El jugador muestra buena voluntad no solo para ampliar su vínculo sino también para firmar una cláusula de rescisión mayor a la actual. Si Napoli quiere al delantero deberá apurarse.
Más en GOLAZO24
Dolor en River: murió Alfredo Davicce, histórico presidente del club