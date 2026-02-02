urgente24
TELEFE DUPLICÓ A EL TRECE

Estreno de La hija del fuego (China Suárez) midió la mitad que MasterChef Celebrity (Wanda Nara)

El reality de Telefe cambió de horario para medirse directamente con la ficción de acción y suspenso grabada en Patagonia que programó Adrián Suar en El Trece.

02 de febrero de 2026 - 23:14
China Suárez y Wanda Nara

Noche de altísimo voltaje en la TV abierta: MasterChef Celebrity anunciaba una nueva eliminación el lunes 2 de febrero y a las 21:40 horas el programa de Wanda Nara llegaba a los 7,2 puntos de rating mientras que La hija del fuego se quedaba en los 3,7 puntos.

El morbo radica, entre otros temas, en que Eugenia China Suárez es la actual pareja del futbolista Mauro Icardi. Por su parte, el goleador argentino estuvo casado hasta hace pocos meses con la hermana mayor de las Nara, con quien tuvo 2 hijas. El morbo radica, entre otros temas, en que Eugenia China Suárez es la actual pareja del futbolista Mauro Icardi. Por su parte, el goleador argentino estuvo casado hasta hace pocos meses con la hermana mayor de las Nara, con quien tuvo 2 hijas.

Verlas “cara a cara” en el prime time de los canales de mayor rating de la Argentina era algo parecido a un Boca-River femenino.

Pocos minutos más tarde, El Trece mejoraba algunas décimas pero la ventaja continuaba siendo muy importante.

#MasterChefCelebrity 7,6

Eugenia China Suárez encabeza una serie de nivel internacional grabada en San Martín de los Andes

¿Cuál es el contenido de “La Hija del Fuego”, con la China Suárez?

La serie fue grabada en San Martín de los Andes y Buenos Aires y cuenta con un elenco aquilatado: Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira y Carlos Belloso, entre otros.

Para la primer semana, esta historia de venganzas con mucha acción y muchísima sangre se guarda un as bajo la manga: un desnudo de la China (topless) que debería salir después de las 22 horas.

Pasó primero por las plataformas (Disney) con un éxito importante gracias a sus bellísimos exteriores y una trama muy truculenta.

Del otro lado, Wanda con su estilo frontal se convirtió en una de las grandes apuestas del canal líder para sostener sus victorias diarias en el horario central.

Wanda Nara sigue reinando en el horario central de la TV abierta

