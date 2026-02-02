Estreno de La hija del fuego (China Suárez) midió la mitad que MasterChef Celebrity (Wanda Nara)

#MasterChefCelebrity 7,6

image Eugenia China Suárez encabeza una serie de nivel internacional grabada en San Martín de los Andes

¿Cuál es el contenido de “La Hija del Fuego”, con la China Suárez?

La serie fue grabada en San Martín de los Andes y Buenos Aires y cuenta con un elenco aquilatado: Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira y Carlos Belloso, entre otros.

Para la primer semana, esta historia de venganzas con mucha acción y muchísima sangre se guarda un as bajo la manga: un desnudo de la China (topless) que debería salir después de las 22 horas.

Pasó primero por las plataformas (Disney) con un éxito importante gracias a sus bellísimos exteriores y una trama muy truculenta.

