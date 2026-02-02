Noche de altísimo voltaje en la TV abierta: MasterChef Celebrity anunciaba una nueva eliminación el lunes 2 de febrero y a las 21:40 horas el programa de Wanda Nara llegaba a los 7,2 puntos de rating mientras que La hija del fuego se quedaba en los 3,7 puntos.
TELEFE DUPLICÓ A EL TRECE
Estreno de La hija del fuego (China Suárez) midió la mitad que MasterChef Celebrity (Wanda Nara)
El reality de Telefe cambió de horario para medirse directamente con la ficción de acción y suspenso grabada en Patagonia que programó Adrián Suar en El Trece.
Verlas “cara a cara” en el prime time de los canales de mayor rating de la Argentina era algo parecido a un Boca-River femenino.
Pocos minutos más tarde, El Trece mejoraba algunas décimas pero la ventaja continuaba siendo muy importante.
¿Cuál es el contenido de “La Hija del Fuego”, con la China Suárez?
La serie fue grabada en San Martín de los Andes y Buenos Aires y cuenta con un elenco aquilatado: Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira y Carlos Belloso, entre otros.
Para la primer semana, esta historia de venganzas con mucha acción y muchísima sangre se guarda un as bajo la manga: un desnudo de la China (topless) que debería salir después de las 22 horas.
Pasó primero por las plataformas (Disney) con un éxito importante gracias a sus bellísimos exteriores y una trama muy truculenta.
Del otro lado, Wanda con su estilo frontal se convirtió en una de las grandes apuestas del canal líder para sostener sus victorias diarias en el horario central.