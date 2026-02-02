Bombazo: James Rodríguez negocia con Platense y podría ser refuerzo Calamar

James Rodríguez busca club. El colombiano se encuentra libre tras no renovar su contrato con el León, de México, y mientras tanto se entrena solo. En el rastreo de posibles destinos -tiene 34 años y el Mundial 2026 es la gran prioridad-, apareció Platense.
El Calamar, en negociaciones por James Rodríguez
En realidad, fue al revés. No es que Platense se le apareció a James Rodríguez sino que James Rodríguez se le apareció a Platense. Según informó César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de pases nacional e internacional, el colombiano fue ofrecido al Calamar.
"Platense evalúa el ofrecimiento de James Rodríguez. El nombre del mediocampista colombiano fue acercado al y desde la directiva lo analizan seriamente como una opción", informó Merlo.
El destino puede sonar algo extraño, pero Platense reúne dos condiciones que calzan bien en la trayectoria del futbolista: en primer lugar, se trata de la Primera División del fútbol argentino, un territorio que conoce muy bien ya que hizo Inferiores en Banfield y también debutó profesionalmente allí, en 2009; en segundo lugar, es la segunda mejor liga del continente; y tercero, Platense juega Copa Libertadores.
La prioridad de James Rodríguez está, lógicamente, puesta en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, con una selección de Colombia que, a pesar de su poco rodaje, lo tiene como su gran figura. A sus 34 años, James es una pieza fundamental para el esquema del entrenador Néstor Lorenzo.
Apenas a mediados de 2024, en la Copa América de USA, el ahora ex León fue destacado como mejor futbolista del certamen; un certamen al que Colombia llegó a la final, jugando un gran fútbol, pero que luego cayó ante la Selección Argentina.
James Rodríguez, el refuerzo estelar en México que duró poco
A principios de 2025, el talentoso volante llegaba al León mexicano tras quedar libre del Rayo Vallecano español, donde tampoco había tenido demasiado rodaje. Fue anunciado con bombos y platillos, dado que además del peso propio de su nombre, James aun estaba vigente.
Lo demostró durante su primera etapa en el club, pero luego fue desluciéndose. Tanto, que la dirigencia decidió no renovarle una vez finalizara su contrato, que expiró a principios de 2026.
El último partido de James Rodríguez fue ante Puebla, por la Liga MX. Aquel encuentro terminó siendo una derrota por 2-1 para su equipo.
Tras el cotejo, el entrenador Nacho Ambriz se refirió a la última función del colombiano en el club: "Le pedí que lo disfrutara. Que de alguna u otra manera no era una despedida tan bonita como a lo mejor él hubiera querido, buscando otro tipo de partido, pero que de alguna u otra forma, el cariño la gente se lo mostró. Él también lo agradece. A donde vaya, siempre dejará un buen recuerdo en México", dijo. "Desearle lo mejor a donde vaya ese gran jugador que es", cerró.