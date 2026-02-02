Bombazo: James Rodríguez negocia con Platense y podría ser refuerzo Calamar

Apenas a mediados de 2024, en la Copa América de USA, el ahora ex León fue destacado como mejor futbolista del certamen; un certamen al que Colombia llegó a la final, jugando un gran fútbol, pero que luego cayó ante la Selección Argentina.

James Rodríguez, el refuerzo estelar en México que duró poco

A principios de 2025, el talentoso volante llegaba al León mexicano tras quedar libre del Rayo Vallecano español, donde tampoco había tenido demasiado rodaje. Fue anunciado con bombos y platillos, dado que además del peso propio de su nombre, James aun estaba vigente.

Inesperado: James Rodríguez firmó con un nuevo club y su DT será argentino James y su extenso currículum: Bayern Munich, Real Madrid, Everton, entre otros

Lo demostró durante su primera etapa en el club, pero luego fue desluciéndose. Tanto, que la dirigencia decidió no renovarle una vez finalizara su contrato, que expiró a principios de 2026.

El último partido de James Rodríguez fue ante Puebla, por la Liga MX. Aquel encuentro terminó siendo una derrota por 2-1 para su equipo.

Tras el cotejo, el entrenador Nacho Ambriz se refirió a la última función del colombiano en el club: "Le pedí que lo disfrutara. Que de alguna u otra manera no era una despedida tan bonita como a lo mejor él hubiera querido, buscando otro tipo de partido, pero que de alguna u otra forma, el cariño la gente se lo mostró. Él también lo agradece. A donde vaya, siempre dejará un buen recuerdo en México", dijo. "Desearle lo mejor a donde vaya ese gran jugador que es", cerró.

