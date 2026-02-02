Finalissima: Las fuertes declaraciones desde España que desprestigian a Argentina

No es la primera vez que en España se van de boca, tienen antecedentes y la mayoría negativos. Un claro ejemplo fue el del Mundial del 2006 cuando España enfrentó a Francia en octavos de final. Allí la prensa española y hasta el DT español por aquel entonces, Luís Aragonés, llegaron a decir que en ese partido jubilarían a Zidane, ya que este se retiraba de la Selección de Francia en ese Mundial. Francia ganó 3 a 1 con un gol del gran Zinedine.