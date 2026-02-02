Argentina y España jugarán la Finalissima el 27 de marzo a las 21hs (local) en el Estadio Lusail de Doha, Qatar y el mundo espera ese partido para ver quién será el ganador de este partido del que se habló demasiado. Para agregar condimentos desde la prensa española llegan declaraciones que dejan mal parada a la Selección Argentina de Lionel Scaloni.
INCREÍBLE
Finalissima: Las fuertes declaraciones desde España que desprestigian a Argentina
A poco más de 1 mes para que Argentina y España jueguen la Finalissima, llegan fuertes críticas a la Selección Argentina.
Finalissima: Increíbles declaraciones desde España en contra de Argentina
Son muchos los países que le quitaron mérito al Mundial ganado por Argentina en el 2022 en Qatar, muchos de ellos enemigos futbolísticamente hablando, que no querían la consagración de la Scaloneta ni de Lionel Messi, pero lo que dijeron ahora desde España, a poco más de un mes de la Finalissima que jugará el país ibérico y la albiceleste, es increíble.
No solo le quita mérito al título obtenido por los dirigidos por Lionel Scaloni, además pone en duda a Lionel Messi, algo totalmente descabellado. En esta ocasión fue un periodista de la Cadena Cope que desprestigió a la Selección Argentina y a Lionel Messi con sus declaraciones.
El periodista del programa “Tiempo de Juego” Paco González dijo lo siguiente: “Es imposible que Argentina gane dos mundiales seguidos. Sobre todo porque el último fue un concurso de penaltis que pitaban a favor de Messi. Eso pasa una vez”. Así sin sonrojarse lanzó ese comentario, no solo desprestigiando el título obtenido por la Selección Argentina, sino sin saber que puede ser un arma de doble filo.
No es la primera vez que en España se van de boca, tienen antecedentes y la mayoría negativos. Un claro ejemplo fue el del Mundial del 2006 cuando España enfrentó a Francia en octavos de final. Allí la prensa española y hasta el DT español por aquel entonces, Luís Aragonés, llegaron a decir que en ese partido jubilarían a Zidane, ya que este se retiraba de la Selección de Francia en ese Mundial. Francia ganó 3 a 1 con un gol del gran Zinedine.
Seguramente este periodista no conoce el ser argentino, ese ser que parece tener un temperamento especial, y que cuando más lo critican más se agranda, y no vaya a ser que estas explosivas declaraciones hagan que la Selección Argentina se motive y le dé una paliza a España
