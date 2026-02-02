El libro de pases en Europa se sigue moviendo y ahora el que tiene nuevo fichaje es el Atlético Madrid. Se trata de un delantero polivalente que viene del fútbol italiano y que el Cholo Simeone lo tiene como futuro compañero de Julián Álvarez, o sea, no llegó para reemplazar al ex River.
REFUERZO DE LUJO
Julián Álvarez tiene nuevo compañero de ataque en el Atlético Madrid
El Atlético Madrid del Cholo Simeone cerró el fichaje de un delantero para que acompañe en ataque a Julián Álvarez.
Atlético Madrid contrató a un delantero nigeriano que acompañará Julián Álvarez
Julián Álvarez no está en su mejor momento, lleva 11 partidos consecutivos sin marcar en La Liga y a eso se le suma 4 más por otras competiciones, pasando por la que quizás es la peor racha de su carrera. Para esto el Atlético Madrid contrató un delantero nigeriano que puede potenciar a la “Araña” para que vuelva a ser el de siempre.
El hombre en cuestión es Ademola Lookman, delantero nigeriano, que se puede mover por todo el ataque, pero supuesto natural es el de extremo por cualquiera de las dos bandas. Tiene 28 años y llega desde el Atalanta donde fue figura en la Europa League 23/24 y el autor de los 3 goles de su equipo en la final con el Bayer Leverkusen.
El extremo nacido en Londres pero que representa a la selección de Nigeria tuvo un gran paso por el equipo italiano, donde además de ganar la Europa League jugó 137 partidos donde convirtió 55 goles y dio 27 asistencias. Buenos números para hacer despertar a Julián Álvarez que viene con la pólvora mojada.
En principio la idea del Cholo Simeone es que juegue de extremo para asistir al delantero argentino, pero eso es solo el principio, ya que Ademola Lookman puede moverse por todo el frente de ataque, como extremo por ambos lados, media punta, como centro delantero, aunque esta última es poco probable ya que se pisaría con Julián Álvarez.
Ahora resta saber cuándo el Cholo Simeone lo pondrá a jugar en el ataque junto a Julián Álvarez para que este pueda volver a ser lo que siempre fue.
