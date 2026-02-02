Julián Álvarez tiene nuevo compañero de ataque en el Atlético Madrid

Atlético Madrid contrató a un delantero nigeriano que acompañará Julián Álvarez

Julián Álvarez no está en su mejor momento, lleva 11 partidos consecutivos sin marcar en La Liga y a eso se le suma 4 más por otras competiciones, pasando por la que quizás es la peor racha de su carrera. Para esto el Atlético Madrid contrató un delantero nigeriano que puede potenciar a la “Araña” para que vuelva a ser el de siempre.