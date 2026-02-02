Fabián Doman denunció irregularidades en su salida "extrañamente confusa" de A24

Por otro parte, es preciso destacar la mención que hizo Fernando Pocino, exjefe de la SIDE, quien señaló en la red social X que "las reformas y desregulación del gobierno de Milei impulsaron fuertemente las ganancias de José Luis Manzano", accionista central del Grupo América, con ganancias en energía, gas y medios. A través de Integra Capital, el empresario avanzó en proyectos de litio y potasio y en 2025 consolidó su poder mediático al adquirir el control de Telefe. Para el exagente, este escenario de concentración empresaria y alineamiento político reabre interrogantes sobre la independencia periodística y ayuda a explicar tensiones internas como la que derivó en la desvinculación del presentador de televisión.

Reclamos y próximos pasos de Fabián Doman

En su descargo público Fabián Doman aclaró que no cuestiona la decisión empresarial, pero sí las formas. “Está claro que el canal tiene derecho a contratarme o no”, afirmó, aunque consideró inaceptable la falta de comunicación oficial.

Su principal reclamo apunta al incumplimiento de lo acordado. “Mi único reclamo es que, si se decide prescindir de mi trabajo, se comunique en tiempo y forma y por los responsables”, sostuvo, y explicó que la confirmación para 2026 fue clave para rechazar otras ofertas.

El periodista señaló que atravesó distintas situaciones en su carrera, pero nunca una como esta. “Nunca que me confirmaran en una programación con horario incluido para luego incumplir. Y no dar la cara”, expresó.

Finalmente, agradeció al equipo y a la audiencia: “Agradezco al equipo del programa por el trabajo compartido durante el año y a los televidentes que nos acompañaron”. Además, anticipó que dará más detalles en el futuro y confirmó: “Pronto estaré otra vez con ustedes, pero desde otra pantalla”.

