Febrero caliente en el Congreso: Javier Milei apura reformas y busca votos clave

El texto impulsado por el Ejecutivo prevé una reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, una medida que, según estimaciones oficiales, implicaría una caída significativa de recursos para las jurisdicciones provinciales. Ese punto se convirtió en la principal moneda de negociación entre Nación y los gobernadores, que reclaman mecanismos de compensación para sostener sus cuentas.

Reforma Laboral, un proyecto con resistencia

En el oficialismo conviven dos posturas: quienes sostienen que el proyecto debe avanzar sin cambios y quienes admiten que será necesario introducir ajustes para destrabar apoyos. Mientras tanto, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene conversaciones con mandatarios provinciales y legisladores clave para acercar posiciones.

En paralelo, el Gobierno también busca avanzar con la Ley Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad. La iniciativa genera divisiones incluso entre aliados y abre un debate que combina seguridad, derechos y capacidad del Estado para implementar el nuevo régimen. Aunque la propuesta original fija la edad en 13 años, el Ejecutivo no descarta elevarla a 14 para alcanzar consensos.

El antecedente inmediato es el dictamen logrado el año pasado en Diputados, donde se acordó una baja a 14 años con un sistema de penas diferenciadas y sanciones alternativas. Desde sectores dialoguistas advirtieron entonces sobre la falta de infraestructura para alojar a menores, mientras que en el PRO alertaron sobre el impacto que tendría una reducción más drástica.

Febrero caliente en el Congreso

Además de estos dos ejes, el temario de extraordinarias incluye otros proyectos de alto impacto político, como modificaciones a la Ley de Glaciares, designaciones diplomáticas y la eventual incorporación de una ley de emergencia por los incendios en la Patagonia, un reclamo impulsado por gobernadores del sur y respaldado por sectores de la oposición dialoguista.

En los días previos al inicio formal del período, el Gobierno reunió a su mesa política para ordenar la estrategia legislativa. Participaron referentes del Ejecutivo, del oficialismo parlamentario y del área económica, con el objetivo de coordinar mensajes y definir prioridades frente a un Congreso fragmentado.

Mientras tanto, la oposición más dura busca bloquear el avance de las reformas y presiona a los gobernadores para que no acompañen al oficialismo. Los gremios anticiparon movilizaciones en rechazo a la reforma laboral y el clima político se tensó aún más tras los cruces públicos entre funcionarios nacionales y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

En ese contexto, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, salió a marcar la cancha en la previa del inicio de las sesiones. A través de redes sociales, aseguró que el oficialismo está “listo para hacer a la Argentina grande otra vez” y definió al actual Congreso como “el más reformista de la historia”.

image

Con negociaciones abiertas, presión opositora y una agenda cargada de temas sensibles, el Congreso vuelve a ser el escenario central de la disputa política en un febrero que promete debates intensos y definiciones clave para el rumbo del Gobierno.

