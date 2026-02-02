urgente24
DINERO combustibles > precio > febrero

MÁS PRESIÓN

Combustibles: Aumentó un componente clave y empujará el precio en surtidores

En febrero, los combustibles serán más caros. El Gobierno autorizó un nuevo aumento con impacto para el consumidor.

02 de febrero de 2026 - 09:21
Más presión para los precios en los surtidores de combustibles.&nbsp;

Más presión para los precios en los surtidores de combustibles. 

Estos biocombustibles, utilizados en el corte de la mezcla de la nafta y el diésel que se comercializa al público, fueron remarcados en un 2,5% en promedio por disposición del Gobierno nacional a modo de actualizar costos para la industria que se encuentra bajo un régimen de promoción de larga data. De esa forma, el alza será trasladada nuevamente a los usuarios por parte de las petroleras, que además manejan otras variables que podrían ser motivo de mayores aumentos.

Cabe recordar que el biocombustible, de acuerdo a la Ley N° 27.640, debe ser incluido en distintos porcentajes según el producto. En el caso del diésel, la mezcla incluye biodiésel en un 7,5% y en el caso de la nafta hasta un 12% de bioetanol.

Seguir leyendo

Según las disposiciones del Ministerio de Economía, el precio del biodiésel en febrero fue establecido en $1.842.796 por tonelada. En el caso del bioetanol, el costo se elevó en torno a $1000,86 por litro elaborado a base de caña de azúcar y $917,32 por litro elaborado en base a maíz.

biodiésel santa fe pyme.webp
La Secretar&iacute;a de Energ&iacute;a aument&oacute; el precio de los biocombustibles, que impactar&aacute; en las estaciones de servicio.

La Secretaría de Energía aumentó el precio de los biocombustibles, que impactará en las estaciones de servicio.

Combustibles en aumento

A pesar de un contexto internacional con fluctuaciones del petróleo a la baja, el combustible en Argentina no dejó de acelerar su costo en los últimos meses. Ya sin referencia estatal directa y sin mayores limitaciones, las petroleras continuaron la tendencia de recuperación del costo internacional que comenzó en 2024, situando al combustible argentino en zonas de precio incluso superiores al de países limítrofes.

Bajo ese contexto, los consumidores argentinos fueron testigos del impulso de las cifras en los surtidores incluso por encima de la inflación acumulada en 2025, superando un promedio del 40% acumulado anual. En algunas zonas puntuales, esos aumentos fueron incluso superiores debido a la presión impositiva que las provincias mantienen sobre los combustibles.

Esto último se tradujo en un consumo estanco respecto al 2024, año de fuerte actualización de los precios. El total comercializado apenas superó los 16,9 millones de metros cúbicos, con un impulso en el segmento premium de las naftas, revelando mayor presencia de consumidores con poder adquisitivo alto.

Mientras tanto, el mayor nivel de caída según sondeos de mercado se registró en el segmento del diésel. Este combustible, asociado mayormente a sectores industriales y de trabajo, fue menos demandado que en 2024 según datos de la Secretaría de Energía.

surtidor.png
M&aacute;s presi&oacute;n para los consumidores.&nbsp;

Más presión para los consumidores.

Más impuestos

Además de los costos relativos a la producción, los combustibles tendrán en febrero otra razón de impulso dispuesta por el Gobierno. Se trata de un nuevo incremento de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono (ICL y CO).

En el primer caso, la nafta tendrá un componente impositivo nacional adicional de $16,77 y $1,02 por litro. Mientras tanto, el diésel acumulará $14,37 y $1,63 con variaciones en determinadas regiones.

Otras noticias de Urgente24

Ya son 4 los Parques Nacionales arrasados por el fuego en la Patagonia de Argentina

Falta de dólares: Argentina recurrió a Estados Unidos para pagar US$800 millones al FMI

La Asociación Hotelera y Gastronómica de Mar del Plata evalúa que cayó el consumo un 15 % en 2026

La cripto de la familia Trump y un jeque de Abu Dhabi: US$500 millones que levantan sospechas

FUENTE: Urgente 24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES