Combustibles: Aumentó un componente clave y empujará el precio en surtidores

Bajo ese contexto, los consumidores argentinos fueron testigos del impulso de las cifras en los surtidores incluso por encima de la inflación acumulada en 2025, superando un promedio del 40% acumulado anual. En algunas zonas puntuales, esos aumentos fueron incluso superiores debido a la presión impositiva que las provincias mantienen sobre los combustibles.

Esto último se tradujo en un consumo estanco respecto al 2024, año de fuerte actualización de los precios. El total comercializado apenas superó los 16,9 millones de metros cúbicos, con un impulso en el segmento premium de las naftas, revelando mayor presencia de consumidores con poder adquisitivo alto.

Mientras tanto, el mayor nivel de caída según sondeos de mercado se registró en el segmento del diésel. Este combustible, asociado mayormente a sectores industriales y de trabajo, fue menos demandado que en 2024 según datos de la Secretaría de Energía.

surtidor.png Más presión para los consumidores.

Más impuestos

Además de los costos relativos a la producción, los combustibles tendrán en febrero otra razón de impulso dispuesta por el Gobierno. Se trata de un nuevo incremento de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono (ICL y CO).

En el primer caso, la nafta tendrá un componente impositivo nacional adicional de $16,77 y $1,02 por litro. Mientras tanto, el diésel acumulará $14,37 y $1,63 con variaciones en determinadas regiones.

