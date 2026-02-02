El mercado de los combustibles arrancó febrero con motivos para generar aumentos de precios. Con una nueva disposición de la Secretaría de Energía, el precio del biodiésel y bioetanol dio un nuevo salto intermensual que llegará próximamente a los bolsillos de los consumidores.
Combustibles: Aumentó un componente clave y empujará el precio en surtidores
En febrero, los combustibles serán más caros. El Gobierno autorizó un nuevo aumento con impacto para el consumidor.
Estos biocombustibles, utilizados en el corte de la mezcla de la nafta y el diésel que se comercializa al público, fueron remarcados en un 2,5% en promedio por disposición del Gobierno nacional a modo de actualizar costos para la industria que se encuentra bajo un régimen de promoción de larga data. De esa forma, el alza será trasladada nuevamente a los usuarios por parte de las petroleras, que además manejan otras variables que podrían ser motivo de mayores aumentos.
Cabe recordar que el biocombustible, de acuerdo a la Ley N° 27.640, debe ser incluido en distintos porcentajes según el producto. En el caso del diésel, la mezcla incluye biodiésel en un 7,5% y en el caso de la nafta hasta un 12% de bioetanol.
Según las disposiciones del Ministerio de Economía, el precio del biodiésel en febrero fue establecido en $1.842.796 por tonelada. En el caso del bioetanol, el costo se elevó en torno a $1000,86 por litro elaborado a base de caña de azúcar y $917,32 por litro elaborado en base a maíz.
Combustibles en aumento
A pesar de un contexto internacional con fluctuaciones del petróleo a la baja, el combustible en Argentina no dejó de acelerar su costo en los últimos meses. Ya sin referencia estatal directa y sin mayores limitaciones, las petroleras continuaron la tendencia de recuperación del costo internacional que comenzó en 2024, situando al combustible argentino en zonas de precio incluso superiores al de países limítrofes.
Bajo ese contexto, los consumidores argentinos fueron testigos del impulso de las cifras en los surtidores incluso por encima de la inflación acumulada en 2025, superando un promedio del 40% acumulado anual. En algunas zonas puntuales, esos aumentos fueron incluso superiores debido a la presión impositiva que las provincias mantienen sobre los combustibles.
Esto último se tradujo en un consumo estanco respecto al 2024, año de fuerte actualización de los precios. El total comercializado apenas superó los 16,9 millones de metros cúbicos, con un impulso en el segmento premium de las naftas, revelando mayor presencia de consumidores con poder adquisitivo alto.
Mientras tanto, el mayor nivel de caída según sondeos de mercado se registró en el segmento del diésel. Este combustible, asociado mayormente a sectores industriales y de trabajo, fue menos demandado que en 2024 según datos de la Secretaría de Energía.
Más impuestos
Además de los costos relativos a la producción, los combustibles tendrán en febrero otra razón de impulso dispuesta por el Gobierno. Se trata de un nuevo incremento de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono (ICL y CO).
En el primer caso, la nafta tendrá un componente impositivo nacional adicional de $16,77 y $1,02 por litro. Mientras tanto, el diésel acumulará $14,37 y $1,63 con variaciones en determinadas regiones.
