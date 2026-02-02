Telefe sigue mandando en el rating, pero ya muestra grietas imposibles de tapar, y una renuncia inesperada terminó de prender fuego el clima en uno de sus programas del mediodía. Hubo mensaje en redes, pases de factura y un desgaste que venía cocinándose, pero que ahora dejó al descubierto algo más que una simple salida.
"SE SINTIÓ EXCLUIDO"
En Telefe nadie es intocable: El portazo que dejó al canal con gusto amargo
Telefe en alerta roja por una renuncia que nadie vio venir, rating flojo, egos heridos y un programa del mediodía que ya no camina tan firme como antes.
Herido en los Martín Fierro y afuera del ciclo: Así se dio el portazo de Telefe
Javier Fernández, el locutor histórico de Ariel en su salsa, decidió bajarse del ciclo, algo no menor dado que Fernández aportaba humor, timing y complicidad con Ariel Rodríguez Palacios, lo cual el público notaba y agradecía.
El programa ya no tiene el rendimiento sólido de otras temporadas y en varias ocasiones queda cabeza a cabeza (o directamente pierde) contra El Zorro, una lata de 1957 que El Trece repite hasta el cansancio. Para Telefe, que vive obsesionado con cada décima del rating (Kantar Ibope mediante), eso es un problema real.
Fernández comunicó su salida en X con un mensaje tan prolijo como cargado de subtexto: "Hoy es mi último programa en Ariel en su Salsa. Es la primera vez que decido irme de un ciclo. Espero encontrarlos pronto en la tele. Y si es en Telefe, mejor. Son ustedes muy amables". La frase clave es "es la primera vez que decido irme", es decir, no hubo despido, pero sí un hartazgo que terminó pesando más que la comodidad del puesto.
Ángel de Brito aportó más detalles desde Bondi Live, donde fue directo: "Se desmantela Ariel en su salsa, solo sobrevive Mica Viciconte. Hoy el locutor del programa, que es histórico en Telefe, puso un tuit que llamó mucho la atención". Y después explicó el detonante: "Se va porque quedó herido, molesto o dañado cuando no lo invitaron a la mesa de los Martín Fierro, porque es un locutor que tiene un rol preponderante en el programa, tiene mucho juego. Se sintió excluido y decidió cortar vínculos con todos los del programa".
Según contó De Brito, desde ese episodio Fernández redujo el trato con el equipo a un escueto "hola" y "chau", algo que en un programa diario termina pesando más de lo que parece.
Telefe gana, pero sangra: un programa cansado y un equipo fracturado
Más allá del costado emocional, queda expuesto un combo peligroso: rating en baja, internas silenciosas y formatos que empiezan a mostrar fatiga. Ariel en su salsa supo ser una apuesta fuerte del mediodía, pero hoy ya no corre solo y la salida de Fernández le quita una cuota importante de frescura.
En los pasillos del canal también circulan versiones sobre roces con Ariel Rodríguez Palacios, un conductor que, según comentan en el ambiente, no siempre tiene el trato más amable puertas adentro. No hay declaraciones públicas al respecto, pero el runrún suma ruido a una renuncia que ya venía cargada.
Desde las redes, Fernández dejó abierta la posibilidad de seguir en Telefe e incluso mostró entusiasmo ante un eventual regreso a Sin Codificar, histórico ciclo humorístico del canal. O sea: no se va de la pantalla, se va del clima.
Para Telefe, cuando un programa gastronómico termina compitiendo de igual a igual con una serie de hace casi 70 años, el problema es la propuesta actual. Y cuando además se empiezan a ir piezas importantes, la señal es todavía más clara.
La salida de Javier Fernández ayuda a medir la temperatura de un formato que perdió aire y un equipo donde los reconocimientos parecen llegar tarde. Telefe seguirá liderando el rating general, pero estas grietas internas ya se notan. Y en la televisión abierta, cuando los síntomas se ignoran, el diagnóstico suele llegar cuando ya es difícil dar marcha atrás.
