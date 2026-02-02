En Telefe nadie es intocable: El portazo que dejó al canal con gusto amargo

Ángel de Brito aportó más detalles desde Bondi Live, donde fue directo: "Se desmantela Ariel en su salsa, solo sobrevive Mica Viciconte. Hoy el locutor del programa, que es histórico en Telefe, puso un tuit que llamó mucho la atención". Y después explicó el detonante: "Se va porque quedó herido, molesto o dañado cuando no lo invitaron a la mesa de los Martín Fierro, porque es un locutor que tiene un rol preponderante en el programa, tiene mucho juego. Se sintió excluido y decidió cortar vínculos con todos los del programa".

Según contó De Brito, desde ese episodio Fernández redujo el trato con el equipo a un escueto "hola" y "chau", algo que en un programa diario termina pesando más de lo que parece.

Telefe gana, pero sangra: un programa cansado y un equipo fracturado

Más allá del costado emocional, queda expuesto un combo peligroso: rating en baja, internas silenciosas y formatos que empiezan a mostrar fatiga. Ariel en su salsa supo ser una apuesta fuerte del mediodía, pero hoy ya no corre solo y la salida de Fernández le quita una cuota importante de frescura.

En los pasillos del canal también circulan versiones sobre roces con Ariel Rodríguez Palacios, un conductor que, según comentan en el ambiente, no siempre tiene el trato más amable puertas adentro. No hay declaraciones públicas al respecto, pero el runrún suma ruido a una renuncia que ya venía cargada.

image Telefe sigue liderando, pero esa mezcla de egos, formatos cansados y números flojos empieza a pasar factura.

Desde las redes, Fernández dejó abierta la posibilidad de seguir en Telefe e incluso mostró entusiasmo ante un eventual regreso a Sin Codificar, histórico ciclo humorístico del canal. O sea: no se va de la pantalla, se va del clima.

Para Telefe, cuando un programa gastronómico termina compitiendo de igual a igual con una serie de hace casi 70 años, el problema es la propuesta actual. Y cuando además se empiezan a ir piezas importantes, la señal es todavía más clara.

La salida de Javier Fernández ayuda a medir la temperatura de un formato que perdió aire y un equipo donde los reconocimientos parecen llegar tarde. Telefe seguirá liderando el rating general, pero estas grietas internas ya se notan. Y en la televisión abierta, cuando los síntomas se ignoran, el diagnóstico suele llegar cuando ya es difícil dar marcha atrás.

