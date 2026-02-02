Incendios en Chubut: Maxi Pullaro le tendió una mano a Nacho Torres

image La delegación está integrada por 30 personas de Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y la Brigada de Atención y Prevención de Emergencias (BAPE). Foto: Gobierno de Santa Fe

Brigadistas capacitados

Al respecto, el director provincial de Gestión de Riesgos del Área Metropolitana Rosario, Carlos Dolce, destacó la capacitación del personal santafesino: "Uno de los puntos fuertes que tienen nuestros brigadistas es la formación".

"La Provincia cuenta con recursos humanos altamente especializados, Santa Fe tiene más de 300 brigadistas forestales certificados a través del Plan Nacional de Manejo del Fuego".

Sobre la complejidad del escenario, el funcionario subrayó la necesidad de adaptar los recursos técnicos: "la geografía de las zonas afectadas obliga a adecuar los medios; hoy se trabaja con comunicación satelital", explicó, y confirmó la incorporación de nuevo equipamiento. "Se presentaron nuevos equipos, bombas de alta presión, nuevos trajes, mangueras y otros recursos. Estamos equipados y preparados para ese desafío".

Para el desarrollo de la misión, el equipo se trasladó con diez camionetas especialmente equipadas con sistemas de combate 500, herramientas de zapa, motosierras, motobombas y bombas portátiles Mark 3, utilizadas para la extracción de agua desde ríos y cursos naturales.

El Gobierno amplió la emergencia ígnea

En medio de los incendios en la Patagonia que no dan tregua y se volvieron a intensificar después de casi un mes de lucha contra las llamas, el Gobierno nacional incorporó este lunes a la provincia de Santa Cruz a la emergencia ígnea y zona de desastre decretada anteriormente para Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa

La medida, que se formalizó a través de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 80/2026 en el Boletín Oficial, responde a la gravedad de las llamas que afectan al Parque Nacional Los Glaciares y a las condiciones climáticas adversas que azotan a la región sin respiro.

El texto incluye las firmas del presidente Javier Milei y todo su gabinete de ministros. Se sumó así al territorio santacruceño a los ya cubiertos por el DNU Nº 73/26 "que declaró la Emergencia Ígnea por el plazo de un año" en las provincias antes mencionadas, en el marco de la Ley N° 27.287, que creó el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.

image El fuego no da respiro.

