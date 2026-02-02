Incendios en Chubut: Maxi Pullaro le tendió una mano a Nacho Torres

SANTA FE. En el marco de la emergencia por los incendios forestales que se registran en la provincia de Chubut, el gobierno provincial envió un equipo de 30 brigadistas para colaborar en las tareas de control y mitigación del fuego. Por su parte, la administración de Javier Milei incorporó oficialmente a Santa Cruz.
En el marco de la emergencia por los incendios forestales que se registran en Chubut, el Gobierno de Santa Fe envió un equipo de 30 brigadistas para colaborar.
Santa Fe colabora con Chubut
La decisión tuvo lugar luego de que la Provincia recibiera una comunicación formal de la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Nación, firmada por su secretario ejecutivo, Santiago Hardie, en la que se solicitó la colaboración de brigadistas forestales santafesinos ante la reactivación del fuego y el estado crítico de la situación en Chubut.
Frente a este escenario, el gobernador Maximiliano Pullaro dispuso la conformación y envío de un contingente de brigadistas forestales certificados, integrado por bomberos voluntarios, bomberos zapadores y personal de Protección Civil.
En una primera etapa, el contingente trabajará durante 12 días en la localidad de Cholila, departamento Cushamen, donde realizará tareas de extinción de incendios y enfriamiento en zonas afectadas. Mientras tanto, otro grupo de brigadistas permanece en Santa Fe en estado de alerta, para relevar a quienes están viajando en un lapso aproximado de 12 días
La delegación está a cargo de la Secretaría de Protección Civil de Santa Fe y forma parte del esquema de cooperación interjurisdiccional ante emergencias de gran magnitud.
Brigadistas capacitados
Al respecto, el director provincial de Gestión de Riesgos del Área Metropolitana Rosario, Carlos Dolce, destacó la capacitación del personal santafesino: "Uno de los puntos fuertes que tienen nuestros brigadistas es la formación".
Sobre la complejidad del escenario, el funcionario subrayó la necesidad de adaptar los recursos técnicos: "la geografía de las zonas afectadas obliga a adecuar los medios; hoy se trabaja con comunicación satelital", explicó, y confirmó la incorporación de nuevo equipamiento. "Se presentaron nuevos equipos, bombas de alta presión, nuevos trajes, mangueras y otros recursos. Estamos equipados y preparados para ese desafío".
Para el desarrollo de la misión, el equipo se trasladó con diez camionetas especialmente equipadas con sistemas de combate 500, herramientas de zapa, motosierras, motobombas y bombas portátiles Mark 3, utilizadas para la extracción de agua desde ríos y cursos naturales.
El Gobierno amplió la emergencia ígnea
En medio de los incendios en la Patagonia que no dan tregua y se volvieron a intensificar después de casi un mes de lucha contra las llamas, el Gobierno nacional incorporó este lunes a la provincia de Santa Cruz a la emergencia ígnea y zona de desastre decretada anteriormente para Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa
La medida, que se formalizó a través de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 80/2026 en el Boletín Oficial, responde a la gravedad de las llamas que afectan al Parque Nacional Los Glaciares y a las condiciones climáticas adversas que azotan a la región sin respiro.
El texto incluye las firmas del presidente Javier Milei y todo su gabinete de ministros. Se sumó así al territorio santacruceño a los ya cubiertos por el DNU Nº 73/26 "que declaró la Emergencia Ígnea por el plazo de un año" en las provincias antes mencionadas, en el marco de la Ley N° 27.287, que creó el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.
