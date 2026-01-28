Patricia Bullrich: "la emergencia por incendios se sumará al temario de extraordinarias"

"Este es un tema que no tiene discusión. Hay un incendio en cualquier parte del país, como hay inundaciones donde sea, ahí el Estado nacional corre inmediatamente a ayudar” aseguró Patricia Bullrich.

Juan Grabois Juan Grabois organiza una marcha para protestar por el manejo de los incendios en la Patagonia Foto: Captura de video X 28/10/2025

Mientras tanto, se produjo una amenaza contra de Juan Grabois.

A través de las redes sociales el diputado nacional kirchnerista convocó a una marcha en la ciudad autónoma de Buenos Aires para el viernes 30 de enero con el objeto de presionar a la Oficina Nacional de Manejo del Fuego que depende del Ministerio de Seguridad.

La misma partiría desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ubicada sobre Avenida Figueroa Alcorta.