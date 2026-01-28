La jefa del bloque de la La Libertad Avanza en el Senado Nacional, Patricia Bullrich, anunció que también tratarán la Reforma Laboral y la baja de edad para la imputabilidad de menores que participen en delitos graves.
TRAS EXIGENCIA DE GOBERNADORES
Patricia Bullrich: "la emergencia por incendios se sumará al temario de extraordinarias"
La Casa Rosada planea ampliar el temario de las sesiones extraordinarias para incorporar la discusión de la emergencia por incendios, según reconoció Bullrich.
La incorporación al temario de la cuestión de los incendios tiene que ser anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero la ex ministra de Seguridad adelantó que “seguramente, esto va a aparecer".
El martes 27/1, los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Santa Cruz, Claudio Vidal, y de La Pampa, Sergio Ziliotto, reclamaron la incorporación al temario de la citada declaración por el desastre ígneo en sus territorios.
¿Para qué sirve la declaración de emergencia por incendios?
En la práctica, si el instrumento se aprobara, se podrían destinar muchos recursos materiales y humanos a sofocar las llamas en la Patagonia.
"Este es un tema que no tiene discusión. Hay un incendio en cualquier parte del país, como hay inundaciones donde sea, ahí el Estado nacional corre inmediatamente a ayudar” aseguró Patricia Bullrich.
Mientras tanto, se produjo una amenaza contra de Juan Grabois.
La misma partiría desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ubicada sobre Avenida Figueroa Alcorta.