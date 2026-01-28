urgente24
ACTUALIDAD Patricia Bullrich > emergencia > incendios

TRAS EXIGENCIA DE GOBERNADORES

Patricia Bullrich: "la emergencia por incendios se sumará al temario de extraordinarias"

La Casa Rosada planea ampliar el temario de las sesiones extraordinarias para incorporar la discusión de la emergencia por incendios, según reconoció Bullrich.

28 de enero de 2026 - 21:40
Patricia Bullrich

Patricia Bullrich

NA

La jefa del bloque de la La Libertad Avanza en el Senado Nacional, Patricia Bullrich, anunció que también tratarán la Reforma Laboral y la baja de edad para la imputabilidad de menores que participen en delitos graves.

La incorporación al temario de la cuestión de los incendios tiene que ser anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero la ex ministra de Seguridad adelantó que “seguramente, esto va a aparecer".

El martes 27/1, los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Santa Cruz, Claudio Vidal, y de La Pampa, Sergio Ziliotto, reclamaron la incorporación al temario de la citada declaración por el desastre ígneo en sus territorios.

Seguir leyendo

Los 5 mandatarios provinciales denunciaron que las superficies afectadas por las llamas alcanzan a más de 230.000 hectáreas y los focos se mantienen aún muy activos debido a una combinación de altas temperaturas, fuertes vientos y falta de humedad ambiente desde hace varios meses. Los 5 mandatarios provinciales denunciaron que las superficies afectadas por las llamas alcanzan a más de 230.000 hectáreas y los focos se mantienen aún muy activos debido a una combinación de altas temperaturas, fuertes vientos y falta de humedad ambiente desde hace varios meses.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2016113007886061671&partner=&hide_thread=false

¿Para qué sirve la declaración de emergencia por incendios?

En la práctica, si el instrumento se aprobara, se podrían destinar muchos recursos materiales y humanos a sofocar las llamas en la Patagonia.

"Este es un tema que no tiene discusión. Hay un incendio en cualquier parte del país, como hay inundaciones donde sea, ahí el Estado nacional corre inmediatamente a ayudar” aseguró Patricia Bullrich.

Juan Grabois
Juan Grabois organiza una marcha para protestar por el manejo de los incendios en la Patagonia

Juan Grabois organiza una marcha para protestar por el manejo de los incendios en la Patagonia

Mientras tanto, se produjo una amenaza contra de Juan Grabois.

A través de las redes sociales el diputado nacional kirchnerista convocó a una marcha en la ciudad autónoma de Buenos Aires para el viernes 30 de enero con el objeto de presionar a la Oficina Nacional de Manejo del Fuego que depende del Ministerio de Seguridad. A través de las redes sociales el diputado nacional kirchnerista convocó a una marcha en la ciudad autónoma de Buenos Aires para el viernes 30 de enero con el objeto de presionar a la Oficina Nacional de Manejo del Fuego que depende del Ministerio de Seguridad.

La misma partiría desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ubicada sobre Avenida Figueroa Alcorta.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES