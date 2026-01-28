Estudiantes de La Plata y Boca Juniors juegan por la fecha 2 de la Zona A del Torneo Apertura 2026. En Estadio UNO de la ciudad del sur de Buenos Aires, el Pincha recibe al Xeneize con dos búsquedas distintas: mientras el local intentará sumar su primera victoria del campeonato, el visitante querrá extender su buen comienzo.
SIN ASCACÍBAR
Dónde ver Boca vs. Estudiantes por Torneo Apertura: TV, horario y formaciones
Estudiantes de La Plata recibe a Boca Juniors por la fecha 2 de la Zona A del Torneo Apertura 2026. Santiago Ascacíbar no concentró con el Xeneize.
En cualquier caso, ambos comparten un presente: saben que tienen muchas cosas para pulir en el juego. Boca venció 1-0 a Deportivo Riestra en La Bombonera, y el justo resultado en el marcador fue un reflejo de la poca fluidez en su funcionamiento. Todavía sin la posibilidad de usar a sus refuerzos, sea Ángel Romero o Santiago Ascacíbar, el DT todavía define si repite el equipo que venció al Malevo o introduce cambios.
Sabe, por lo pronto, que Ander Herrera no está disponible por cuestiones físicas. El que tampoco será de la partida es Lucas Janson, quien tiene, según el departamento médico del club, una lesión de grado 2 en la zona abdominal izquierda.
Del otro lado, Estudiantes igualó 1-1 ante Independiente en Avellaneda. El conjunto de Eduardo Domínguez es uno de los grandes candidatos, tras ser el equipo más laureado de 2025 -junto con Vélez-: ganó el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones. Así y todo, el Barba sabe que debe seguir aceitando cosas. También introducirá algunos cambios.
Santiago Ascacíbar, ausente: ni con la de Estudiantes ni con la de Boca
No estará Santiago Ascacíbar, ni en un equipo ni en otro. Ya sin la cédula de Estudiantes, lo compró Boca, pero el Xeneize no lo utilizará aun. El Rusito pasó por la concentración de sus nuevos compañeros para saludarlos, pero no se quedó. Todo indica que fue un acuerdo entre ambos clubes para no generar algún tipo de controversia. Hubiese sido extraño ver al jugador con la camiseta Xeneize en el Estadio UNO, cuando apenas hace unos días vestía la camiseta Pincharrata.
Quien se cruzó de vereda, como parte de la negociación, fue Brian Aguirre. El extremo de Boca fue cedido a préstamo por un año, por lo que no será parte del Xeneize esta noche.
Horario y posibles formaciones del Pincha y el Xeneize
El partido se jugará a las 22.15, con el arbitraje de Pablo Echavarría. Las posibles formaciones de ambos serán:
Estudiantes: Iacovich; Meza, Núñez, González Pírez, Mancuso; Piovi, Amondarain, Medina; Farías, Carrillo, Pérez
Boca: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Paredes, Alarcón, Belmonte, Zenón; Zeballos e Iker Zufiaurre
Dónde ver Estudiantes vs. Boca por el Torneo Apertura 2026
El partido se transmite por ESPN Premium, el canal del pack fútbol.