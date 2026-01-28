Dónde ver Boca vs. Estudiantes por Torneo Apertura: TV, horario y formaciones

Santiago Ascacibar Boca Estudiantes El Rusito ya fue presentado en Boca

Quien se cruzó de vereda, como parte de la negociación, fue Brian Aguirre. El extremo de Boca fue cedido a préstamo por un año, por lo que no será parte del Xeneize esta noche.

Horario y posibles formaciones del Pincha y el Xeneize

El partido se jugará a las 22.15, con el arbitraje de Pablo Echavarría. Las posibles formaciones de ambos serán:

Estudiantes: Iacovich; Meza, Núñez, González Pírez, Mancuso; Piovi, Amondarain, Medina; Farías, Carrillo, Pérez

Boca: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Paredes, Alarcón, Belmonte, Zenón; Zeballos e Iker Zufiaurre

Dónde ver Estudiantes vs. Boca por el Torneo Apertura 2026

El partido se transmite por ESPN Premium, el canal del pack fútbol.

