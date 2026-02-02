Histórica decisión para Pinamar: Prohibieron UTV, 4x4 y cuatriciclos en 'La Frontera'

La presentación que impulsó el accionar judicial fue realizada por el ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, quien sostuvo que el objetivo principal de la medida es prevenir nuevas tragedias. "Es evitar que más gente muera o sufra gravísimas heridas", afirmó.

En esa línea, el ex funcionario advirtió que "la experiencia demuestra que la insensatez humana no entiende de carteles o multas", por lo que consideró que, frente a un riesgo cierto de muerte, "el deber del Estado es impedir que se desarrolle la conducta peligrosa".

