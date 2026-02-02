Tras el grave accidente ocurrido el pasado 12 de enero, en el que Bastian Jerez, un niño de 8 años, resultó gravemente herido tras viajar en un UTV que chocó contra una camioneta 4x4, la Justicia bonaerense dictó una medida cautelar histórica que prohíbe toda actividad con este tipo de vehículos en la zona de 'La Frontera', en Pinamar.
EN PLENA TEMPORADA
Histórica decisión para Pinamar: Prohibieron UTV, 4x4 y cuatriciclos en 'La Frontera'
Tras el caso Bastian, la Justicia prohibió totalmente toda actividad de UTV, camionetas 4x4, cuatriciclos y motos en la zona de La Frontera, en Pinamar, en plena temporada de verano.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Civil y Comercial N°4 de Dolores, que ordenó la inhabilitación total de UTV, camionetas 4x4, cuatriciclos y motos en ese sector costero de médanos, al considerar que las prácticas desarrolladas allí representan un riesgo grave y constante para la vida de las personas.
Cabe mencionar que Bastian volverá a ser intervenido quirúrgicamente hoy lunes 2 de febrero, según confirmaron fuentes cercanas a la familia, en la que será la séptima operación a la que se somete el menor desde el grave choque registrado durante la primera quincena de enero.
La medida judicial responde a una acción de amparo presentada contra la Municipalidad de Pinamar, que conduce el intendente Juan Ibarguren, en la que se advirtió sobre la falta de controles, señalización y delimitación de espacios para la circulación de vehículos motorizados en una zona compartida con peatones, familias y niños.
"La insensatez humana no entiende de carteles o multas"
Según detalla el fallo, las pruebas y competencias informales con estos vehículos "se realizaban sin controles adecuados, sin señalización ni delimitación de zonas", generando una convivencia peligrosa con el público que frecuenta el lugar. Esa situación, remarca el texto judicial, derivó "en numerosos siniestros viales graves y fatales, varios de ellos con menores de edad como víctimas".
La presentación que impulsó el accionar judicial fue realizada por el ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, quien sostuvo que el objetivo principal de la medida es prevenir nuevas tragedias. "Es evitar que más gente muera o sufra gravísimas heridas", afirmó.
En esa línea, el ex funcionario advirtió que "la experiencia demuestra que la insensatez humana no entiende de carteles o multas", por lo que consideró que, frente a un riesgo cierto de muerte, "el deber del Estado es impedir que se desarrolle la conducta peligrosa".
