Clínicas y hospitales en Argentina podrán importar equipos médicos usados o reacondicionados

Argentina: Cuáles son los criterios para importar equipos médicos usados

Hay tres modalidades para la importación de productos médicos con registro vigente en la ANMAT.

Podrán importarse en condición de “reacondicionados en el exterior”, de “usados que, a criterio del importador, no requieran reacondicionamiento”, o de “usados sin reacondicionar para ser reacondicionados en la República Argentina”.

En cambio, los productos médicos de "uso único" o "un solo uso" no forman parte de esta nueva directriz.

El Ministerio de Salud dijo que se podrá importar, por ejemplo un ecógrafo, proveniente de países con alta vigilancia sanitaria. "Esto permite sumar tecnología con menos años de uso", recalcaron.

En cada caso, los productos deberán acompañarse de la documentación requerida, como certificado de buen funcionamiento del exterior.

"Eliminamos trámites y mantenemos los controles necesarios en los equipos más complejos", insistieron desde el Ministerio.

La medida entrará en vigencia a los 45 días de su publicación en el Boletín Oficial.

Debate por última medida del gobierno de Milei

Mientras tanto, en las redes sociales se desató todo un debate al respecto.

"En salud, "usado" no es mejora. Te banco pero no en ésta. En salud, mejor es nuevo", "Usado ??? Es decir de segunda , algo q otro ya no usa ... es chiste ??", "usado?calidad? pero vos nos ves cara de pavotes a todos", fueron algunos de los comentarios de usuarios en X que cuestionaron la medida.

Por su lado, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, señaló en la misma red social que, “hasta ahora, los centros de salud más pequeños veían limitadas las opciones para incorporar equipamiento y terminaban haciendo compras que en algunos casos tenían muchos años de antigüedad. Importar equipos médicos usados era un proceso tedioso, con trámites que elevaban los costos y reducían las posibilidades".

"Con esta normativa, en todo el país se podrá acceder a equipos más modernos y de mejor calidad. Esto permite mejorar diagnósticos y tratamientos, y reducir derivaciones que demoran la atención y perjudican a los pacientes”, añadió.

--------

Más noticias en Urgente24

Drones chinos en Irán; peor nevada en Moscú en 203 años; Venezuela cambia

Estupor en River por lo que se confirmó de Franco Armani: "Es delicado"

Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas

Techint: Autocompra de chapa importada, 4 ofertas perdidas pero el tema es el gasoducto

Christian Menefee gana elecciones en Texas y estrecha la mayoría republicana en la Cámara