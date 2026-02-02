Centros de salud en Argentina ahora podrán importar equipos médicos usados y reacondicionados, de acuerdo con la última medida anunciada por el gobierno de Javier Milei. Por el lado oficial, alegan que la nueva directriz de importación mejorará la calidad del sistema de salud, pero hay debate en las redes sociales por tratarse de equipos de médicos de 'segunda mano'.
ÚLTIMA MEDIDA
Clínicas y hospitales en Argentina podrán importar equipos médicos usados o reacondicionados
El Gobierno de Argentina habilitó la importación de equipos médicos usados por parte de clínicas y hospitales. La nueva medida desató debate.
Manuel Adorni, Jefe de Gabinete de Ministros, fue quien hizo el anuncio a través de X.
La nueva medida aparece en el Boletín Oficial de este martes 02/02, a través de la Disposición 224/2026.
De acuerdo con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), "el gobierno elimina requisitos obsoletos y garantiza el acceso seguro a productos y equipamientos médicos usados, para promover la competitividad y la innovación en el sistema de salud".
Argentina: Cuáles son los criterios para importar equipos médicos usados
Hay tres modalidades para la importación de productos médicos con registro vigente en la ANMAT.
Podrán importarse en condición de “reacondicionados en el exterior”, de “usados que, a criterio del importador, no requieran reacondicionamiento”, o de “usados sin reacondicionar para ser reacondicionados en la República Argentina”.
En cambio, los productos médicos de "uso único" o "un solo uso" no forman parte de esta nueva directriz.
El Ministerio de Salud dijo que se podrá importar, por ejemplo un ecógrafo, proveniente de países con alta vigilancia sanitaria. "Esto permite sumar tecnología con menos años de uso", recalcaron.
En cada caso, los productos deberán acompañarse de la documentación requerida, como certificado de buen funcionamiento del exterior.
"Eliminamos trámites y mantenemos los controles necesarios en los equipos más complejos", insistieron desde el Ministerio.
La medida entrará en vigencia a los 45 días de su publicación en el Boletín Oficial.
Debate por última medida del gobierno de Milei
Mientras tanto, en las redes sociales se desató todo un debate al respecto.
"En salud, "usado" no es mejora. Te banco pero no en ésta. En salud, mejor es nuevo", "Usado ??? Es decir de segunda , algo q otro ya no usa ... es chiste ??", "usado?calidad? pero vos nos ves cara de pavotes a todos", fueron algunos de los comentarios de usuarios en X que cuestionaron la medida.
Por su lado, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, señaló en la misma red social que, “hasta ahora, los centros de salud más pequeños veían limitadas las opciones para incorporar equipamiento y terminaban haciendo compras que en algunos casos tenían muchos años de antigüedad. Importar equipos médicos usados era un proceso tedioso, con trámites que elevaban los costos y reducían las posibilidades".
"Con esta normativa, en todo el país se podrá acceder a equipos más modernos y de mejor calidad. Esto permite mejorar diagnósticos y tratamientos, y reducir derivaciones que demoran la atención y perjudican a los pacientes”, añadió.
